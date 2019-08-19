Трутнев предложил допустить иностранцев на шельф по норвежской модели

Теперь Трутнев решил обратиться напрямую к президенту с предложениями по изменению правил работы на шельфе.

«Каких-либо решений на сей счет не принималось. Служебную переписку традиционно не комментируем», — сказал РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представители Трутнева и «Газпрома» не ответили на запросы РБК. Представитель «Роснефти» отказался от комментариев.

«Упреки Трутнева в адрес нефтегазовых компаний в срыве сроков освоения шельфа понятны. Без кратного роста транспортировки нефтегазовых грузов (за исключением сжиженного природного газа, СПГ) по Северному морскому пути не увеличить его грузооборот к 2024 году до 80 млн т, как поручено в майском указе президента», — сказал РБК директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов. По его мнению, освоение шельфа Арктики сейчас целесообразно и экономически: себестоимость добычи нефти там рентабельна при цене на нефть $70–80 за баррель.

Что предлагает вице-премьер

Если допустить на нераспределенные участки шельфа иностранных и российских инвесторов в консорциуме со специально созданной для этого госкомпанией-оператором, то Россия получит не только прирост запасов нефти и газа, но и активизирует другие отрасли промышленности — от судостроения до геологоразведки, пересказывают собеседники РБК изложенные в письме предложения вице-премьера. Он считает необходимым внедрить в России самую передовую модель работы на шельфе — норвежскую, которая предполагает, что у местной госкомпании остается 30% в подобных проектах, а остальные доли могут получить частные компании и иностранцы. Благодаря этому на шельфе Норвегии работают многие международные компании, в том числе крупнейший в Европе нефтегазовый холдинг Wintershall Dea со штаб-квартирой в Германии (33% принадлежит LetterOne Михаила Фридмана и партнеров).

Госкомпании, уже владеющие лицензиями в Арктике («Роснефть», «Газпром» и «Газпром нефть»), по мнению Трутнева, должны заключить с правительством обязывающие инвестиционные соглашения до 2022 года по разработке шельфа. В случае отсутствия у этих компаний планов по запуску проектов вице-премьер предлагает обязать их возвращать лицензии в Роснедра.

Трутнев также предлагает построить российскую буровую платформу ледового класса за 100 млрд руб., чтобы сдавать ее в аренду нефтегазовым компаниям, работающим в Арктике. В этом случае ее можно будет окупить за 11 лет, говорят собеседники РБК.

Путин перенаправил письмо Трутнева министру энергетики Александру Новаку, поручив «рассмотреть» инициативу и доложить свои предложения, сказали РБК два федеральных чиновника.

Источник в Минэнерго сказал РБК, что ведомство пока не подготовило позицию по предложению Трутнева — она формируется. Другой источник, близкий к Минэнерго, отметил, что министерство не пойдет против интересов «Роснефти» и «Газпрома», а они выступят против либерализации доступа на шельф.

Официальный представитель Минэнерго отказался от комментариев.

Как допущенные к шельфу отреагировали на критику

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил на Петербургском экономическом форуме в июне, что ресурсный потенциал российской Арктики для проектов «Роснефти» превышает 20 млрд т нефти. Но их не освоить без поддержки государства: в июле он попросил льгот для освоения Арктики на 2,6 трлн руб. для совместного проекта с «Нефтегазхолдингом» Эдуарда Худайнатова.

«Роснефть» уже подготовила письмо в Кремль, где раскритиковала предложение Трутнева, сказал РБК источник, близкий к «Роснефти». «Во-первых, арктический шельф — это стратегическая территория, либерализация доступа к нему нецелесообразна и просто опасна. Иностранцы могут и сейчас попасть в такие проекты в консорциумах с госкомпаниями, но не спешат вкладывать средства или делиться технологиями», — сказал он. Планы по бурению в Арктике 86 скважин, по его мнению, нереалистичны из-за санкций, введенных США и Евросоюзом в 2014 году после присоединения Крыма к России: они запрещают предоставлять технологии российским компаниям для работы на шельфе и при добыче трудноизвлекаемых запасов. Без преференций со стороны государства российским компаниям не справиться с задачей освоения Арктики, заключил собеседник РБК.

Менеджер «Газпрома» сказал РБК, что компания полностью выполняет свои лицензионные обязательства по геологоразведке в Арктике, о чем проинформирует Путина и Трутнева. По его словам, предложение отзывать лицензии у госкомпаний в случае сдвига сроков геологоразведки и отказа от обязывающих соглашений с правительством не нашло поддержки в Кремле.

Чиновник Роснедр утверждает, что обязывать госкомпании бурить почти 90 скважин на шельфе при ценах на нефть ниже $60 за баррель и в условиях санкций нет смысла: надо сосредоточиться на геологоразведке на суше Арктики и во внутренних морях. «Лучше перенести обязательства по бурению на шельфе Арктики до лучших времен, не отзывая уже выданных лицензий», — заключил он.

Пойдут ли инвесторы в Арктику

По активности использования шельфа Россия сейчас на 16-м месте среди 18 стран, имеющих доступ к освоению шельфовых месторождений, сказал РБК российский региональный управляющий Norwegian Oil and Gas Partners Владимир Ряшин. «Норвежская модель освоения шельфа оправдала себя, ее пытаются копировать арабские страны и Австралия», — отметил он. Если Россия внедрит ее, это привлечет капитал в освоение Арктики, особенно уже разведанных месторождений, полагает Ряшин. Но инвесторы из стран, поддерживающих западные санкции, в Арктику даже в этом случае не придут, предупредил он.

В европейской нефтегазовой компании Wintershall Dea считают, что «еще слишком рано» оценивать предложение российского вице-премьера. «В настоящий момент мы концентрируемся на наших действующих проектах с «Газпромом» и ЛУКОЙЛом», — сказал РБК представитель Wintershall Dea.

Представитель британской BP, совладельца и партнера «Роснефти», отказался от комментариев. РБК направил запросы во французскую Total и англо-голландскую Shell, также работающие с партнерами в России.

Из зарубежных инвесторов в шельфовые проекты в России могут прийти азиатские и ближневосточные компании, в первую очередь китайские и из Саудовской Аравии, считает Алексей Громов. Западные инвесторы и тем более американские из-за санкций в этот регион не придут, заключил он.

Среди российских компаний об интересе работать на арктическом шельфе ранее заявлял ЛУКОЙЛ, крупнейшая частная нефтяная компания. Президент и совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов неоднократно говорил об этом в различных интервью. В пятницу, 16 августа, представитель ЛУКОЙЛа отказался от комментариев. Представитель крупнейшей в России частной газовой компании НОВАТЭК, которая недавно подписала с «Газпром нефтью» соглашение по работе на шельфе Арктики, не ответил на запрос РБК.