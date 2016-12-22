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BuzzFeed сообщил об интересе спецпрокурора США к Crocus Group
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BuzzFeed сообщил об интересе спецпрокурора США к Crocus Group
Политика, 22:07
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BuzzFeed сообщил об интересе спецпрокурора США к Crocus Group
Следствие по делу о вмешательстве в выборы в США вновь обратило внимание на организаторов встречи Трампа-младшего и адвоката Весельницкой. Спецпрокурор Мюллер изучает денежные переводы между руководителями компании Crocus Group
Роберт Мюллер (Фото: Pete Marovich / Zuma / ТАСС)

Спецпрокурор Роберт Мюллер, возглавляющий расследование предполагаемого вмешательства России в выборы в США, заинтересовался денежными переводами между главой строительной компании Crocus Group Аразом Агаларовым и вице-президентом компании Ираклием Кавеладзе. Об этом со ссылкой на источники сообщает BuzzFeed.

Имена Араза Агаларова и его сына Эмина ранее фигурировали в контексте встречи Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой — она, в соответствии с версией ряда американских СМИ, передала Трампу-младшему компромат на кандидата в президенты Хиллари Клинтон.​ Вице-президент компании Ираклий Кавеладзе был участником этих переговоров. В декабре 2017 года стало известно о его допросе в конгрессе США в связи с этой встречей.

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По данным BuzzFeed, Мюллера заинтересовала попытка перевода средств, которая была сделана Агаларовым 3 июня 2016 года, в день встречи, прошедшей в Trump Tower. Сумма перевода составляла $3,3 млн. Транзакции были сделаны через три банка — Citibank, JPMorgan Chase и Morgan Stanley. Все три банка посчитали их подозрительными и уведомили о движении средств правоохранительные органы.

После поступления средств Кавеладзе, пишет BuzzFeed, быстро перевел их на другие подконтрольные счета и использовал для платежей в интересах Агаларова.

Подозрительный характер перевода дал банкам повод начать изучение обстоятельств транзакции. Право на это им дает так называемый Патриотический акт США (закон «О сплочении и укреплении Америки путем обеспечения надлежащими средствами, требуемыми для пресечения и воспрепятствования терроризму»), принятый после терактов 11 сентября 2001 года и предназначенный для отслеживания коммуникаций предполагаемых террористов и их операций по отмыванию денег.

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В ходе расследования выяснилось, что Кавеладзе дал всем трем банкам различное описание своей компании Corsy International. Так, JPMorgan Chase он сообщил, что компания занимается «транспортным оборудованием», Citibank он заявил, что компания занимается «музыкальным промоушеном», а для Morgan Stanley он описал ее как поставщика услуг для Crocus Group.

Сын Агаларова-старшего Эмин Агаларов ранее подтверждал, что участвовал в организации встречи сына Трампа с Весельницкой. «Я сказал [Трампу-младшему], есть люди, которые хотят с тобой встретиться. Они хотят что-то, что может помочь им решить проблемы, в чем и вы можете быть заинтересованы, а может, и нет», — рассказал в интервью Агаларов.

20 апреля Национальный комитет Демократической партии США обратился в суд с иском против ряда российских структур, команды Дональда Трампа, а также отца и сына Агаларовых. Их демократы обвинили во вмешательстве в процесс выборов в США.

Араз Агаларов является фигурантом «кремлевского списка» минфина США, в который были включены российские предприниматели, предположительно связанные с руководством страны. Участники этого списка являются потенциальными объектами для новых санкций США. По оценке Forbes, состояние Араза Агаларова в 2018 году составило $1,8 млрд. Он находится на 54-й строчке рейтинга богатейших бизнесменов России.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Crocus Group , Араз Агаларов , Роберт Мюллер
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