Главу газовой компании Якутии госпитализировали из-за подозрения на вирус
Генерального директора крупнейшей газовой компании Якутии ПАО «ЯТЭК» Андрея Коробова госпитализировали с подозрением на наличие коронавируса. Об этом говорится в сообщении компании, которое есть в распоряжении РБК.
В компании сообщили, что Коробов почувствовал недомогание и обратился к врачам для сдачи анализов на инфекцию, после чего и возникло подозрение, что у него коронавирус нового типа. Окончательно этот диагноз пока не подтвержден.
Сам бизнесмен объяснил, что недомогание у него прошло, вирус никак не проявляется, а решение о госпитализации было принято, чтобы «не подвергать возможной опасности его окружение».
Также по решению генерального директора все встречи и переговоры были перенесены на дистанционный формат, а офис компании в Якутске перевели на удаленную работу.
В управлении Роспотребнадзора по Якутии добавили, что сейчас проводится работа по установлению контактных лиц для их обследования, организации медицинского наблюдения и решения вопроса об их изоляции.