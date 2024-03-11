Путин денонсировал соглашение с Британией о рыболовстве в Баренцевом море

Путин денонсировал соглашение с Британией о рыболовстве в Баренцевом море

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве, он опубликован на портале правовых актов.

Документ от 1956 года разрешал британским рыболовным судам промысел, перемещение и остановки в определенных зонах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова.

В Госдуме объяснили необходимость денонсации договора тем, что Лондон в 2022 году отменил режим наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле.

Как ранее рассказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, сенаторы представят российскому президенту предложения по денонсации международных соглашений, которые невыгодны России.

Поручение проанализировать и подготовить к денонсации невыгодные для России международные соглашения спикер Совфеда Валентина Матвиенко дала сенаторам 6 марта.

«Мы уже немного запоздали с этой работой. Два года терпим, два года пытаемся вести себя цивилизованно. Мы и дальше будем вести себя цивилизованно, но жестко и строго отстаивая свои национальные интересы», — сказала тогда Матвиенко.