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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+45,66%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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СМИ сообщили о несогласии бизнеса с кодификацией неналоговых платежей
В письме к Путину указывается, что идеи Минфина о реформировании сборов платежей увеличат давление на бизнес. Ранее глава государства просил руководство Минфина не спешить с введением экологического налога для бизнеса
Фото: Виктор Бартенев / ТАСС

Представители бизнес-объединений направили президенту Владимиру Путину письмо с просьбой поручить властям ускорить разработку законопроекта, запрещающего взимать неналоговые платежи, не включенные в реестры и перечни. Об этом стало известно газете «Коммерсантъ». Речь идет об утилизационном, экологическом и курортном сборах, платах за негативное воздействие на окружающую среду, с грузовиков через систему «Платон» и с операторов связи.

Письмо подписали глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин, сопредседатель «Деловой России» Алексей Репик и президент «Опоры России» Александр Калинин. Речь идет о законопроекте «О регулировании отдельных обязательных платежей юрлиц и индивидуальных предпринимателей».

Предложения Министерства финансов о поправках в Налоговый кодекс авторы письма называют не соответствующими поручению президента от марта 2016 года. Они указывают, что это лишь усилит давление на бизнес и не решит «поставленной задачи по систематизации законодательства».

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Изначально Минфин рассматривал создание законопроекта об общих правилах введения и изменения платежей, но после обсуждения в министерстве поняли, что «проблемы с неналоговыми платежами гораздо глубже и требуют содержательного, отраслевого урегулирования». Об этом заявили газете в ведомстве.

В Минфине подчеркнули, что продолжат «диалог с бизнесом», чтобы определить «четкий перечень неналоговых платежей, которыми целесообразно дополнить Налоговый кодекс». В ведомстве добавили, что содержание, размер и порядок уплаты платежей, а также их целевое значение не изменятся после дополнения кодекса. В министерстве надеются, что отношение Кремля к этому вопросу будет формализовано в президентских поручениях по итогам съезда РСПП, утверждает собеседник газеты в финансово-экономическом блоке правительства.

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Съезд РСПП состоялся с 11 по 15 марта, в рамках которого президент Владимир Путин попросил первого вице-премьера и главу Минфина Антона Силуанова не торопиться с внесением поправок в Налоговый кодекс. Глава государства отметил, что «неналоговые платежи становятся неподъемными».

Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов выступал против идеи Минфина о введении экологического налога. «Я не за налоги, а за плату. Я не противник Минфина, но налоги должны касаться всех или почти всех, а негативное воздействие на экологию оказывает не вся промышленность — это сырьевики, металлурги, но не сфера IT», — говорил он.

О поправках Минфина в Налоговый кодекс, вводящий налог для предприятий, которые наносят ущерб экологии, стало известно еще в августе прошлого года. В министерстве поясняли, что новый налог заменит уже существующий экологический сбор. Оптимизация экологических сборов должна подтолкнуть бизнес к бережному отношению к окружающей среде, подчеркивали в Минфине.
Автор: Григорий Дубов
Теги: Минфин, неналоговые платежи
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