Прокуратура Эстонии начала дело против Danske Bank после жалобы Браудера

Эстонская Генпрокуратура возбудила дело против датского Danske Bank после жалобы директора фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Об этом финансист сообщил в своем Twitter.
«Эстонская Генпрокуратура начала уголовное дело по факту операцией Danske Bank в ответ на жалобу, поданную на прошлой неделе в связи с «делом Магнитского». Жду ответа от властей Дании», — написал он.
К твиту Браудер прикрепил скриншот электронного письма пресс-службы эстонской прокуратуры.
Как сообщает агентство Delfi, в прокуратуре сообщили, что за возбуждением дела последует сбор необходимой информации. «Мы признаем, что в связи с тем, что данный эпизод имел место несколько лет назад и касается зарубежных стран, в том числе России и ее граждан, сбор информации будет затруднен», — цитирует агентство пресс-секретаря прокуратуры Каарел Каллас.
О жалобе Браудера в прокуратуру на отмывание денег сотрудниками эстонского отделения Danske Bank стало известно 25 июля. Финансист утверждает, что объем отмытых через банк средств составил около $9 млрд, из которых Hermitage Capital касается $230 млн. Жалоба была подана после того, как эстонская прокуратура решила прекратить расследования, связанные с «делом Магнитского». В середине июля Finanial Times писала, что основатель британского фонда подавал в датскую прокуратуру жалобу против Danske Bank, который подозревается в отмывании денег из России. Браудер указывал, что эстонское отделение датской кредитной организации было одним из основных каналов вывода денег из российского бюджета в схеме, которую раскрыл скончавшийся в тюрьме юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский.
Сам Браудер заочно приговорен в России к девяти годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов. В рамках этого дела был арестован юрист фонда Сергей Магнитский, умерший в СИЗО в 2009 году. Браудер начал собственное расследование причастных к смерти своего сотрудника.