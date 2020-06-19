На главных торговых улицах Москвы навсегда закрылись 112 магазинов и кафе
С начала марта по начало июня на Арбате, Тверской, Никольской и других ключевых торговых улицах Москвы прекратили работу 112 продовольственных и непродовольственных магазинов, а также заведений общественного питания. Об этом свидетельствуют предоставленные РБК данные геосервиса 2ГИС. Таким образом, действовавший в Москве режим самоизоляции не пережили 4% от общего количества торговых точек на этих улицах.
Но были и открытия новых точек: на главных торговых улицах начали работу 39 заведений. Так что общее количество ресторанов и магазинов на 18 центральных улицах сократилось лишь на 3%.
Как считали
Проанализирована деятельность заведений общепита и магазинов на следующих улицах: Арбат, Новый Арбат, Большая Дмитровка, Большая Никитская, Кузнецкий Мост, Маросейка, Мясницкая, Никольская, Покровка, Пятницкая, Тверская, 1-я Тверская-Ямская, Столешников переулок, улицы и площади Садового кольца, район Патриарших прудов (улицы Малая Бронная и Спиридоновка, Ермолаевский и Большой Патриарший переулки).
Закрытыми считаются точки, удаленные из справочника 2ГИС. Заявку о закрытии может подать сама компания через личный кабинет. Кроме того, 2ГИС может получить сообщение от пользователей о закрытии точки либо при актуализации данных call-центром выясняется, что организация прекратила работу. Все случаи после получения такой информации верифицируются, утверждают в 2ГИС.
Всего были проанализированы данные о более чем 2,5 тыс. точек.