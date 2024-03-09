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Война санкций ,  
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Косачев анонсировал предложения Путину по денонсации невыгодных договоров

Косачев: Путину предложат денонсировать ряд невыгодных для России договоров
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Война санкций

Сенаторы представят президенту Владимиру Путину предложения по денонсации международных соглашений, которые невыгодны России, сообщил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в эфире телеканала «Россия-24».

«Соответствующие предложения, я думаю, когда они появятся, будут представлены президенту Российской Федерации, потому что в соответствии с конституцией его право инициировать денонсацию ранее заключенных международных договоров», — сказал Косачев.

Сенатор напомнил, что Россия участвует в более 15 тыс. двусторонних и многосторонних соглашений. Значительная их часть заключена со странами, которые отнесены к недружественным, отметил Косачев. По его словам, в первую очередь сенаторы обратят внимание президента на целесообразность отказа именно от таких международных договоров.

Проанализировать и подготовить к денонсации невыгодные для России международные соглашения спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила сенаторам 6 марта.

Матвиенко поручила подготовить к денонсации невыгодные России договоры
Политика
Валентина Матвиенко

Так, она попросила провести «спокойную, тщательную ревизию» и сформировать перечень договоров c «враждебными странами», которые дают им односторонние привилегии и могут быть расторгнуты. Ответственными за работу по подготовке пакета договоров, который представят президенту, были назначены Косачев и глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

«Мы уже немного запоздали с этой работой. Два года терпим, два года пытаемся вести себя цивилизованно», — отметила спикер.

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На том же пленарном заседания Совет Федерации утвердил законопроект о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве, которое было подписано во времена СССР. В соответствии с документом британские траулеры могли вести промысел в определенных зонах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова.

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Констанин Косачев сенатор Совет Федерации денонсация международные договоры Владимир Путин
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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