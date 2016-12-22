Адвокат Агаларовых прокомментировал иск Демократической партии США

Адвокат владельца группы компаний Crocus Group​ Араза Агаларова и его сына Эмина Скотт Балбер считает иск Демократической партии США к своим клиентам безосновательным. Об этом он сообщил «РИА Новости».

Агаларовы, по словам адвоката, не имеют ничего общего с предполагаемыми хакерскими атаками и попытками оказать влияние на американские выборы. «У меня нет причин верить, что эти вещи в действительности произошли, но если это было, то я могу вам точно сказать, что мои клиенты не связаны с этим», —подчеркнул Балбер.

В настоящее время идет обсуждение вариантов ответа на этот иск. Юрист заявил, что он и его клиенты будут выступать против обвинений «самым агрессивным образом».

Ранее 20 апреля Национальный комитет Демократической партии США обратился в суд с иском против России, ГРУ, отца и сына Агаларовых, команды Дональда Трампа, обеспечившей его избрание, и WikiLeaks и. Партия считает, что они вмешивались в выборы. Председатель Национального комитета партии Том Перес назвал предполагаемое сотрудничество штаба Трампа с российскими госорганами «беспрецедентным предательством».

Демократы утверждают, что Эмин Агаларов был посредником при общении между сыном президента США Дональда Трампа-младшего и российского адвоката Натальей Весельницкой. Она якобы передала Трампу-младшему компромат на кандидата в президенты Хиллари Клинтон.​ Весельницкая утверждает, что не обсуждала на встрече президентскую кампанию. Сын американского президента также заявил, что значимой информации у нее не было.