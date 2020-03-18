Главу газовой компании Якутии госпитализировали из-за подозрения на вирус

Андрей Коробов прилетел из Швейцарии, а спустя несколько дней почувствовал недомогание. Его госпитализировали с подозрением на коронавирус нового типа

Андрей Коробов (Фото: rostec.ru)

Генерального директора крупнейшей газовой компании Якутии ПАО «ЯТЭК» Андрея Коробова госпитализировали с подозрением на наличие коронавируса. Об этом говорится в сообщении компании, которое есть в распоряжении РБК.

В компании сообщили, что Коробов почувствовал недомогание и обратился к врачам для сдачи анализов на инфекцию, после чего и возникло подозрение, что у него коронавирус нового типа. Окончательно этот диагноз пока не подтвержден.

Сам бизнесмен объяснил, что недомогание у него прошло, вирус никак не проявляется, а решение о госпитализации было принято, чтобы «не подвергать возможной опасности его окружение».

Также по решению генерального директора все встречи и переговоры были перенесены на дистанционный формат, а офис компании в Якутске перевели на удаленную работу.

В управлении Роспотребнадзора по Якутии добавили, что сейчас проводится работа по установлению контактных лиц для их обследования, организации медицинского наблюдения и решения вопроса об их изоляции.