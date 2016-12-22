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Сотрудницу Минфина США арестовали за утечку данных о Бутиной и Манафорте
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Сотрудницу Минфина США арестовали за утечку данных о Бутиной и Манафорте
Политика, 19:44
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Сотрудницу Минфина США арестовали за утечку данных о Бутиной и Манафорте
В США задержали сотрудницу Министерства финансов. Ее подозревают в незаконной передаче данных о финансовой активности посольства России в Вашингтоне, деятельности Марии Бутиной и Пола Манафорта
Министерство финансов США (Фото: Andrew Harrer / Bloomberg)

В США задержали сотрудницу отдела по борьбе с экономическими преступлениями Министерства финансов. Натали Мейфлауэр Сурс Эдвардс заподозрили в том, что она незаконно передала неназванному журналисту BuzzFeed конфиденциальную банковскую информацию, связанную с посольством России в Вашингтоне, а также с деятельностью арестованной в США россиянки Марии Бутиной, обвиняемой в работе в качестве иностранного агента без разрешения. Кроме того, переданные журналистам документы, по версии прокуратуры, связаны с финансовой активностью экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта и его бизнес-партнера, политконсультанта Рика Гейтса. Эти двое, помимо прочего, являются центральными фигурами в расследовании спецпрокурора США Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы в США.

Задержанной сотруднице американского Минфина 40 лет. Она работала в подразделении отдела по борьбе с экономическими преступлениями, которое занимается сбором данных о подозрительной финансовой активности, причем часто предметами исследования становятся законные сделки.

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В документах, переданных прокуратурой в суд, отмечается, что Эдвардс «с октября 2017 года и по настоящее время незаконно раскрыла содержание большого числа рапортов о подозрительной активности неизвестному журналисту, на их основе были опубликованы 12 статей». «Незаконно разглашенные сведения касались, в частности, Пола Манафорта, Рика Гейтса, посольства России, Марии Бутиной и фирмы Prevezon Alexander», — сообщила прокуратура. Дело «CША против Prevezon H​oldings и связанных с нею структур» является первой попыткой применить «закон Магнитского» в США. До того как группа Prevezon Holdings, куда входит Prevezon Alexander, заключила в 2017 году сделку со следствием, обвинение пыталось доказать, что эта и другие компании российского бизнесмена Дениса Кацыва и его партнеров получили и отмыли средства, украденные из российского бюджета.

По каждому из двух пунктов обвинения Эдвардс может быть приговорена к пяти годам тюремного заключения.

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Одна из статей, опубликованная в январе этого года и написанная на основе данных, предоставленных журналистам Эдвардс (в материалах прокуратуры есть прямое указание на эту статью), была посвящена финансовой активности российского посольства в США. В ней приводилось несколько примеров денежных операций, в которых участвовали российские дипломаты и которые гипотетически могут оказаться незаконными. По данным издания, с 8 марта по 7 апреля 2014 года сотрудники российского посольства обналичили 30 чеков на $370 тыс. Американский Citibank, через который прошли эти платежи, посчитал транзакции подозрительными и обратился в Минфин.

Кроме того, писал BuzzFeed, посольство России в Вашингтоне с 2013 по 2017 год перевело более $2,4 млн небольшим предприятиям, контролируемым российскими иммигрантами. По данным издания, банкиры не связывали эти денежные переводы с выборами президента США, но отметили их как подозрительные, потому что деньги были обналичены сразу. В статье также говорилось, что через десять дней после инаугурации Трампа российское посольство в Вашингтоне перевело тогдашнему послу России в США Сергею Кисляку $120 тыс. — целью платежа указывалось начисление заработной платы. Однако этот платеж также не соответствовал тому, как деньги переводились на эту цель раньше, отмечал BuzzFeed.

В другой статье, опубликованной в июле этого года, речь шла о финансовой активности Марии Бутиной и переводах на десятки тысяч долларов, которые она делала на счет своего партнера Пола Эриксона.

Еще один материал издания был о том, что спецпрокурор Мюллер заинтересовался денежными переводами между главой строительной компании Crocus Group Аразом Агаларовым и вице-президентом компании Ираклием Кавеладзе. По данным BuzzFeed, Мюллера заинтересовала попытка перевода средств, которая была сделана Агаларовым 3 июня 2016 года, в день встречи адвоката Натальи Весельницкой и Дональда Трампа-младшего, прошедшей в Trump Tower. Сумма перевода составляла $3,3 млн. Транзакции были сделаны через три банка — Citibank, JPMorgan Chase и Morgan Stanley.

«Это возмутительное нарушение доверия со стороны высокопоставленного сотрудника федерального правительства США. Похоже, что незаконное поведение [властей] мотивировано циничной политической повесткой дня. Мы изучаем возможность судебного разбирательства в связи с ущербом, нанесенным моим клиентам», — заявил РБК адвокат Скотт Балбер, представляющий интересы Араза и Эмина Агаларовых, а также Ираклия Кавеладзе.

Авторы: Александр Атасунцев, Валерия Комарова.
Теги: Пол Манафорт , российское вмешательство , Роберт Мюллер
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