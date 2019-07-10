СМИ узнали о просьбах «Роснефти» к Путину дать крупные льготы на Арктику

«Роснефть» присоединилась к просьбам «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова о предоставлении крупных налоговых льгот для реализации одной из поставленных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию целей — для создания и развития единого арктического кластера из четырех месторождений (Тагульского, Сузунского, Лодочного и Пайяхского), который увеличит загрузку Северного морского пути. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на четыре источника.
С подобной просьбой к главе государства нефтяные компании обратились еще весной. Путин предложение одобрил и поручил кабмину проработать механизмы.
В марте Худайнатов обращался к курирующему Арктику вице-премьеру Юрию Трутневу с просьбой о новых мерах господдержки для своего крупнейшего проекта по добыче нефти — Пайяхского месторождения (входит в проект будущего арктического кластера). Он попросил:
- полностью освободить Пайяху от уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ);
- ввести для проекта налоговый вычет на геологоразведочные работы;
- поддержать финансированием из бюджета строительство международного пункта пропуска в бухте Север, через который будет экспортироваться нефть Пайяхи;
- профинансировать дноуглубительные работы в акватории бухты;
- обеспечить госрегулирование тарифов на проход ледоколов от этого порта.
О том, что «Роснефть» также просила о льготах, тогда не было известно. По данным собеседников газеты, обе компании попросили Путина снизить или вовсе обнулить для них НДПИ. Власти рассматривают три варианта:
- снижение НДПИ на всех месторождениях компаний в обмен на перенаправление высвободившихся денег на разработку арктического кластера;
- снижение НДПИ на 85% новых месторождений кластера;
- обнуление НДПИ и налога на прибыть для этих месторождений, пока совместное предприятие не выйдет на внутреннюю норму доходности в 17,3%.