Рыбопромышленники вступились за импорт сельди с Фарерских островов

Российские рыбопромышленники попросили не запрещать импорт сельди и скумбрии с Фарерских остров. Запрет может привести к росту цен на востребованную рыбу, предупредили они Минсельхоз. Министерство пообещало рассмотреть вопрос

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Российские рыбопромышленники попросили Минсельхоз не допустить введения запрета на ввоз рыбной продукции с Фарерских остров. Письмо с соответствующей просьбой 7 ноября направила в министерство Ассоциация производственных и торговых предприятий рыбного рынка (Рыбная ассоциация, объединяет более 20 компаний в области импорта, переработки и реализации рыбы и морепродуктов), а 8 ноября — Рыбный союз (объединяет более 30 импортеров и производителей рыбной продукции). Копии писем есть в распоряжении РБК, в отраслевых объединениях подтвердили их отправку.

Ввести запрет на импорт рыбной продукции с Фарерских островов — автономной территории в составе Дании — правительству в конце октября 2023 года предложило Росрыболовство. Мера должна стать ответом «на заградительные действия в отношении российских рыболовецких предприятий».

Россия импортирует с Фарерских остров в основном мороженую рыбу, например, сельдь, скумбрию, мойву, указывало Росрыболовство. В ведомстве тогда заверили, что запрет не окажет отрицательного влияния на продовольственную безопасность России, так как эту рыбу вылавливают отечественные промысловые компании, они же производят из нее продукцию.

Тем не менее, участники рыбного рынка обеспокоены возможностью введения запрета. Закрытие импорта атлантической сельди и скумбрии с Фарерских островов в отсутствии других иностранных поставщиков «приведет к неизбежному росту цен на внутреннем рынке», следует из письма Рыбной ассоциации в Минсельхоз. «Данная инициатива представляется безосновательной, могущей нанести вред и общегосударственным интересам в данном регионе, и интересам отечественной рыбной промышленности, и интересам граждан-потребителей», — предупреждает в своем письме Рыбный союз.

В Минсельхозе уточнили РБК, что получили обращения от участников рыбного рынка и пообещали рассмотреть их «в установленном порядке».

В Росрыболовстве РБК заверили, что при разработке предложения учли возможные последствия влияния запрета на импорт рыбной продукции с Фарерских островов и повторили, что мера не окажет отрицательного влияния на продовольственную безопасность страны, поскольку в России в достаточных объемах производится продукция из сельди, скумбрии и мойвы. «Растущий потенциал производственных мощностей свидетельствует об отсутствии предпосылок к снижению производства мороженой рыбы», указывают в ведомстве. Импорт с Фарерских островов может быть замещен перераспределением части существующего экспорта на поставки на внутренний рынок, считают в Росрыболовстве.

Как запрет может отразиться на потребителях

Импорт с Фарерских островов играет важнейшую роль в обеспечении потребностей российского рынка в самых популярных у россиян видах рыбы — сельди и скумбрии, которые отличаются доступными ценами для широких слоев населения, пишет в письме Минсельхозу президент Рыбной ассоциации Виталий Корнев. По данным ассоциации, Россия ежегодно завозила с Фарерских островов около 35 тыс. т атлантической сельди (35-45% от российского вылова) и 35-40 тыс. т атлантической скумбрии (30-40% от российского вылова).

Собственных объемов добычи атлантической сельди для обеспечения потребностей внутреннего рынка, по словам Корнева, недостаточно. За последние три года вылов этого вида рыбы составлял менее 100 тыс. т в год. Атлантической скумбрии добывается почти столько же — около 100-130 тыс. т в год, указывает Рыбная ассоциация.

Рыба, которая поставляется с Фарерских островов, дешевле и качественнее отечественной, и позволяет сдерживать рост цен на сельдь и скумбрию, на внутреннем рынке, следует из писем участников рыбного рынка. «Даже после уплаты таможенных пошлин и НДС, цены на атлантическую сельдь и скумбрию зачастую дешевле, чем у российских рыбаков», — приводит пример Корнев. С тем, что фарерская рыба позволяет сдерживать цены на пелагические виды рыб у российских рыбаков, согласен и председатель Рыбного союза Александр Панин. По его словам, в июле 2023 года средняя цена атлантической скумбрии достигала 300 руб. за 1 кг, а за счет поставок качественной фарерской скумбрии цена снизилась до 210-200 руб. за 1 кг. Кроме того, рыба, которую добывают в фарерских водах, в силу естественных условий превосходит по качеству отечественные виды, такие как мойва, сельдь и скумбрия, указывает Панин. В случае запрета на ее ввоз в отсутствии внешней конкуренции и при высоком спросе на недорогую сельдь, скумбрию и другие пелагические виды рыб на мировых рынках, «на внутреннем российском рынке будет оставаться только рыба невысокого качества по завышенным ценам», предупреждает эксперт.

Какую рыбу чаще всего едят россияне Скумбрия и сельдь занимают первое место среди самых востребованных у россиян видов рыб, следует из совместного исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). Согласно опросу, проведенному в мае 2023 года, скумбрию и сельдь употребляла почти половина опрошенных потребителей — 46%. Для сравнения горбушу выбирали 44% опрошенных, минтай — 40%, форель — 37%, семгу — 35%, а кильку или шпроты — 31%. С 2018 года самые популярные виды у россиян рыб не изменились, констатируют исследователи. Сельдь и скумбрию, как более бюджетные виды рыб, предпочитают люди от 60 лет и старше — 41% и 39% соответственно. Молодые люди 18-24 лет чаще всего выбирают «красную рыбу» — форель (46%) и горбушу (44%).

Участники рынка опасаются, что запрет поставок рыбы с Фарерских островов может отразиться и на розничных ценах. В качестве примера в Рыбной ассоциации приводят ситуацию с поставками охлажденной фарерской семги. После введения Россией в 2014 году продовольственного эмбарго охлажденный лосось, который раньше шел из Норвегии и Исландии, до прошлого года поставлялся с Фарерских островов, рассказывает исполнительный директор Рыбной ассоциации Александр Фомин. Из-за короткого срока годности (от вылова до употребления в пищу должно пройти 10-12 дней) эта рыба доставлялась в Россию самолетами. Но после того, как страны ЕС закрыли небо для российских самолетов после начала специальной военной операции на Украине, охлажденная семга с Фарерских остров в Россию не поставляется, говорит эксперт. В результате у российских производителей стоимость семги выросла и стала вдвое дороже, чем за рубежом — до 2,3-2,5 тыс. руб. за кг, приводят данные в Рыбной ассоциации.

Как запрет может отразиться на рыбопромышленниках

Отдельно участники рыбного рынка подчеркивают необходимость сохранения взаимовыгодных контактов с Фарерскими островами, которые остаются «практически последним плацдармом в северном регионе для российских рыбаков». Россию и Фарерские острова связывает ряд международных соглашений по вопросам мореплавания и промысла, в частности, заключенное в 1997 году соглашение о взаимных отношениях в области рыболовства, напоминает в письме Панин из Рыбного союза. По его словам, фарерские порты, несмотря на давление Евросоюза, продолжают принимать российские суда для перегрузки и бункеровки. То, что несмотря на новости о запрете доступа российских судов в фарерские порты с 12 июля 2023 года, отечественные суда по-прежнему заходят в эти порты на основании межправсоглашения, подтверждает и Корнев. Есть и предпосылки для продления соглашения в 2024 году, считают оба эксперта.

Запрет импорта рыбной продукции с большой вероятностью приведет к ответному отказу от обслуживания российских судов фарерскими портами, что снизит объемы добычи в северо-западном регионе и увеличит логистическое плечо, предупреждает Панин.

Тщательно взвесить все возможные последствия предлагаемого запрета призывает и президент ВАРПЭ Герман Зверев. «Это последствия для потребителей, которые предъявляют спрос не на абстрактную рыбу, а не вполне конкретную, с привычными вкусовыми свойствами атлантическую сельдь или скумбрию. Это последствия для рыбопромышленников, ведущих промысел в Атлантике и заинтересованных в сохранении опорных логистических пунктов. Уверен, что в правительстве будет принято взвешенное решение», — заявил Зверев. В вопросе «рыбной дипломатии» эксперт считает необходимым придерживаться взвешенного подхода.