В Минфине объяснили введение нового экологического налога

Новый экологический налог должен заменить уже действующий в стране сбор, дополнительных платежей при этом не будет, сообщается на сайте Минфина.

«Минфин не вводит никаких дополнительных экологических платежей. В настоящее время в России уже действует экологический сбор, который уплачивается за негативное воздействие на окружающую среду», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что представители бизнеса не раз выступали с просьбой систематизировать выплаты за предпринимательскую деятельность. В итоге в Минфине предложили включить в Налоговый кодекс платежи, «близкие по своей природе» к налогам. Таким образом, новый налог заменит действующий сейчас экологический сбор.

Оптимизация экологических сборов должна подтолкнуть бизнес к бережному отношению к окружающей среде, считают в Минфине.

Ранее стало известно, что Министерство финансов подготовило поправки к Налоговому кодексу, согласно которым предприятия, которые наносят ущерб экологии, будут обязаны платить новый налог. При этом в законопроекте предусмотрено исключение в тех случаях, когда окружающей среде был нанесен ущерб из-за деятельности организаций, которые получают финансирование из бюджета.