В Сочи приземлился первый пассажирский рейс Ту-214

Аэропорт Сочи принял первый пассажирский рейс, выполненный на Ту-214 после перезапуска регулярных полетов этих самолетов, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Самолет вылетел из московского аэропорта Жуковский и успешно приземлился в Сочи. Со следующей недели борт начнет летать из Домодедово за границу — в Ереван, Батуми и в Тель-Авив.

Red Wings получила Ту-214 28 декабря 2023 года. Его произвели на Казанском авиационном заводе в 2009 году и до 2017 года он эксплуатировался авиакомпанией «Трансаэро».

В 2023 году лизинговая компания — владелец самолета по решению правительства начала восстанавливать летную годность борта после длительного хранения. В середине декабря тот получил новый сертификат.

В Red Wings отметили, что Ty-214 вмещает почти в два раза больше пассажиров, чем основной самолет компании Superjet 100, а также превосходит его по дальности полета.

Летом 2023 года правительство решило выделить 41,8 млрд руб. на расширение выпуска самолетов Ту-214. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что спрос на Ту-214 превышает десять штук в год.