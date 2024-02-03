В Сочи приземлился первый пассажирский рейс Ту-214
Аэропорт Сочи принял первый пассажирский рейс, выполненный на Ту-214 после перезапуска регулярных полетов этих самолетов, сообщила пресс-служба воздушной гавани.
Самолет вылетел из московского аэропорта Жуковский и успешно приземлился в Сочи. Со следующей недели борт начнет летать из Домодедово за границу — в Ереван, Батуми и в Тель-Авив.
Red Wings получила Ту-214 28 декабря 2023 года. Его произвели на Казанском авиационном заводе в 2009 году и до 2017 года он эксплуатировался авиакомпанией «Трансаэро».
В 2023 году лизинговая компания — владелец самолета по решению правительства начала восстанавливать летную годность борта после длительного хранения. В середине декабря тот получил новый сертификат.
В Red Wings отметили, что Ty-214 вмещает почти в два раза больше пассажиров, чем основной самолет компании Superjet 100, а также превосходит его по дальности полета.
Летом 2023 года правительство решило выделить 41,8 млрд руб. на расширение выпуска самолетов Ту-214. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что спрос на Ту-214 превышает десять штук в год.
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