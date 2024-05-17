«Аэрофлот» и «Ростех» подписали контракт на поставку самолетов Ту-214

«Ростех» в ближайшие годы поставит «Аэрофлоту» 11 самолетов Ту-214. — стороны заключили твердые контракты. Но борт еще будет дорабатываться под пожелания перевозчика

Самолет Ту-214 (Фото: ТАСС)

«Ростех» в ближайшие годы поставит «Аэрофлоту» 11 самолетов Ту-214, рассказал глава госкорпорации Сергей Чемезов в интервью РБК. Стороны заключили твердые контракты на эти воздушные суда.

«Сроки поставки мы сейчас прорабатываем. В перспективе они хотят еще, конечно. У них при этом еще есть общее пожелание к доработке этих самолетов — у нас они рассчитаны на трех членов экипажа, просят перевести на двух членов экипажа. Сейчас мы в этом направлении как раз работаем», — сказал он.

Поступят ли в парк национального перевозчика все эти 11 бортов с двумя членами экипажа или производитель не успеет модернизировать часть из них Чемезов не уточнил.

На Восточном экономическом форуме — 2022 во Владивостоке Аэрофлот подписывал с «Ростехом» соглашении о поставке к 2031 году 339 российских самолетов, в том числе 40 Ту-214. Средства ФНБ на данный момент зарезервированы только на первые 63 машины.

Требования к кабине

Сейчас Казанский авиационный завод (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК, которая входит в «Ростех») может поставлять авиакомпаниям Ту-214 с двумя пилотами и бортинженером, который контролирует и управляет различными системами самолета. Крупные международные производители — Boeing, Airbus, Embraer — уже много лет как отказались от бортинженера, для чего были перепроектированы кабины воздушных судов. Это позволило сократить расходы на экипаж и повысить экономическую эффективность эксплуатации машин.

«Аэрофлот» отказался от самолетов Ту-214 еще в 2010-х годах. Летательные аппараты российского производства не выдержали конкуренцию с зарубежными среднемагистральными Boeing и Airbus не только из-за «лишнего» члена экипажа, но и из-за меньшей топливной эффективности и из-за большей доступности машин для перевозчиков — западные лизинговые компании, имеющие более доступные источники финансирования, поставляли технику по более выгодной лизинговой ставке.

Сегодня в парке головной компании группы «Аэрофлот» — только зарубежная техника: 171 средне- и дальнемагистральная машина производства американской Boeing и европейской Airbus. Дочерний лоукостер «Победа» тоже летает только на зарубежной технике. Российские SSJ-100 есть только в парке дочерней авиакомпании «Россия», которая выполняет в группе функции «социального» перевозчика. При этом эти SSJ-100 — самолеты с бОльшей долей иностранных комплектующих. Производство импортозамещенного SJ-100 на данный момент не запущено.

Вернуться к формированию флота российскими Ту-214 пришлось после введения европейских и американских санкций, которые запретили поставку российским авиакомпаниям новых западных машин и комплектующих для ремонта уже находящихся в эксплуатации бортов. Ставка могла бы быть сделана на новые более экономичные и современные российские ближнемагистральные SJ-100 и МС-21, но запуск их серийного производства постоянно откладывается из-за неготовности этих новых самолетов. На данный момент поставки авиакомпаниям ожидаются в 2025 году. Поэтому Ту-214 остается практически единственным вариантом не только для «Аэрофлота», но и для других российских перевозчиков. При этом «Аэрофлот» отказывался заключать твердые контракты до тех пор, пока ОАК не сократит кабинный экипаж до трех человек, о чем в интервью РБК в конце 2022 года говорил гендиректор перевозчика Сергей Александровский. Он также объяснял решение принять в эксплуатацию Ту-214 тем, что по сравнению с МС-21 это «летающий самолет с понятными характеристиками», чье наличие позволит «в спокойном ритме довести МС-21 до нужных кондиций».

Собственником этих 11 Ту-214 выступит «Авиакапитал-Сервис» — лизинговая дочка «Ростеха». Компания выкупит эти самолеты у ОАК на деньги ФНБ, из которого выделят 175,4 млрд руб., на эти деньги Минфин закупит облигации Ростеха. Таким образом, один самолет обойдется в 16 млрд руб. «Аэрофлот» получит их в лизинг и будет гасить их стоимость с доходов от эксплуатации, основной долг должен быть погашен в течение 18 лет с момента получения, следует из инвестпроекта льготного лизинга этих самолетов, подписанного кабмином в 2023 году.

Дальнемагистральные планы

«Ростех» планирует в дальнейшем поставлять российским перевозчикам также и дальнемагистральные самолеты Ил-96.

«Думаю, что с 2030 года начнется заметное убытие иностранных самолетов из российских авиакомпаний, поскольку возможностей ремонтировать уже особо не будет. Поэтому нам нужно будет произвести к этому моменту достаточное количество различных летательных аппаратов: прежде всего, конечно, МС-21, SuperJet, Ту-214, Ил-114, Ил-96. Эти гражданские самолеты должны обеспечить все наши авиакомпании», — объясняет Сергей Чемезов.

Сегодня ОАК разрабатывает обновленный Ил-96-400М (Ил-496, создается на базе Ил-96), который должен стать первым современным дальнемагистральным российским самолетом. У новой машины также должно быть два члена экипажа (у базовой — три), кроме того, число двигателей должно сократиться с четырех до двух, что существенно увеличит эффективность эксплуатации машины. Для этой конфигурации создается двигатель ПД-35 (перспективный двигатель тягой 35 тонн).