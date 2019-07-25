Трутнев заявил о нехватке конкуренции в Арктике

В Арктике недостаточно конкуренции, чтобы посчитать расходы на крупный проект. Об этом заявил вице-премьер, курирующий Дальний Восток и Арктику, Юрий Трутнев, отвечая на вопрос РБК, насколько целесообразно предоставлять льготы и проекту «Восток-ойл» «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга».

«Когда нет конкуренции и возможности сравнивать, невозможно в рамках абстрактной экономической модели посчитать расходы компаний и экономику крупного проекта», — пояснил он.

По мнению Трутнева, если бы на освоение этой группы месторождений вышли две-три компании, тогда можно было бы сравнить суммы (например, 2 трлн, 500 млрд или предложение компании выполнить работы за счет собственных ресурсов) и понять, «сколько действительно надо».

Вице-премьер подчеркнул, что, с другой стороны, он обязан выполнять задачи президента России Владимира Путина по поддержке всех проектов на Дальнем Востоке и в Арктической зоне.