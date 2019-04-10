Сбербанк подписал соглашения с Троценко по проектам в Арктике

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,69 -0,23 EUR Бирж. 72,93 -0,21 Brent 70,88 +0,25% USD Нал. 65,08 64,35 EUR Нал. 73,42 72,60 USD ЦБ 64,78 -0,57 EUR ЦБ 72,97 -0,39 EUR/USD 1,1274 +0,0011 BTC/USD Бирж. 5 281,90 +67,50 IMOEX 2 586,48 +0,63% RTSI 1 259,57 +0,90% DJIA 26 150,58 -0,72% Nasdaq 7 909,28 -0,56%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Wells Fargo $56 (+15,23%) прогноз UBS к 01.02.20 Купить
BRENT $60 (-15,35%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.20
Caterpillar $160 (+16,53%) прогноз BMO Capital Markets к 01.02.20 Купить
Regeneron $481 (+20,21%) прогноз CFRA к 08.02.20 Купить
Chevron $142 (+13,09%) прогноз Societe Generale к 20.03.20 Купить
Wells Fargo $56 (+15,23%) прогноз UBS к 01.02.20 Купить
BRENT $60 (-15,35%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.20
Caterpillar $160 (+16,53%) прогноз BMO Capital Markets к 01.02.20 Купить
Regeneron $481 (+20,21%) прогноз CFRA к 08.02.20 Купить
Chevron $142 (+13,09%) прогноз Societe Generale к 20.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 10 апреля
USD ЦБ: 64,78 (-0,57) Quote, 09 апр, 14:29
Курс евро на 10 апреля
EUR ЦБ: 72,97 (-0,39) Quote, 09 апр, 14:29
Вице-премьер Трутнев заявил о неокупаемости проекта РЖД в Арктике Экономика, 13:59 Второй день допроса свидетелей по делу Кокорина и Мамаева. Главное Общество, 13:45 Какие государственные льготы предусмотрены для предпринимателей РБК и ВТБ, 13:43 ЦИК передала мандат Алферова экс-депутату Берулаве Политика, 13:38 Почему российский универмаг часто напоминает недоразвитое дерево бонсай Pro, 13:34 Клинт Иствуд в роли Рэмбо: от каких культовых фильмов отказывались актеры Стиль, 13:33 В торговых центрах Москвы пустует 4,3% площадей — минимум с 2014 года Pro, 13:31 Предвыборный ролик Трампа в Twitter удалили за музыку из фильма о Бэтмене Политика, 13:25 Украина запретила ввоз из России стеклянных банок и бутылок Общество, 13:23 СК попросил суд отпустить Майкла Калви под домашний арест Общество, 13:20 Футбольный союз Голландии отстранил тренера Слуцкого после критики рефери Общество, 13:17 Подозреваемого в наезде на курсанта МЧС в Воронеже задержали Общество, 13:13 Сколько заработали актеры «Игры престолов» Стиль, 13:12 Партнеры «не всерьез»: как молодому бизнесмену стать «своим» в деле РБК и «Билайн» Бизнес, 13:08
Бизнес ,  
0 
Сбербанк подписал соглашения с Троценко по проектам в Арктике
Речь — о строительстве порта в Заполярье и об освоении угольного месторождения на Таймыре. AEON Троценко планирует вложить в первый проект 120 млрд руб., во второй — 35 млрд руб.
Фото: Олег Яковлев / РБК

Сбербанк и корпорация AEON Романа Троценко подписали два соглашения, касающихся финансирования проекта по освоению угольного месторождения на Таймыре и проекта строительства незамерзающего порта в поселке Индига (Ненецкий автономный округ), говорится в поступивших в РБК сообщениях банка.

В одном из соглашений также говорится, что банк готов участвовать в финансировании инвестиционной деятельности связанной с Троценко «Северной звезды». Компания собирается к 2024 году поставлять по Северному морскому пути 3,5 млн т угля в год, говорил источник РБК в Минприроды в конце января.

Предполагаемая пропускная способность порта в Индиге составит до 80 млн т, в нем будут действовать нефтяные и угольные терминалы, терминал по отгрузке газового конденсата. В случае с этим проектом Сбербанк «рассматривает предоставление всего спектра банковских услуг, (…) а также финансирования строительства и деятельности порта».

Представитель Сбербанка отказался отвечать на уточняющие вопросы РБК про сотрудничество с AEON. 

Экономика
Сечин анонсировал Путину добычу 100 млн т нефти в Арктике к 2030 году

Во вторник в кулуарах Международного арктического форума Троценко говорил, что AEON с партнерами планирует вложить в порт Индига в течение десяти лет 120 млрд руб., сообщал корреспондент РБК. По словам Троценко, из порта планируется вывозить уголь из Кузбасса, с Таймыра и из Казахстана.

Гендиректор «Северной звезды» Александр Андреев, как передавал ТАСС, говорил, что компания вложит в угольный комплекс на Таймыре, состоящий из угольного разреза, обогатительной фабрики, порта, склада взрывчатых веществ и других объектов, 35 млрд руб. Мощность угольного разреза, как предполагается, составит 10 млн т в год. Троценко сказал журналистам, что пока что компания вложила в проект 3 млрд руб., передает корреспондент РБК. По его словам, добыча к 2024 году выйдет на 3 млн т и до 6 млн т к 2025 году. «Северная звезда» через кипрскую компанию принадлежит структурам Троценко.

В марте 2018 года президент Владимир Путин призвал ​ к 2025 году увеличить грузопоток по Северному морскому пути в десять раз, до уровня около 80 млн т ежегодно. Позднее эта задача была сформулирована и в майском указе президента.

Бизнес
Минприроды нашло способ выполнить указ Путина по загрузке Севморпути

В середине марта Минприроды подготовило новый прогноз грузооборота СМП. Согласно этим подсчетам, уже к 2024 году объем транспортировки грузов достигнет 82 млн т.

Авторы: Андрей Гатинский, Светлана Бурмистрова
При участии: Тимофей Дзядко
Теги: Сбербанк, Роман Троценко, Северный морской путь
Материалы по теме
МИД допустил перевыполнение плана перевозок по Северному морскому пути
Политика
Россия укрепит защиту Северного морского пути дополнительными силами ПВО
Политика
Самая северная железная дорога России подешевела почти на 40 млрд руб.
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter