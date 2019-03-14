Структура Тинькова продаст на рынке 4,5% владеющей банком компании

От продажи расписок TCS Group, владеющей Тинькофф Банком, структура Олега Тинькова рассчитывает выручить $150 млн. На рынке будет продано порядка 4,5% компании

Фото: Владислав Шатило / РБК

Принадлежащая на 100% Олегу Тинькову компания Altoville Holdings продает на рынке 8 333 334 глобальные депозитарные расписки (GDR, каждая соответствует одной обыкновенной акции класса A) компании TCS Group (в нее входит Тинькофф Банк). Об этом говорится в соответствующем сообщении на сайте Лондонской биржи.

Продажа состоится через процедуру ускоренного сбора заявок (ABB). Ориентир цены размещения согласно материалам биржи — $18,00 за одну глобальную депозитарную расписку. Таким образом, в совокупности от продажи GDR компания рассчитывает выручить $150 млн.

«До размещения продающему акционеру (через Altoville и других юридических лиц) принадлежало приблизительно 48,3% акционерного капитала компании [TCS Group], а после завершения размещения продающему акционеру будет принадлежать приблизительно 43,8% акционерного капитала компании», — говорится в сообщении на сайте биржи. Так, на рынке будет продано порядка 4,5% TCS Group.

Организатором размещения выступит Morgan Stanley.

Основатель Тинькофф Банка ​Олег Тиньков, комментируя РБК сделку, отметил, что на протяжении 2018 года, «как и прежде, стремился поддержать акции компании, покупая определенные объемы в периоды рыночной волатильности». «Сейчас, когда курс наших бумаг вновь стабилизировался, я планирую продать часть своего пакета обратно в рынок, что, я надеюсь, поспособствует дальнейшему росту ликвидности наших бумаг», — отметил он.