Основатель Natura Siberica допустил закрытие трети своих магазинов

После вынужденных каникул, которые затронули практически всю непродовольственную розницу, многие магазины не откроются, считает основатель сети Natura Siberica Андрей Трубников. Он планирует закрыть почти треть своих точек

Производство компании Natura Siberica (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Основатель российского производителя косметики и бытовой химии «Первое решение» Андрей Трубников допустил, что его компания из-за экономического кризиса, обусловленного пандемией коронавируса и мерами самоизоляции, может закрыть до 30% розничных точек. «В худшем варианте останется только пять магазинов», — сообщил Трубников в прямом эфире проекта РБК «Бизнес на карантине» в Instagram.

«Точки, которые не приносили прибыли, мы раньше оставляли для того, чтобы присутствовать на рынке, показывать новинки, они были как витрина бренда», — рассказал Трубников. Однако в текущих условиях сохранять такие магазины он не видит смысла. При этом Трубников принял решение сохранить имиджевый проект на Тверской улице в Москве. «Закрывать Тверскую я совершенно против. Мы стоим там рядом с Yves Rocher и Lush, мы должны показать что российский бренд существует и имеет вес в мире. Поэтому мы будем его держать, какие бы убытки у нас ни были», — рассказал основатель Natura Siberica. Сохранится магазин и в Санкт-Петербурге.

Все магазины сети сейчас закрыты, но Трубников, по его словам, платит продавцам около 30-35% зарплаты, что обойдется ретейлеру примерно в 16-20 млн руб в месяц. Позднее Трубников уточнил, что в связи с временным закрытием магазинов сотрудникам «был предложен переход на удаленную работу и выполнение других задач в виду текущей ситуации, в связи с чем произошло сокращение рабочих часов и пропорциональное сокращение заработной платы». Персонал магазинов, которые закрываются насовсем, сокращается по соглашению сторон, отметил бизнесмен.

Что такое «Первое решение» Компания «Первое решение» основана в 2002 году и стала известна благодаря бренду «Рецепты бабушки Агафьи». Через шесть лет был запущен бренд «Натура Сиберика», в 2012 году — розничная сеть Natura Siberica, которая сейчас насчитывает в России 88 точек под брендом Natura Siberica и 41 — под брендом Organic Shop. Еще 11 магазинов работают за границей. Совокупная выручка сетей за 2018 год, по собственным данным, составила 14,6 млрд руб. Производителем косметики и розничными сетями владеют Андрей Трубников и члены его семьи.

В обороте группы ранее около 40% составляла выручка традиционных магазинов и только 5-7% интернет-торговля. По словам Трубникова, Natura Siberica планирует переключиться на онлайн-продажи косметики и разрабатывает сейчас продукцию для домашних spa-процедур на основе морских водорослей. В интернете запустится и молодежная марка «Сибирский вертолет», которую компания готовила несколько лет.