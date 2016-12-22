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В США закрыли банковские счета Crocus Group Араза Агаларова
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В США закрыли банковские счета Crocus Group Араза Агаларова
Бизнес, 19:39
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В США закрыли банковские счета Crocus Group Араза Агаларова
После публикации BuzzFeed об интересе спецпрокурора США к Crocus Group Араза Агаларова счета компании в США были закрыты, рассказал ее топ-менеджер. Crocus находится под «реальной угрозой» прекращения деятельности в США
Араз Агаларов (Фото: Сергей Карпухин / Reuters)

В течение десяти дней после выхода статьи издания BuzzFeed о вопросах спецпрокурора США Роберта Мюллера к Crocus Group Араза Агаларова компания получила письмо из Union Bank о закрытии всех корпоративных банковских счетов представительства. Об этом РБК рассказал директор управления по региональному развитию Crocus, представитель компании в США Ираклий Кавеладзе (его слова передала пресс-служба компании).

21 сентября Buzzfeed выпустил материал о том, что Мюллер заинтересовался денежными переводами между Агаларовым и Кавеладзе. По данным BuzzFeed, Мюллера заинтересовала попытка владельца Crocus Group перевести на счета представительства компании $3,3 млн 3 июня 2016 года — в день, когда адвокат Наталья Весельницкая встречалась с сыном будущего президента США Дональдом Трампом-младшим в Trump Tower (на этой встрече Весельницкая, по данным американских СМИ, передала компромат на соперницу Трампа Хиллари Клинтон). Транзакции были сделаны через три банка — Citibank, JPMorgan Chase и Morgan Stanley.

Кавеладзе сказал РБК, что счета представительства Crocus Group в США были только в Union Bank. РБК направил запрос представителю этого банка.

По словам топ-менеджера Crocus, на сегодняшний день уже три банка отказали компании в открытии новых счетов. Он не раскрыл их названия. «Наша компания находится под реальной угрозой прекращения своей деятельности в США. И это только небольшая часть тех негативных последствий, которые явились результатом преступных действий представителя Минфина США», — добавил Кавеладзе.

Представительство Crocus Group в США занимается закупкой стройматериалов и оборудования для торговой сети «Твой Дом».

Накануне стало известно, что в США задержали сотрудницу Министерства финансов, которую подозревают в незаконной передаче данных журналисту BuzzFeed о финансовой активности посольства России в Вашингтоне, деятельности подозреваемой в шпионаже Марии Бутиной и экс-главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта. Эти сведения могли быть использованы для статьи о том, что спецпрокурор заинтересовался транзакциями Агаларова.

В четверг, 18 октября, адвокат Скотт Балбер, представляющий интересы Араза и Эмина Агаларовых, а также Кавеладзе, сказал РБК, что это «возмутительное нарушение доверия» со стороны высокопоставленного сотрудника федерального правительства США. «Похоже, что незаконное поведение [властей] мотивировано циничной политической повесткой дня. Мы изучаем возможность судебного разбирательства в связи с ущербом, нанесенным моим клиентам», — заявил он РБК.

Кавеладзе в пятницу, 19 октября, отметил, что лично для него «трагичность ситуации» заключается не только в преступных действиях американской чиновницы, передавшей «чувствительную информацию в руки неэтичного журналиста». «Проблема заключается еще и в том, что в процессе прохождения всей этой цепочки и, видимо, ввиду урывочного характера переданных данных, до читателя дошла серьезно искаженная, де-факто фальшивая информация, нанесшая колоссальный ущерб репутации моей компании и лично мне», — заключил он. Глава Crocus Group ​Араз Агаларов передал РБК через своего представителя, что «присоединяется к словам Кавеладзе и Балбера».

В апреле Национальный комитет Демократической партии США подал иск о вмешательстве в президентские выборы в 2016 году. Ответчиками были указаны Россия, главное управление Генерального штаба, Агаларов-старший, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, Дональд Трамп и его сын Дональд Трамп-младший, зять Трампа Джаред Кушнер, а также Манафорт.

Тогда Балбер говорил РБК, что считает этот иск безосно​вательным. Агаларовы, по его словам, не имеют ничего общего с предполагаемыми хакерскими атаками и возможными попытками оказать влияние на американские выборы.

Автор: Валерия Комарова.
При участии: Александр Атасунцев.
Теги: Crocus Group , Араз Агаларов , российское вмешательство , BuzzFeed
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