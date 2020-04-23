Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 апреля
USD ЦБ: 77,04 (+0,79) Quote, 22 апр, 13:52
Курс евро на 23 апреля
EUR ЦБ: 83,68 (+1,07) Quote, 22 апр, 13:52
«Шоколадница» допустила сценарий с закрытием половины кафе из-за кризиса Бизнес, 00:35 Банки заявили о росте активности мошенников в период самоизоляции Финансы, 00:01 Россияне приготовились экономить на алкоголе, косметике и одежде Бизнес, 00:01 Пандемия и кризис вынудили россиян вспомнить об экономии Pro, 00:01 Депутаты Госдумы предложили прекратить блокировку Telegram Политика, 22 апр, 23:59 В Москве умерли еще 27 человек с коронавирусом Общество, 22 апр, 23:25 Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций Общество, 22 апр, 23:07 Путин уволил заместителя Бастрыкина Политика, 22 апр, 23:04 Deutsche Bank оценил шансы COVID-19 стать худшей пандемией в истории Общество, 22 апр, 22:37 Президент клуба НХЛ назвал дату возобновления сезона Спорт, 22 апр, 22:32 В Москве от коронавируса умер врач Госпиталя ветеранов войн Общество, 22 апр, 22:30 СМИ узнали о задержании экс-депутата Госдумы Дениса Волчека Политика, 22 апр, 22:19 Минфин внес в правительство проект постановления об ипотеке под 6,5% Общество, 22 апр, 22:05 Кремль назвал срок пика заболеваемости коронавирусом в России Политика, 22 апр, 21:59
Пандемия коронавируса ,  
0 

«Шоколадница» допустила сценарий с закрытием половины кафе из-за кризиса

Группа «Шоколадница», управляющая одноименной сетью кофеен, а также сетями «Кофе Хауз» и «Ваби Саби», может закрыть до половины своих кафе после снятия ограничений на работу заведений общепита из-за эпидемии коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Как сообщили в «Шоколаднице», могут быть закрыты рестораны с небольшой проходимостью и высокой долей аренды. Однако это зависит от многих факторов, в том числе скорости восстановления спроса, готовности арендодателей пойти на уступки и возможности получить оборотные кредиты для рестарта. «В итоге потенциально можем не открыть до 50% кафе», — отметили в компании.

Delivery Club сообщил о трехкратном росте интереса ресторанов к доставке
Бизнес
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

В пресс-службе «Шоколадницы» отметили, что не рассматривают уход в более низкий ценовой сегмент. Компания также будет развивать доставку, продажу навынос и продажу блюд через торговые сети.

В конце марта РБК подсчитал, сколько потеряют попавшие под запрет московские бизнесы за один день простоя. В расчете учитывается только выручка, которую не получат предприятия. Кофейня в центре города может терять около 100 тыс. руб. в будний день и примерно 200 тыс. руб. в выходной.

С 30 марта в Москве действует режим самоизоляции. В столице закрыты для бары, кафе, рестораны, парки и другие общественные места. Жителям разрешено покидать свои дома только для похода в продуктовый магазин, аптеку, выгула домашних животных, выноса мусора и обращения за медицинской помощью.

По данным двух источников РБК, власти допускают продление режима самоизоляции на майские праздники. Дни между ними могут объявить нерабочими.

Теги: «Шоколадница», ресторан, коронавирус
Материалы по теме
Владелец «Меги» отказал рестораторам в льготах по аренде из-за вируса
Бизнес
Белоусов назвал преступлением рост тарифов на доставку из ресторанов
Бизнес
Власти объяснили закрытие бетонными блоками входа в кафе в центре Москвы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter