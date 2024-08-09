«Ъ» узнал о возможном сокращении планов по выпуску российских самолетов

Программа развития авиаотрасли предусматривает выпуск почти 1 тыс. гражданских самолетов до 2030 года. Аудиторы после проверок на заводах ОАК призвали пересмотреть показатели из-за отсутствия «экономически оправданного спроса»

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В России могут сократить планы по выпуску 1 тыс. гражданских самолетов до 2030 года либо разработать новую стратегию вместо корректировки действующей комплексной программы развития авиаотрасли, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Правительство утвердило программу в 2022 году. Она подразумевала производство 1081 самолета и начало поставок в 2023 году. Этой весной планируемое число воздушных судов сократили до 994, а начало поставок сдвинули на 2025 год. Парк зарубежных самолетов, по прогнозам Минтранса, должен был сократиться с 738 в 2022 году до 319 штук в 2030-м.

Весной группа консультантов из Сбербанка и «Газпром нефти» по поручению правительства начала аудит на заводах Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех»), где производятся самолеты SJ-100, МС-21, Ил-114 и Ту-214. По данным источников газеты, в ходе проверки консультанты рекомендовали пересмотреть количественные показатели и сбалансировать «экономически оправданный спрос и планы по производству воздушных судов».

Аудиторы посчитали, что между спросом на авиаперевозки и производством по программе развития авиаотрасли «образовался дисбаланс по объемам и типам самолетов и она не соответствует коммерческому спросу». Запланировано производство от 140 до 270 самолетов в год, а по оценке консультантов реальная потребность составляет 50–60 воздушных судов.

Кроме того, пишет газета, эксперты сообщили о дефиците МС-21 и предупредили, что спрос на Ту-214 будет ограничен по времени, а SJ 100 оказался в профиците после планов «Аэрофлота» отказаться от этого самолета. Проверка также выявила риски роста себестоимости самолетов. Директивная стоимость МС-21, которую правительство определило для самолетов «Аэрофлота» в начале 2023 года, составляла до 3,2 млрд руб., а сейчас ее оценивают в 3,6 млрд руб. Со слов источников, себестоимость выросла из-за замены американских двигателей P&W (до санкций стоили 800–900 млн руб.) на отечественные ПД-14 за 1,8 млрд.

По данным издания, итоги аудита и планы поставок будут обсуждаться на закрытом совещании у премьера Михаила Мишустина на следующей неделе.

В Минтрансе, Минпромторге, «Ростехе», ОАК и ПАО «Яковлев» от комментариев газете отказались, а Сбербанк и «Газпром нефть» не ответили на запрос.