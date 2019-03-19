СМИ сообщили о несогласии бизнеса с кодификацией неналоговых платежей

В письме к Путину указывается, что идеи Минфина о реформировании сборов платежей увеличат давление на бизнес. Ранее глава государства просил руководство Минфина не спешить с введением экологического налога для бизнеса

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Представители бизнес-объединений направили президенту Владимиру Путину письмо с просьбой поручить властям ускорить разработку законопроекта, запрещающего взимать неналоговые платежи, не включенные в реестры и перечни. Об этом стало известно газете «Коммерсантъ». Речь идет об утилизационном, экологическом и курортном сборах, платах за негативное воздействие на окружающую среду, с грузовиков через систему «Платон» и с операторов связи.

Письмо подписали глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин, сопредседатель «Деловой России» Алексей Репик и президент «Опоры России» Александр Калинин. Речь идет о законопроекте «О регулировании отдельных обязательных платежей юрлиц и индивидуальных предпринимателей».

Предложения Министерства финансов о поправках в Налоговый кодекс авторы письма называют не соответствующими поручению президента от марта 2016 года. Они указывают, что это лишь усилит давление на бизнес и не решит «поставленной задачи по систематизации законодательства».

Изначально Минфин рассматривал создание законопроекта об общих правилах введения и изменения платежей, но после обсуждения в министерстве поняли, что «проблемы с неналоговыми платежами гораздо глубже и требуют содержательного, отраслевого урегулирования». Об этом заявили газете в ведомстве.