В торговые центры Москвы после открытия пришли более 50% посетителей

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве в первый день открытия торговых центров после снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, пришли более 50% посетителей, подсчитала компания Watcom Group для РБК.

«В первый день открытия (1 июня. — РБК) в торговые центры Москвы пришли 57% посетителей, что в целом довольно неплохо, учитывая неблагоприятную экономическую ситуацию, падение доходов, уход в онлайн и другие факторы», — отметил гендиректор Watcom Group Роман Скороходов. Он отметил, что у некоторых посетителей пока остаются опасения, связанные с коронавирусной инфекцией.

По его словам, падение к среднему значению по понедельникам июня в прошлом году составило 43%.

Накануне, 31 мая, в торговые центры пришли 33% посетителей, падение к воскресеньям мая прошлого года составляло 66,3%. Наименьший показатель в столичных ТЦ был зафиксирован 19 апреля — более 20% посетителей.