Госдума денонсировала соглашения с Британией о рыболовстве

Госдума одобрила запрет для Британии на рыболовство в Баренцевом море

Госдума поддержала денонсацию соглашения СССР и Британии от 1956 года о рыболовстве в Баренцевом море. Депутаты объяснили это решение прекращением режима наибольшего благоприпятствования в двусторонней торговле в марте 2022 года

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Госдума поддержала денонсацию соглашения между правительствами СССР и Великобритании о рыболовстве, подписанного в 1956 году, говорится на ее сайте. Документ разрешал британским рыболовным судам промысел, перемещение и остановки в определенных зонах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова.

«Соглашение имеет преимущественно одностороннюю направленность, при этом аналогичные или соразмерные выгоды для Российской Федерации в нем отсутствуют», — говорится в пояснительной записке.

В Госдуме объяснили необходимость денонсации договора прекращением Лондоном режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле в марте 2022 года.

Теперь соответствующий законопроект должен рассмотреть Совет Федерации, после его одобрения документ поступит на подпись президенту и вступит в силу.

Великобритания начала вводить санкции против России с 2014 года после присоединения Крыма. В январе 2020 года после выхода из Евросоюза Лондон сохранил действующие ограничения, а после начала военной операции на Украине резко усилил санкционное давление.

Под действие санкций подпали российское руководство, в том числе президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу и глава МИДа Сергей Лавров, депутаты Госдумы, топ-менеджеры банков, бизнесмены, крупные заводы и компании, а также СМИ. В Британии оказались под арестом активы ряда банков, таких как ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк. Лондон в том числе ввел 35-процентный тариф на ввоз российских товаров, в частности железа, стали, удобрений, меди, алюминия, прекратив тем самым распространение режима наибольшего благоприятствования в торговле. Ограничительные меры подразумевают заморозку активов в банках и запрет на въезд в Великобританию.

Москва принимала ответные меры на эти действия. В частности, 12 февраля МИД России запретил въезд в страну ряду высокопоставленных британских военных, чиновников и сотрудников Оксфордского, Кембриджского и Лондонского университетов. В целом Россия считает нелегитимными санкции Британии и других западных стран.