«Шоколадница» допустила сценарий с закрытием половины кафе из-за кризиса

Группа «Шоколадница», управляющая одноименной сетью кофеен, а также сетями «Кофе Хауз» и «Ваби Саби», может закрыть до половины своих кафе после снятия ограничений на работу заведений общепита из-за эпидемии коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Как сообщили в «Шоколаднице», могут быть закрыты рестораны с небольшой проходимостью и высокой долей аренды. Однако это зависит от многих факторов, в том числе скорости восстановления спроса, готовности арендодателей пойти на уступки и возможности получить оборотные кредиты для рестарта. «В итоге потенциально можем не открыть до 50% кафе», — отметили в компании.

В пресс-службе «Шоколадницы» отметили, что не рассматривают уход в более низкий ценовой сегмент. Компания также будет развивать доставку, продажу навынос и продажу блюд через торговые сети.

В конце марта РБК подсчитал, сколько потеряют попавшие под запрет московские бизнесы за один день простоя. В расчете учитывается только выручка, которую не получат предприятия. Кофейня в центре города может терять около 100 тыс. руб. в будний день и примерно 200 тыс. руб. в выходной.