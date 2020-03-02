TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

Олег Тиньков (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Основатель TCS Group Holding Олег Тиньков действительно выплатил залог после того, как в Лондоне был выдан ордер на его задержание, говорится в сообщении группы TCS, размещенном на сайте Лондонской биржи. Сумму внесенного бизнесменом залога TCS не назвала.

Накануне, 1 марта, газета Daily Express сообщила, что Тиньков выплатил залог в размере £20 млн.

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