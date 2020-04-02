Спрос на помещения для магазинов на центральных улицах Москвы упал на 70%

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
В Москве задержали подозреваемого в убийстве на парковке ТЦ «Авиапарк» Общество, 15:45 РБК проведет трансляцию конференции «Как компаниям пережить весну-2020» Бизнес, 15:44 В Испании от коронавируса умерло более 10 тыс. человек Общество, 15:40 ИИ в теплице и машинное зрение на заводе: главное в сельском хозяйстве Pro, 15:38 Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов Общество, 15:36 Союз ветеранов Анголы удалил данные о возможном главе «Росзарубежнефти» Экономика, 15:36 Правительство выделит ₽500 млн помощи застрявшим за границей россиянам Общество, 15:34 Собянин ввел штрафы для нарушителей самоизоляции Общество, 15:31 Новак заявил об отсутствии планов России увеличить добычу нефти Общество, 15:24 Власти Москвы и Подмосковья начали сбор данных о сотрудниках магазинов Бизнес, 15:24 Очередь мигрантов в Петербурге за продлением разрешений. Фоторепортаж Общество, 15:24  Москва начала сотрудничать с частными лабораториями в тестах на COVID-19 Общество, 15:21 Лукашенко оценил поставки нефти из России фразой «Это что, нормально?» Политика, 15:17 Крупнейший ретейлер отказался от моратория на штрафы для поставщиков Бизнес, 15:16
Бизнес ,  
0 

Спрос на помещения для магазинов на центральных улицах Москвы упал на 70%

К лету на центральных улицах Москвы будет пустовать до 15% помещений, прогнозируют аналитики. С начала года ставки аренды на Тверской, Никольской и Арбате уже снизились на 10–15%, но это пока не связано с коронавирусом
Фото: Андрей Любимов / РБК

По данным консалтинговой компании CBRE, в последние две недели марта количество запросов на помещения для магазинов и ресторанов на первых этажах на центральных улицах Москвы снизилось более чем на 70% по сравнению с началом года. Причиной снижения спроса в CBRE называют приостановку программ развития со стороны арендаторов: в условиях распространения нового коронавируса, ослабления курса рубля и резкого снижения трафика посетителей для ретейлеров приоритетным стало не расширение, а решение вопросов размера арендной платы, закупок, ценообразования, выплаты зарплат и организация работы доставки.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 апреля
Общество

По данным заместителя директора направления стрит-ретейла компании Knight Frank Ирины Козиной, в последние две недели марта спрос от ретейлеров сократился в среднем на 40%, но 10–15% клиентов все еще ищут подходящие площади. Единичные запросы на помещения сохранились от ретейлеров из сектора товаров повседневного спроса, в основном со стороны продуктовых сетей и аптек, говорят в CBRE. «Сети, которые искали помещение для открытия флагманского магазина, не пересмотрели свои планы и подтвердили свою заинтересованность вернуться к переговорам после окончания режима полной самоизоляции», — добавляют в компании.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

Уровень свободных площадей на центральных улицах по итогам первого квартала 2020 года составил 8,2%, свидетельствуют данные CBRE. В конце прошлого года было свободно 6,6% помещений. «Рост вакансии пока никак не связан с вирусом», — говорят в CBRE. В компании поясняют, что средний показатель по рынку вырос за счет освобождений помещений на Покровке и в Камергерском переулке, где уровень вакансии вырос на 4–5 п.п. Рост в пределах 1,5 п. п. произошел на Арбате, Тверской и Тверской-Ямской улицах.

Рост уровня вакантных площадей возможен уже летом 2020 года и может быть связан с вынужденной программой по оптимизации ретейлеров, съездом несетевых арендаторов и освобождением тех помещений, где сторонам не удастся договориться о коммерческих условиях, говорит руководитель направления стрит-ретейла отдела торговых помещений CBRE в Москве Юлия Назарова.

«Безусловно, вакантных площадей станет больше, хотя собственники идут навстречу многих арендаторам. Однако не всем удастся договориться о новых условиях», — добавляет Козина. В пакете антикризисных мер, который 31 марта одобрила Госдума, арендодателям вне зависимости от договора разрешено до конца года требовать у арендатора отсрочку платежа или арендные каникулы, если помещение невозможно использовать.

Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов
Общество

По оценке руководителя отдела стрит-ретейла компании JLL в Москве Екатерины Подлесных, к лету из-за сложившейся ситуации свободных помещений на городских улицах станет больше на 20–30%. По данным JLL, в стрит-ретейле по итогам первого квартала пустовало 9,8%. Таким образом, эта доля может вырасти до 12–13%. В Knight Frank прогнозируют увеличение доли свободных помещений во втором и третьем кварталах до 15%.

«Почти все игроки сейчас приостановили планы по развитию. Многие из тех, кто закрылись, уже не вернутся назад, покупательская способность падает. В этом году не стоит ожидать новых открытий, особенно на центральных улицах», — предупреждает Подлесных. Эти факторы, по словам Подлесных, могут привести к снижение ставок аренды.

В России временно закрылись почти 40% всех торговых точек
Бизнес

По данным CBRE, по итогам первого квартала было зафиксировано снижение ставок в пределах 10–15% на некоторых улицах в центре Москвы. Это в компании объясняют появлением на рынке отдельных помещений, выставленных по ставке ниже рынка в силу их качественных характеристик. Например, на Тверской улице средняя ставка снизилась со 100 тыс. до 85 тыс. руб. за 1 кв. м в год. Снижение средних ставок аренды на 10 тыс. руб. за 1 кв. м произошло на Арбате, где помещение теперь в среднем сдаются за 80 тыс. руб за «метр» в год и на Никольской улице — 130 тыс. вместо 140 тыс. руб. На Садовом кольце и Тверской-Ямской ставки снизились на 5 тыс. руб., до 60 тыс. и 70 тыс. руб. соответственно.

Как выглядят магазины Европы на фоне пандемии коронавируса. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Большинство договоров аренды в марте было подписано без дисконта по арендной ставке, а в рамках долгосрочных договоров многие собственники согласовали скидки по арендной плате на апрель и май в размере 20–30%, говорят в CBRE. Кроме того, часть собственников предоставила полное освобождения по аренде с 28 марта по 5 апреля.

Автор: Надежда Федорова
Теги: недвижимость, ретейл, стрит-ретейл
Материалы по теме
Магазины, кафе и фитнес-клубы подсчитали убытки от борьбы с коронавирусом
Бизнес
Две трети россиян ограничили контакты с другими людьми из-за коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter