Трутнев допустил участие иностранцев в освоении шельфа Арктики

По его словам, западные санкции сыграли свою роль в отставании России по числу пробуренных на шельфе скважин, однако ограничения не распространяются на Сахалин, напомнил Трутнев. Кроме того, их можно обходить, предлагая новые формы партнерства зарубежным компаниям, считает он. По его словам, Министерство природных ресурсов и экологии уже «прорабатывает варианты» таких партнерств. «Надеюсь, что в скором времени сможем оформить модель и предложить ее правительству», — резюмировал он.
Описывая потенциальную модель сотрудничества, Трутнев предположил, что иностранные компании может заинтересовать вариант, при котором за инвестиции они смогут получить право на участие в разработке месторождения, причем не через промежуточную компанию, а напрямую. Однако пока «о конкретике говорить преждевременно», — отметил он.
Отвечая на вопрос о том, могут ли быть внесены соответствующие изменения в законы уже в этом году, Трутнев сказал: «Будем стараться».
Согласно действующему законодательству, к разработке месторождений на шельфе сейчас допускаются только госкомпании с соответствующим опытом, а именно «Газпром» и «Роснефть». Иностранные компании могли принимать участие в совместных с ними проектах, если их доля в созданных совместных предприятиях не превышала 50%.
Однако после введения американских и западных санкций против России в 2014 году иностранные компании массово повыходили из совместных проектов с российскими нефтегазовыми компаниями, из-за чего российские компании отказались от планов интенсивной добычи нефти и газа на шельфе. В общей сложности из-за этого были перенесены сроки геологоразведки и начала добычи на 31 участке на шельфе арктических, дальневосточных и южных морей.
В частности, были перенесены сроки для двух участков Штокмановского месторождения «Газпрома» (не ранее 2025 года вместо планировавшегося 2016 года), а также для Долгинского месторождения «Газпром нефти» с запасами в 200 млн т нефтяного эквивалента (с 2019 года на 2031-й).
«Роснефть» на неопределенный срок отложила бурение в Карском море (на скважине «Университетская-1») из-за риска санкций для ее партнера — компании Exxon. Кроме того, как минимум на 2025 год сдвинулись проекты компании по разработке месторождений на Туапсинском прогибе и Западно-Черноморской площади (Exxon и Eni), на участке Магадан-1 (Statoil), Медынско-Варандейском участке в Баренцевом море (CNPC) и Северо-Венинском месторождении в Охотском море (Sinopec). От партнеров компании зависит как участие в финансировании, так и доступ к технологиям. Часть из проектов заморожена из-за санкций, говорил собеседник РБК в «Роснефти».