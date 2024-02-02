Red Wings сообщила о возобновлении рейсов на Ту-214

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Российская авиакомпания Red Wings начинает пассажирские рейсы на Ту-214. Об это говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Первый вылет состоится 2 февраля в Сочи из московского аэропорта Жуковский. Со следующей недели борт начнет летать из Домодедово за рубеж — в Ереван, Батуми и Тель-Авив.

«Это хорошая и надежная отечественная машина. После модернизации мы фактически получили новый самолет с абсолютно новым салоном в одноклассной компоновке на 194 кресла. Пассажирам будет очень комфортно, а мы сможем увеличить для них предложение по международным маршрутам», — отметила заместитель генерального директора по управлению флотом Red Wings Екатерина Рухлова.

Она добавила, что Ty-214 вмещает почти в два раза больше пассажиров, чем основной самолет компании Superjet 100. Это позволит увеличить объем перевозок «на конкретном направлении». Новый лайнер также превосходит Superjet по дальности полета.

«У нас хороший опыт работы с самолетами семейства Ту-204/214, и мы будем всесторонне помогать ОАК с выпуском новых таких машин», — заключила Рухлова, добавив, что в текущем году Red Wings ожидает также получить Ту-204, который сейчас проходит программу модернизации.

Red Wings получила 28 декабря 2023 года Ту-214. Самолет с номером RA-64518 был произведен на Казанском авиационном заводе в 2009-м и до 2017-го эксплуатировался авиакомпанией «Трансаэро». В прошлом году лизинговая компания — владелец самолета по решению правительства начала восстанавливать летную годность борта после длительного хранения. В середине декабря тот получил новый сертификат.

В июне правительство приняло решение выделить 41,8 млрд руб. на расширение выпуска самолетов Ту-214. Средства выделили из Фонда национального благосостояния. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что спрос на Ту-214 превышает десять штук в год.