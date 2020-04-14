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Основатель Natura Siberica допустил закрытие трети своих магазинов

После вынужденных каникул, которые затронули практически всю непродовольственную розницу, многие магазины не откроются, считает основатель сети Natura Siberica Андрей Трубников. Он планирует закрыть почти треть своих точек
Производство компании Natura Siberica (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Основатель российского производителя косметики и бытовой химии «Первое решение» Андрей Трубников допустил, что его компания из-за экономического кризиса, обусловленного пандемией коронавируса и мерами самоизоляции, может закрыть до 30% розничных точек. «В худшем варианте останется только пять магазинов», — сообщил Трубников в прямом эфире проекта РБК «Бизнес на карантине» в Instagram.

«Точки, которые не приносили прибыли, мы раньше оставляли для того, чтобы присутствовать на рынке, показывать новинки, они были как витрина бренда», — рассказал Трубников. Однако в текущих условиях сохранять такие магазины он не видит смысла. При этом Трубников принял решение сохранить имиджевый проект на Тверской улице в Москве. «Закрывать Тверскую я совершенно против. Мы стоим там рядом с Yves Rocher и Lush, мы должны показать что российский бренд существует и имеет вес в мире. Поэтому мы будем его держать, какие бы убытки у нас ни были», — рассказал основатель Natura Siberica. Сохранится магазин и в Санкт-Петербурге.

Все магазины сети сейчас закрыты, но Трубников, по его словам, платит продавцам около 30-35% зарплаты, что обойдется ретейлеру примерно в 16-20 млн руб в месяц. Позднее Трубников уточнил, что в связи с временным закрытием магазинов сотрудникам «был предложен переход на удаленную работу и выполнение других задач в виду текущей ситуации, в связи с чем произошло сокращение рабочих часов и пропорциональное сокращение заработной платы». Персонал магазинов, которые закрываются насовсем, сокращается по соглашению сторон, отметил бизнесмен.

Что такое «Первое решение»

Компания «Первое решение» основана в 2002 году и стала известна благодаря бренду «Рецепты бабушки Агафьи». Через шесть лет был запущен бренд «Натура Сиберика», в 2012 году — розничная сеть Natura Siberica, которая сейчас насчитывает в России 88 точек под брендом Natura Siberica и 41 — под брендом Organic Shop. Еще 11 магазинов работают за границей. Совокупная выручка сетей за 2018 год, по собственным данным, составила 14,6 млрд руб.

Производителем косметики и розничными сетями владеют Андрей Трубников и члены его семьи.

В обороте группы ранее около 40% составляла выручка традиционных магазинов и только 5-7% интернет-торговля. По словам Трубникова, Natura Siberica планирует переключиться на онлайн-продажи косметики и разрабатывает сейчас продукцию для домашних spa-процедур на основе морских водорослей. В интернете запустится и молодежная марка «Сибирский вертолет», которую компания готовила несколько лет.

Второе направление над которым сейчас работает Natura Siberica, — производство санитайзеров. Компания на кредитные средства закупает китайское оборудование, для производства упаковки, которое позволит в десятки раз увеличить производство антисептических лосьонов.

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Бизнесмен также ведет переговоры с арендодателями по улучшению условий аренды в текущих условиях. Предварительно, по его словам, с частью из них уже удалось договориться об отсрочках или снижении платежей.

«Я не думаю, что у розницы будут большие перспективы, в общем наверное никаких, — признался Трубников. — Все это долго будет продолжаться и страх перед посещением общественных мест будет сохраняться. Люди будут бояться куда-то ходить: а вдруг новый вирус?».

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Как Андрей Трубников справляется со стрессом в кризис

  • Бизнесмен признался, что иногда у него бывают приступы бешенства и хочется кого-нибудь уволить. Сейчас ему «труднее прощать многие вещи», в основном они связаны с проявлениями некомпетентности и инертности сотрудников.
  • «Хотелось бы водки выпить, но я не могу себе позволить, если начну пить, то выпью две бутылки, потому что меньше не могу. Для этого сейчас не время, приходится держаться с такими средствами, как валерьянка», — признался предприниматель, добавив, что она не помогает.
  • В свободное время бизнесмен играет в World of Warcraft за гнома-чернокнижника
  • «Езжу в садовый центр и покупаю разные можжевельники, деревья, потом рабочие высаживают их в саду, а я смотрю на них из окна, надев три маски и перчатки», — шутит Трубников.
  • Также он лепит пельмени. «Шофер едет на рынок, купит мяса, а потом мы все лепим их, в морозильник пихаем, а потом обжираемся», — рассказал основатель Natura Siberica.
  • Для того, чтобы быстрее закончился кризис Трубников советует: «Меньше шляться по улицам».

Ранее одна из крупнейших парфюмерно косметических сетей «Рив Гош» начала оповещать поставщиков, что ей нечем им заплатить из-за приостановки работы магазинов. «Таким образом, основной источник финансирования нашей деятельности полностью перекрыт более чем на месяц, с неясной дальнейшей перспективой», — объяснял ретейлер. Также «Рив Гош», «Л'Этуаль», и «Золотое яблоко», совместно с операторами непродовольственной розницы из прочих сегментов, попросили поддержки отрасли в обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Автор: Анна Левинская, Кирилл Токарев
Теги: natura siberica, Андрей Трубников, косметика, коронавирус
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