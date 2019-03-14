Путин попросил Силуанова «не спешить» с экологическим налогом

Президент Владимир Путин в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей обратился к первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову с просьбой не торопиться в вопросе внесения поправок в Налоговый кодекс и введении экологического налога для бизнеса, сообщает ТАСС.

В ходе дискуссии глава государства отметил, что предпринимателям все равно, по каким каналам платить, ведь «эти неналоговые платежи становятся неподъемными». По словам Путина, властям необходимо иметь общую картину фискальной нагрузки. «Поэтому Минфин и сделал это предложение — внести экологические платежи, упаковать их в Налоговый кодекс», — пояснил он.

При этом президент подчеркнул, что существует вероятность определенных последствий, призвав Силуанова «не спешить» с введением соответствующего налога. Путин отметил, что в этом вопросе пока окончательно ничего не сформулировано.

Министерство финансов опубликовало проект поправок в Налоговый кодекс, которые касаются введения в России экологического налога, в августе 2018 года. Этот налог, в случае если законопроект будет принят, заменит платежи за загрязняющие выбросы.