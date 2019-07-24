ExxonMobil попросила власти упростить ей работу на российском шельфе

В компании предупреждают, что в случае невыполнения ее просьб Россию ждут многомиллионные затраты

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Президент ExxonMobil Russia Inc. Гленн Уоллер обратился с письмом к правительству с просьбой изменить для нее правила работы в России, сообщает газета «Коммерсантъ». В частности, речь идет об отмене поправок в Кодекс торгового мореплавания (КТМ) от 2017 года, которые обязуют перевозить нефть, газ и уголь. Под ограничение в результате подпадают и плавучие буровые установки.

В ExxonMobil указывают, что в сложившейся ситуации под угрозой срыва оказывается реализация нефтегазового проекта «Сахалин-1», что приведет к многомиллионным затратам со стороны России. Уоллер объясняет это тем, что буровых под российским флагом недостаточно. В письме он указывает, что в Минтрансе уже подготовили соответствующий проект поправок.

В Минпромторге изданию подтвердили, что подобная инициатива Минтранса действительно существует. Однако в ведомстве отметили, что с ними проект документа не согласовывался.

Также ExxonMobil предлагает изменить порядок аккредитации филиалов иностранных компаний в России. Нынешние правила формально действуют с 2001 года, но по факту были созданы еще в самом начале 1990-х годов и основывались на порядке регистрации в системе торгово-промышленных палат. Минфин и Минэкономразвития обсуждали эту проблему и предлагали дать Госреестру аккредитованных филиалов и представительств иностранных компаний возможности, аналогичные регистрации в Федеральной налоговой службе. Однако до сих пор реализовать эти изменения не удалось из-за споров внутри правительства о режимах поддержки инвестиций.