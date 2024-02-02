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Red Wings сообщила о возобновлении рейсов на Ту-214

Red Wings сообщила о возобновлении полетов на российском Ту-214
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Российская авиакомпания Red Wings начинает пассажирские рейсы на Ту-214. Об это говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Первый вылет состоится 2 февраля в Сочи из московского аэропорта Жуковский. Со следующей недели борт начнет летать из Домодедово за рубеж — в Ереван, Батуми и Тель-Авив.

«Это хорошая и надежная отечественная машина. После модернизации мы фактически получили новый самолет с абсолютно новым салоном в одноклассной компоновке на 194 кресла. Пассажирам будет очень комфортно, а мы сможем увеличить для них предложение по международным маршрутам», — отметила заместитель генерального директора по управлению флотом Red Wings Екатерина Рухлова.

Она добавила, что Ty-214 вмещает почти в два раза больше пассажиров, чем основной самолет компании Superjet 100. Это позволит увеличить объем перевозок «на конкретном направлении». Новый лайнер также превосходит Superjet по дальности полета.

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Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

«У нас хороший опыт работы с самолетами семейства Ту-204/214, и мы будем всесторонне помогать ОАК с выпуском новых таких машин», — заключила Рухлова, добавив, что в текущем году Red Wings ожидает также получить Ту-204, который сейчас проходит программу модернизации.

Red Wings получила 28 декабря 2023 года Ту-214. Самолет с номером RA-64518 был произведен на Казанском авиационном заводе в 2009-м и до 2017-го эксплуатировался авиакомпанией «Трансаэро». В прошлом году лизинговая компания — владелец самолета по решению правительства начала восстанавливать летную годность борта после длительного хранения. В середине декабря тот получил новый сертификат.

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В июне правительство приняло решение выделить 41,8 млрд руб. на расширение выпуска самолетов Ту-214. Средства выделили из Фонда национального благосостояния. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что спрос на Ту-214 превышает десять штук в год.

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