СМИ узнали о просьбах «Роснефти» к Путину дать крупные льготы на Арктику

СМИ узнали о просьбах «Роснефти» к Путину дать крупные льготы на Арктику

Компания вместе с «Нефтегазхолдингом» попросила президента снизить налог на добычу полезных ископаемых или вовсе освободить от него ради того, чтобы инвестировать в совместное развитие единого арктического кластера

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

«Роснефть» присоединилась к просьбам «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова о предоставлении крупных налоговых льгот для реализации одной из поставленных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию целей — для создания и развития единого арктического кластера из четырех месторождений (Тагульского, Сузунского, Лодочного и Пайяхского), который увеличит загрузку Северного морского пути. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на четыре источника.

С подобной просьбой к главе государства нефтяные компании обратились еще весной. Путин предложение одобрил и поручил кабмину проработать механизмы.

В марте Худайнатов обращался к курирующему Арктику вице-премьеру Юрию Трутневу с просьбой о новых мерах господдержки для своего крупнейшего проекта по добыче нефти — Пайяхского месторождения (входит в проект будущего арктического кластера). Он попросил: полностью освободить Пайяху от уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ);

ввести для проекта налоговый вычет на геологоразведочные работы;

поддержать финансированием из бюджета строительство международного пункта пропуска в бухте Север, через который будет экспортироваться нефть Пайяхи;

профинансировать дноуглубительные работы в акватории бухты;

обеспечить госрегулирование тарифов на проход ледоколов от этого порта.

О том, что «Роснефть» также просила о льготах, тогда не было известно. По данным собеседников газеты, обе компании попросили Путина снизить или вовсе обнулить для них НДПИ. Власти рассматривают три варианта: