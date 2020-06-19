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На главных торговых улицах Москвы навсегда закрылись 112 магазинов и кафе

За время самоизоляции и ограничений на работу на Тверской, Арбате и других популярных торговых улицах в центре столицы прекратили работу больше сотни магазинов и кафе, подсчитал сервис 2ГИС
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

С начала марта по начало июня на Арбате, Тверской, Никольской и других ключевых торговых улицах Москвы прекратили работу 112 продовольственных и непродовольственных магазинов, а также заведений общественного питания. Об этом свидетельствуют предоставленные РБК данные геосервиса 2ГИС. Таким образом, действовавший в Москве режим самоизоляции не пережили 4% от общего количества торговых точек на этих улицах.

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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Но были и открытия новых точек: на главных торговых улицах начали работу 39 заведений. Так что общее количество ресторанов и магазинов на 18 центральных улицах сократилось лишь на 3%.

Как считали

Проанализирована деятельность заведений общепита и магазинов на следующих улицах: Арбат, Новый Арбат, Большая Дмитровка, Большая Никитская, Кузнецкий Мост, Маросейка, Мясницкая, Никольская, Покровка, Пятницкая, Тверская, 1-я Тверская-Ямская, Столешников переулок, улицы и площади Садового кольца, район Патриарших прудов (улицы Малая Бронная и Спиридоновка, Ермолаевский и Большой Патриарший переулки).

Закрытыми считаются точки, удаленные из справочника 2ГИС. Заявку о закрытии может подать сама компания через личный кабинет. Кроме того, 2ГИС может получить сообщение от пользователей о закрытии точки либо при актуализации данных call-центром выясняется, что организация прекратила работу. Все случаи после получения такой информации верифицируются, утверждают в 2ГИС.

Всего были проанализированы данные о более чем 2,5 тыс. точек.

Больше всего магазинов и ресторанов как в абсолютных, так и в относительных значениях, прекратило работу на Садовом кольце и на Арбате.

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На Садовом закрылись 64 точки, в том числе 33 заведения общепита и 22 непродуктовых магазина. Тогда же там было открыто 16 новых точек. На Арбате закрылись десять ресторанов и магазинов. За три месяца на улице открылся всего один непродовольственный магазин.

Больше всего от ограничений пострадали заведения общепита — к началу июня на изученных центральных улицах прекратили деятельность 62, а открылись 16. На основных торговых улицах прекратили работу 36 непродовольственных магазинов, открылись 15. А в продовольственной рознице это 14 и восемь точек.

Что говорят консультанты коммерческой недвижимости

В апреле аналитики консалтинговой компании JLL прогнозировали, что доля свободных помещений стрит-ритейла в центре Москвы по итогам второго квартала вырастет с 10 до 12–13%. Итоговых данных пока нет, но в компании Knight Frank рассмотрели ситуацию на отдельных улицах столицы.

К началу июня на Мясницкой, по подсчетам Knight Frank, доля свободных коммерческих помещений на первых этажах выросла на 3 п.п. по сравнению с концом 2019 года и достигла 9,5%. Среди точек, закрытых здесь, в Knight Frank назвали три заведения общественного питания.

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Фото: Андрей Любимов / РБК

Доля свободных площадей на улице Покровка увеличилась в два с лишним раза — с 4 до почти 9%. Здесь были закрыты бар, чайный магазин, салон связи, магазин товаров для дома и салон красоты.

Что происходит в торговых центрах

В торговых центрах Москвы за время ограничений число свободных площадей, по оценке аналитика департамента исследований и аналитики Cushman & Wakefield Евгения Сафонова, увеличилось на два процентных пункта — до 10%.

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Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

После снятия ограничительных мер в моллах не открылись буквально считаные магазины, причем многие арендаторы открываются, не имея согласованных коммерческих условий на новый период, и начинают работать, отмечает партнер Colliers International Анна Никандрова. По ее мнению, основная ротация произойдет ближе к концу лета, когда сети проанализируют результаты работы в новых условиях и будут принимать решения, что оставить, а что закрыть.

В течение года ротация арендаторов в торговых центрах продолжится, и по итогам 2020 года доля свободных площадей в Москве может вырасти до 13–15%, прогнозирует Сафонов. Он напоминает, что о банкротстве уже заявила сеть магазинов одежды Fashion House, Dodo Pizza и «Шоколадница» объявили об оптимизации и сокращении числа заведений, а продуктовый ритейлер «Вкусвилл» остановил работу около 60 магазинов, из которых треть закрылась.

Автор: Надежда Федорова
Теги: недвижимость, ретейл, общепит, карантин
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