Спрос на помещения для магазинов на центральных улицах Москвы упал на 70%

К лету на центральных улицах Москвы будет пустовать до 15% помещений, прогнозируют аналитики. С начала года ставки аренды на Тверской, Никольской и Арбате уже снизились на 10–15%, но это пока не связано с коронавирусом

Фото: Андрей Любимов / РБК

По данным консалтинговой компании CBRE, в последние две недели марта количество запросов на помещения для магазинов и ресторанов на первых этажах на центральных улицах Москвы снизилось более чем на 70% по сравнению с началом года. Причиной снижения спроса в CBRE называют приостановку программ развития со стороны арендаторов: в условиях распространения нового коронавируса, ослабления курса рубля и резкого снижения трафика посетителей для ретейлеров приоритетным стало не расширение, а решение вопросов размера арендной платы, закупок, ценообразования, выплаты зарплат и организация работы доставки.

По данным заместителя директора направления стрит-ретейла компании Knight Frank Ирины Козиной, в последние две недели марта спрос от ретейлеров сократился в среднем на 40%, но 10–15% клиентов все еще ищут подходящие площади. Единичные запросы на помещения сохранились от ретейлеров из сектора товаров повседневного спроса, в основном со стороны продуктовых сетей и аптек, говорят в CBRE. «Сети, которые искали помещение для открытия флагманского магазина, не пересмотрели свои планы и подтвердили свою заинтересованность вернуться к переговорам после окончания режима полной самоизоляции», — добавляют в компании.

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли

Роспотребнадзор, Источник: JHU,Роспотребнадзор, mos.ru Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru Читать подробнее

Уровень свободных площадей на центральных улицах по итогам первого квартала 2020 года составил 8,2%, свидетельствуют данные CBRE. В конце прошлого года было свободно 6,6% помещений. «Рост вакансии пока никак не связан с вирусом», — говорят в CBRE. В компании поясняют, что средний показатель по рынку вырос за счет освобождений помещений на Покровке и в Камергерском переулке, где уровень вакансии вырос на 4–5 п.п. Рост в пределах 1,5 п. п. произошел на Арбате, Тверской и Тверской-Ямской улицах.