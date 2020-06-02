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Пандемия коронавируса ,  
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В торговые центры Москвы после открытия пришли более 50% посетителей

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве в первый день открытия торговых центров после снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, пришли более 50% посетителей, подсчитала компания Watcom Group для РБК.

«В первый день открытия (1 июня. — РБК) в торговые центры Москвы пришли 57% посетителей, что в целом довольно неплохо, учитывая неблагоприятную экономическую ситуацию, падение доходов, уход в онлайн и другие факторы», — отметил гендиректор Watcom Group Роман Скороходов. Он отметил, что у некоторых посетителей пока остаются опасения, связанные с коронавирусной инфекцией.

По его словам, падение к среднему значению по понедельникам июня в прошлом году составило 43%.

Накануне, 31 мая, в торговые центры пришли 33% посетителей, падение к воскресеньям мая прошлого года составляло 66,3%. Наименьший показатель в столичных ТЦ был зафиксирован 19 апреля — более 20% посетителей.

В Санкт-Петербурге после открытия торговых центров в первый день пришли 44% посетителей, падение к прошлому году составило 55,7%. Наименьший показатель в городских ТЦ был выявлен 29 марта — 15% посетителей.

В Москве с 1 июня открылись торговые центры, закрытые из-за распространения коронавируса, однако власти ограничили работу пунктов общественного питания, детских зон и спортзалов внутри комплексов.

Теги: Москва, торговые центры, посетители
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