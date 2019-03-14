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Финансы ,  
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Структура Тинькова продаст на рынке 4,5% владеющей банком компании
От продажи расписок TCS Group, владеющей Тинькофф Банком, структура Олега Тинькова рассчитывает выручить $150 млн. На рынке будет продано порядка 4,5% компании
Фото: Владислав Шатило / РБК

Принадлежащая на 100% Олегу Тинькову компания Altoville Holdings продает на рынке 8 333 334 глобальные депозитарные расписки (GDR, каждая соответствует одной обыкновенной акции класса A) компании TCS Group (в нее входит Тинькофф Банк). Об этом говорится в соответствующем сообщении на сайте Лондонской биржи.

Продажа состоится через процедуру ускоренного сбора заявок (ABB). Ориентир цены размещения согласно материалам биржи — $18,00 за одну глобальную депозитарную расписку. Таким образом, в совокупности от продажи GDR компания рассчитывает выручить $150 млн.

«До размещения продающему акционеру (через Altoville и других юридических лиц) принадлежало приблизительно 48,3% акционерного капитала компании [TCS Group], а после завершения размещения продающему акционеру будет принадлежать приблизительно 43,8% акционерного капитала компании», — говорится в сообщении на сайте биржи. Так, на рынке будет продано порядка 4,5% TCS Group.

Организатором размещения выступит Morgan Stanley.

Основатель Тинькофф Банка ​Олег Тиньков, комментируя РБК сделку, отметил, что на протяжении 2018 года, «как и прежде, стремился поддержать акции компании, покупая определенные объемы в периоды рыночной волатильности». «Сейчас, когда курс наших бумаг вновь стабилизировался, я планирую продать часть своего пакета обратно в рынок, что, я надеюсь, поспособствует дальнейшему росту ликвидности наших бумаг», — отметил он.

Финансы
TСS Group Олега Тинькова отчиталась о рекордной прибыли за 2018 год

«Позавчера мы опубликовали сильные результаты за 2018 год и озвучили прогноз по росту прибыли до как минимум 35 млрд руб. в следующем году. «Тинькофф» сегодня является одной из самых высокотехнологичных и прибыльных компаний на российском рынке, и я, оставаясь ее мажоритарным акционером, убежден в большом потенциале роста ее стоимости для акционеров», — резюмировал банкир.

TCS Group, холдинговая компания Тинькофф Банка и «Тинькофф Страхования»,​ — онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России. 12 марта в квартальной отчетности по МСФО ее представители объявили о рекордных в истории компании показателях TCS Group по чистой прибыли. По сравнению с 2017 годом согласно документам они выросли на 43%, до 27,1 млрд руб. (годом ранее — 19 млрд руб.). За 2018-й, как уточнялось в отчете, банк привлек более 2,7 млн новых держателей кредитных карт, что обеспечило рост кредитного портфеля более чем на 50%.

IPO TCS Group на Лондонской бирже состоялось в 2013 году. Бумаги компании были размещены по $17,5 за расписку, по верхней границе ценового диапазона. В октябре 2017-го цена расписок TCS Group впервые за четыре года превысила цену размещения и достигла $17,7.

Авторы: Евгения Маляренко, Екатерина Литова
Теги: Олег Тиньков
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