Финансы , 02 мар, 12:01
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TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
Олег Тиньков
Основатель TCS Group Holding Олег Тиньков действительно выплатил залог после того, как в Лондоне был выдан ордер на его задержание, говорится в сообщении группы TCS, размещенном на сайте Лондонской биржи. Сумму внесенного бизнесменом залога TCS не назвала.
Накануне, 1 марта, газета Daily Express сообщила, что Тиньков выплатил залог в размере £20 млн.
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