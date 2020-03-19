Первичные тесты показали коронавирус еще у пяти человек в Якутии

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Первичные анализы на коронавирус у пяти близких контактов генерального директора Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК) Андрея Коробова дали положительный результат. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев, говорится в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с заболеванием при правительстве региона.

«У пятерых человек из близких контактов Коробова положительные первичные анализы», — сказал Николаев.

По его словам, для подтверждения результатов тестов анализы направлены в Новосибирск. Четверо предварительно заразившихся являются менеджерами ЯТЭК, которые приехали из Москвы, еще один человек — местный сотрудник компании. Все они находятся в изоляции.

18 марта пресс-служба ЯТЭК сообщила, что Коробова госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19. Сообщается, что до 11 марта генеральный директор ЯТЭК был в Швейцарии, после возвращения в Россию он почувствовал недомогание и обратился к больницу. Окончательных результатов его анализов из новосибирского центра «Вектор» пока нет.