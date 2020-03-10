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Бизнес ,  
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Forbes и Bloomberg подсчитали потери миллиардеров России на обвале рынков

По версии Forbes, богатейшие российские бизнесмены потеряли на фоне падения биржевых котировок более $8,8 млрд. Однако данные Bloomberg свидетельствуют, что потери превысили $13,9 млрд
Лукойл LKOH ₽4 874 -12,84% Купить
Владимир Потанин (Фото: Chris J. Ratcliffe / Bloomberg)

Общие потери российских бизнесменов с состоянием $1 млрд и больше на фоне обвала биржевых индексов 9 марта превысили $8,8 млрд, сообщает Forbes. По данным экспертов журнала в реальном времени, столько потеряли сейчас 97 российских миллиардеров.

Наиболее сильные потери понесли совладельцы ЛУКОЙЛа (10 марта стоимость бумаг компании на Московской бирже упала более чем на 10%) Вагит Алекперов и Леонид Федун — $2,1 млрд и $904 млн соответственно.

Остальные бизнесмены из числа богатейших в России потеряли по версии Forbes:

  • Владимир Потанин — $613 млн;
  • Леонид Михельсон — $607 млн;
  • Геннадий Тимченко — $594 млн;
  • Олег Дерипаска — $528 млн;
  • Михаил Фридман — $472 млн;
  • Герман Хан — $302 млн.

Единственным в первой десятке миллиардеров, кто не только не потерял, но даже увеличил свое состояние, стал Сулейман Керимов, сообщает Forbes.

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По данным счетчика Bloomberg Billionaires Index, к концу 9 марта совокупное состояние 24 богатейших российских бизнесменов сократилось на $13,91 млрд. Сильнее других пострадали Алекперов (минус $3,54 млрд), Потанин (минус $1,55 млрд) и Федун (минус $1,52 млрд). Потери остальных миллиардеров из первой десятки Bloomberg оценил так:

  • Владимир Лисин — $893 млн;
  • Леонид Михельсон — $201 млн;
  • Алексей Мордашов — $895 млн;
  • Алишер Усманов — $563 млн;
  • Роман Абрамович — $435 млн;
  • Виктор Вексельберг — $403 млн;
  • Михаил Фридман — $874 млн.

А вот входящий в топ-10 совладелец СУЭК и «Еврохима» Андрей Мельниченко, по подсчетам Bloomberg, увеличил свое состояние на $83,3 млн.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Forbes, Bloomberg
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