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Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
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Иванов выступил против идеи налога на экологический ущерб

Идея Минфина ввести экологический налог вызывает вопросы, вместо этого необходимо улучшать администрирование действующих на данный момент платежей. Об этом спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил на форуме РСПП, передает корреспондент РБК.

Речь идет о законопроекте Минфина, который был опубликован в августе 2018 года. Документ предполагает внесение поправок в Налоговый кодекс и появление экологического налога для бизнеса. Это необходимо для регулирования неналоговых платежей, поясняли в министерстве: сейчас предприятия платят экологический сбор.

«Я не за налоги, а за плату. Я не противник Минфина, но налоги должны касаться всех или почти всех, а негативное воздействие на экологию оказывает не вся промышленность — это сырьевики, металлурги, но не сфера IT», — сказал Иванов.

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Он отметил, что брать плату с тех, кто не загрязняет окружающую среду, — это профанация. По мнению Иванова, необходимо улучшать администрирование действующих платежей и многократно повышать штрафы за негативное воздействие на экологию, если предприятие не принимает мер по улучшению экологической ситуации.​

Иванов также анонсировал «внимательные проверки» Росприроднадзора предприятий в 15 российских городах с наиболее загрязненным воздухом. В черный список в том числе вошли Челябинск, Магнитогорск, Омск, Норильск, Красноярск, Череповец, Нижний Тагил, Чита и Липецк.

Теги: Экология, Сергей Иванов, Минфин
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