Трутнев допустил участие иностранцев в освоении шельфа Арктики

Для того, чтобы стимулировать развитие месторождений на шельфе, надо изменить закон, ограничивающий участие иностранных компаний в разработке, считает вице-премьер Юрий Трутнев

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Арктика получит дополнительный стимул к развитию, если иностранные компании смогут вести работы по разработке месторождений нефти и газа на российском шельфе. Такое мнение высказал вице-премьер, глава госкомиссии по Арктике Юрий Трутнев в интервью «Интерфаксу».

​«Если мы сможем сделать хотя бы это, то покажем всему миру: замок с двери снят, дорога для мировых наработок, технологий, инвестиций открыта. Тогда наступит время вместе подумать, как иностранному инвестору в эту дверь войти», — сказал Трутнев, добавив, что этот шаг также откроет большие перспективы перед отечественными частными компаниями.

По его словам, Арктика «получит реальный импульс развития», а российская нефтяная отрасль «сможет совершить очередной скачок, о котором сейчас мы не можем даже говорить». «Объясню очень просто: срок освоения шельфовых активов от 10 до 15 лет. Если сегодня начать с нуля шельфовый проект в Арктике, он реализуется в горизонте 2035 года. Куда за это время шагнет мировая нефтяная отрасль? Особенно если учесть, как стремительно меняется структура потребления энергии», — сказал он.

Трутнев также выразил мнение, что если не разрабатывать месторождения на шельфе в ближайшие годы, то во время жизни следующих двух поколений эти запасы перестанут быть востребованы.