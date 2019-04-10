Сбербанк подписал соглашения с Троценко по проектам в Арктике

Сбербанк подписал соглашения с Троценко по проектам в Арктике

Речь — о строительстве порта в Заполярье и об освоении угольного месторождения на Таймыре. AEON Троценко планирует вложить в первый проект 120 млрд руб., во второй — 35 млрд руб.

Фото: Олег Яковлев / РБК

Сбербанк и корпорация AEON Романа Троценко подписали два соглашения, касающихся финансирования проекта по освоению угольного месторождения на Таймыре и проекта строительства незамерзающего порта в поселке Индига (Ненецкий автономный округ), говорится в поступивших в РБК сообщениях банка.

В одном из соглашений также говорится, что банк готов участвовать в финансировании инвестиционной деятельности связанной с Троценко «Северной звезды». Компания собирается к 2024 году поставлять по Северному морскому пути 3,5 млн т угля в год, говорил источник РБК в Минприроды в конце января.

Предполагаемая пропускная способность порта в Индиге составит до 80 млн т, в нем будут действовать нефтяные и угольные терминалы, терминал по отгрузке газового конденсата. В случае с этим проектом Сбербанк «рассматривает предоставление всего спектра банковских услуг, (…) а также финансирования строительства и деятельности порта».

Представитель Сбербанка отказался отвечать на уточняющие вопросы РБК про сотрудничество с AEON.