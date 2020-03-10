Forbes и Bloomberg подсчитали потери миллиардеров России на обвале рынков
Общие потери российских бизнесменов с состоянием $1 млрд и больше на фоне обвала биржевых индексов 9 марта превысили $8,8 млрд, сообщает Forbes. По данным экспертов журнала в реальном времени, столько потеряли сейчас 97 российских миллиардеров.
Наиболее сильные потери понесли совладельцы ЛУКОЙЛа (10 марта стоимость бумаг компании на Московской бирже упала более чем на 10%) Вагит Алекперов и Леонид Федун — $2,1 млрд и $904 млн соответственно.
Остальные бизнесмены из числа богатейших в России потеряли по версии Forbes:
- Владимир Потанин — $613 млн;
- Леонид Михельсон — $607 млн;
- Геннадий Тимченко — $594 млн;
- Олег Дерипаска — $528 млн;
- Михаил Фридман — $472 млн;
- Герман Хан — $302 млн.
Единственным в первой десятке миллиардеров, кто не только не потерял, но даже увеличил свое состояние, стал Сулейман Керимов, сообщает Forbes.