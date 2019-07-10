СМИ узнали о просьбах «Роснефти» к Путину дать крупные льготы на Арктику

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 63,92 +0,22 EUR Бирж. 71,60 +0,23 Brent 64,29 -0,42% USD Нал. 64,24 63,14 EUR Нал. 72,15 70,93 USD ЦБ 63,77 -0,10 EUR ЦБ 71,46 -0,24 EUR/USD 1,1206 -0,0004 BTC/USD Бирж. 12 968,00 +377,00 IMOEX 2 822,66 +0% RTSI 1 394,86 -0,34% DJIA 26 783,49 -0,08% Nasdaq 8 141,73 +0,54%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Cisco $65 (+15,08%) прогноз Cowen к 30.05.20
НОВАТЭК ₽1 382 (+5,56%) прогноз Финам к 08.10.19
BRENT $76 (+18,21%) прогноз BNP Paribas к 30.09.19
Ростелеком ₽87 (+9,16%) прогноз UBS к 01.11.19
Сбербанк ₽340 (+39,75%) прогноз ВТБ Капитал к 08.07.20
Cisco $65 (+15,08%) прогноз Cowen к 30.05.20
НОВАТЭК ₽1 382 (+5,56%) прогноз Финам к 08.10.19
BRENT $76 (+18,21%) прогноз BNP Paribas к 30.09.19
Ростелеком ₽87 (+9,16%) прогноз UBS к 01.11.19
Сбербанк ₽340 (+39,75%) прогноз ВТБ Капитал к 08.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 10 июля
USD ЦБ: 63,77 (-0,1) Quote, 09 июл, 12:19
Курс евро на 10 июля
EUR ЦБ: 71,46 (-0,24) Quote, 09 июл, 12:19
При столкновении двух автобусов в Улан-Удэ пострадали пять человек Общество, 09:27 Минздрав назвал основные причины вызова скорой помощи в России Общество, 09:22 В одном из районов Хабаровского края ввели режим ЧС из-за паводка Общество, 09:16 Особенности поставок мяса за рубеж: кейсы от российских производителей Pro, 09:10 Жительнице Улан-Удэ отказали в жилье после 55 лет ожидания Общество, 09:08 Huawei начала переговоры о покупке российских технологий у ряда компаний Технологии и медиа, 09:07 Руин-пабы, винтаж, стрит-арт: куда сходить и чем заняться в Будапеште РБК и ОТП Банк, 09:04 Посол России предложил США поддержать борьбу с героизацией нацизма Политика, 09:00 Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в августе Общество, 08:54 ФСИН и СПЧ предложили принудительно высылать нарушивших УК иностранцев Политика, 08:50 Глава МИД Украины назвал три условия противодействия России Политика, 08:38 Очевидные и невероятные последствия малоподвижного образа жизни РБК и Philips, 08:34 Украина запретила участвовать в «Евровидении» выступавшим в России детям Общество, 08:30 СМИ узнали о просьбах «Роснефти» к Путину дать крупные льготы на Арктику Бизнес, 08:26
Бизнес ,  
0 
СМИ узнали о просьбах «Роснефти» к Путину дать крупные льготы на Арктику
Компания вместе с «Нефтегазхолдингом» попросила президента снизить налог на добычу полезных ископаемых или вовсе освободить от него ради того, чтобы инвестировать в совместное развитие единого арктического кластера
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

«Роснефть» присоединилась к просьбам «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова о предоставлении крупных налоговых льгот для реализации одной из поставленных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию целей — для создания и развития единого арктического кластера из четырех месторождений (Тагульского, Сузунского, Лодочного и Пайяхского), который увеличит загрузку Северного морского пути. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на четыре источника.

С подобной просьбой к главе государства нефтяные компании обратились еще весной. Путин предложение одобрил и поручил кабмину проработать механизмы.

В марте Худайнатов обращался к курирующему Арктику вице-премьеру Юрию Трутневу с просьбой о новых мерах господдержки для своего крупнейшего проекта по добыче нефти — Пайяхского месторождения (входит в проект будущего арктического кластера). Он попросил:

  • полностью освободить Пайяху от уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ);
  • ввести для проекта налоговый вычет на геологоразведочные работы;
  • поддержать финансированием из бюджета строительство международного пункта пропуска в бухте Север, через который будет экспортироваться нефть Пайяхи;
  • профинансировать дноуглубительные работы в акватории бухты;
  • обеспечить госрегулирование тарифов на проход ледоколов от этого порта.

О том, что «Роснефть» также просила о льготах, тогда не было известно. По данным собеседников газеты, обе компании попросили Путина снизить или вовсе обнулить для них НДПИ. Власти рассматривают три варианта:

  • снижение НДПИ на всех месторождениях компаний в обмен на перенаправление высвободившихся денег на разработку арктического кластера;
  • снижение НДПИ на 85% новых месторождений кластера;
  • обнуление НДПИ и налога на прибыть для этих месторождений, пока совместное предприятие не выйдет на внутреннюю норму доходности в 17,3%.

Во сколько освобождение четырех месторождений обойдется бюджету, не известно. Опрошенные газетой аналитики отказались подсчитывать эту сумму.

Несмотря на то что компании уже предложили снизить налоговую нагрузку, совместное предприятие «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга» еще не создано. Они рассматривают несколько вариантов создания СП — с привлечением финансового партнера и без него, говорят источники издания. По словам одного из них, подобное предложение уже получили крупные китайские нефтяные компании (не уточняется), однако «особого интереса они не проявили».

Представители «Роснефти», «Нефтегазхолдинга», Минэнерго, Минфина и курирующего отрасль вице-премьера Дмитрия Козака не ответили на вопросы «Ведомостей».

Проект арктического кластера предполагает соединение Тагульского, Сузунского, Лодочного и Пайяхского месторождений одним нефтепроводом, с которого в будущем можно будет отправлять до 100 млн т нефти в год на экспорт по Северному морскому пути в Европу и Азию. Путин во время послания Федеральному собранию указывал, что к 2025 году Севморпуть необходимо сделать «глобальной конкурентной транзитной артерией», увеличив его грузопоток в десять раз.

Автор: Анна Трунина
Теги: «Роснефть», Нефтегазхолдинг, Игорь Сечин, Эдуард Худайнатов, Арктика ..., Северный морской путь
Материалы по теме
Компания Худайнатова поставила на баланс запасы крупнейшего месторождения
Бизнес
Худайнатов пригласил BP в проект в Арктике на $5 млрд
Бизнес
«Роснефть» ограничила добычу нефти из-за «Транснефти»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter