Демократическая партия США подала в суд на Россию

​Национальный комитет Демократической партии США обратился в суд с иском против России, избирательной кампании Дональда Трампа и WikiLeaks. Партия обвиняет их в сговоре и вмешательстве в выборы президента США в 2016 году

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​Национальный комитет Демократической партии США подал в суд на Россию, избирательную кампанию Дональда Трампа и WikiLeaks за вмешательство в выборы президента Америки в 2016 году. Это следует из данных сайта федерального суда Манхеттена, куда поступил иск.

По данным агентства, партия утверждает, что высокопоставленные представители избирательной кампании Трампа сговорились с российским правительством с целью нанести урон кандидату в президенты от демократов Хиллари Клинтон​ и помочь Трампу, взломав компьютеры Демократической партии и распространив найденные в них документы.

«В ходе президентской кампании в 2016 году Россия начала тотальное наступление на нашу демократию, и она нашла добровольного и активного партнера в этом в лице команды по организации кампании Дональда Трампа», — говорится в заявлении председателя Национального комитета Демократической партии Тома Переса.

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