Кремль посчитал новые санкции против металлов обоюдоострым оружием

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Новые санкции США и Великобритании в отношении алюминия, меди и никеля из России являются обоюдоострым оружием, так как они будут бить интересам тех, кто их вводит. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Относимся к ним так же, как и ко всем остальным санкциям, — считаем их абсолютно незаконными. И считаем, что эти санкции в любом случае — обоюдоострое оружие. И они будут абсолютно также бить по интересам тех, кто эти санкции вводит», — сказал представитель Кремля.

По его словам, Москва видит определенную дестабилизацию цен на рынке в этом сегменте после ввода ограничений против российских ресурсов.

«Будем смотреть, что и как будет происходить дальше», — заявил Песков.

12 апреля Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США запретило импорт в страну алюминия, меди и никеля российского производства. Американские компании теперь с этого времени не могут приобретать металлы, осуществлять их экспорт, реэкспорт, продажу или поставки.

Великобритания присоединилась к этим ограничениям. По подсчетам Минфина страны, совместные действия Вашингтона и Лондона направлены на импорт металлов на общую сумму $40 млрд.

Из-за санкций Лондонская биржа металлов (LME) и Чикагская товарная биржа (СME) не смогут пополнять запасы алюминия, меди и никеля за счет поставок из России. После ввода санкций цены на алюминий на LME выросли на 9,4%, на никель — на 8,8%.

Москва считает антироссийские санкции незаконными, неэффективными и требуют их отмены.

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