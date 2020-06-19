На главных торговых улицах Москвы навсегда закрылись 112 магазинов и кафе

За время самоизоляции и ограничений на работу на Тверской, Арбате и других популярных торговых улицах в центре столицы прекратили работу больше сотни магазинов и кафе, подсчитал сервис 2ГИС

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

С начала марта по начало июня на Арбате, Тверской, Никольской и других ключевых торговых улицах Москвы прекратили работу 112 продовольственных и непродовольственных магазинов, а также заведений общественного питания. Об этом свидетельствуют предоставленные РБК данные геосервиса 2ГИС. Таким образом, действовавший в Москве режим самоизоляции не пережили 4% от общего количества торговых точек на этих улицах.

Но были и открытия новых точек: на главных торговых улицах начали работу 39 заведений. Так что общее количество ресторанов и магазинов на 18 центральных улицах сократилось лишь на 3%.