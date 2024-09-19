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Эксклюзив

S7 заинтересовалась поставками самолетов Ту-214

S7 Airlines подписала с ОАК соглашение о заинтересованности в Ту-214
S7 и ОАК (входит в «Ростех») заключили меморандум о намерении подписать соглашение, где будут оговорены сроки и объемы поставок до конца 2025 года предварительно 100 Ту-214, а также другие условия
Самолет Ту-214
Самолет Ту-214 (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

S7 Airlines (в лице АО «Авиакомпания «Сибирь») подписала с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, входит в «Ростех») меморандум о намерениях относительно самолетов Ту-214.

Документ подписали акционер S7 Group Владислав Филёв (владеет 49,93% акций группы компаний) и гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.

Стороны договорились о намерении подписать соглашения, в которых будут определены сроки поставок самолетов, их объемы и другие существенные условия:

  • до конца 2024 года — по 10 самолетам (в стандартной спецификации);
  • до конца 2025 года — по еще 90 самолетам (в измененной спецификации согласно требованиям S7 Airlines).

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Самолет&nbsp;Ту-214

Как уточнили в пресс-службе раиса (главы) Татарстана Рустама Минниханова, присутствовавшего при подписании меморандума, оно состоялось накануне на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова (входит в ОАК) — филиале АО «Туполев».

Ту-214 — среднемагистральный пассажирский самолет, который вмещает до 210 пассажиров. Максимальная дальность его полета — 6,5 тыс. км. Выпускается на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова с 1996 года ограниченной серией.

После введения Западом санкций против Москвы российские авиаперевозчики в значительной степени лишились возможности заказывать самолеты из-за рубежа и брать их в лизинг, также возникли ограничения при закупке запчастей. На этом фоне авиакомпании нарастили закупки отечественных лайнеров.

В 2022 году правительство утвердило программу, предусматривающую выпуск более 1 тыс. гражданских самолетов до 2030 года. Однако весной планируемое число воздушных судов сократили до 994, а начало поставок сдвинули с 2023-го на 2025 год. Парк зарубежных самолетов, по прогнозам Минтранса, должен был сократиться с 738 в 2022 году до 319 штук в 2030-м.

О поставках Ту-214 с «Ростехом» также договорился «Аэрофлот»: авиакомпании в ближайшие годы должны поставить 11 таких самолетов. В феврале о возобновлении пассажирских рейсов на них объявила Red Wings, первый из них тогда же приземлился в Сочи.

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Анастасия Львова Анастасия Львова, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
S7 Airlines Ту-214
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