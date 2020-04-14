Основатель Natura Siberica допустил закрытие трети своих магазинов
Основатель российского производителя косметики и бытовой химии «Первое решение» Андрей Трубников допустил, что его компания из-за экономического кризиса, обусловленного пандемией коронавируса и мерами самоизоляции, может закрыть до 30% розничных точек. «В худшем варианте останется только пять магазинов», — сообщил Трубников в прямом эфире проекта РБК «Бизнес на карантине» в Instagram.
«Точки, которые не приносили прибыли, мы раньше оставляли для того, чтобы присутствовать на рынке, показывать новинки, они были как витрина бренда», — рассказал Трубников. Однако в текущих условиях сохранять такие магазины он не видит смысла. При этом Трубников принял решение сохранить имиджевый проект на Тверской улице в Москве. «Закрывать Тверскую я совершенно против. Мы стоим там рядом с Yves Rocher и Lush, мы должны показать что российский бренд существует и имеет вес в мире. Поэтому мы будем его держать, какие бы убытки у нас ни были», — рассказал основатель Natura Siberica. Сохранится магазин и в Санкт-Петербурге.
Все магазины сети сейчас закрыты, но Трубников, по его словам, платит продавцам около 30-35% зарплаты, что обойдется ретейлеру примерно в 16-20 млн руб в месяц. Позднее Трубников уточнил, что в связи с временным закрытием магазинов сотрудникам «был предложен переход на удаленную работу и выполнение других задач в виду текущей ситуации, в связи с чем произошло сокращение рабочих часов и пропорциональное сокращение заработной платы». Персонал магазинов, которые закрываются насовсем, сокращается по соглашению сторон, отметил бизнесмен.
Что такое «Первое решение»
Компания «Первое решение» основана в 2002 году и стала известна благодаря бренду «Рецепты бабушки Агафьи». Через шесть лет был запущен бренд «Натура Сиберика», в 2012 году — розничная сеть Natura Siberica, которая сейчас насчитывает в России 88 точек под брендом Natura Siberica и 41 — под брендом Organic Shop. Еще 11 магазинов работают за границей. Совокупная выручка сетей за 2018 год, по собственным данным, составила 14,6 млрд руб.
Производителем косметики и розничными сетями владеют Андрей Трубников и члены его семьи.
В обороте группы ранее около 40% составляла выручка традиционных магазинов и только 5-7% интернет-торговля. По словам Трубникова, Natura Siberica планирует переключиться на онлайн-продажи косметики и разрабатывает сейчас продукцию для домашних spa-процедур на основе морских водорослей. В интернете запустится и молодежная марка «Сибирский вертолет», которую компания готовила несколько лет.