СМИ узнали о планах «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга» создать СП на Таймыре

«Роснефть» намерена выйти на Западно-Иркинский участок рядом с Пайяхским месторождением «Нефтегазхолдинга». Запасы участка оцениваются в 500 млн т., для добычи и транспортировки нефти по Севморпути две компании могут создать СП

Участок бурения Таналау на Таймыре (Фото: Денис Кожевников / ТАСС)

Компании «Роснефть» и «Нефтегазхолдинг» могут создать совместное предприятие по освоению нефтяных участков на полуострове Таймыр, учитывая планы по совместной транспортировке нефти. Об этом сообщают источники газеты «Коммерсантъ». Один из собеседников газеты подчеркнул, что вопрос создания СП «постоянно витает в воздухе».

По словам источников, глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Дмитрия Медведева поручить Минприроды разыграть на конкурсе лицензию на Западно-Иркинский участок. Главным условием конкурса станет транспортировка нефти по Севморпути.

Собеседники газеты отмечают, что проведение конкурса затруднительно из-за того, что участок частично заходит на границы заказника Бреховские острова, где запрещено заниматься геологоразведкой. По данным «Коммерсанта, » Сечин просит Медведева снять сезонные ограничения на геологоразведку в заказнике «с соблюдением норм экологической безопасности». Минприроды готово предоставить лицензию для Западно-Иркинского участка, однако предлагает «Роснефти» обсудить этот вопрос с правительством Красноярского края.

Запасы участка оцениваются компанией в 500 млн т нефти, он находится рядом с Салпадаяхским участком «Роснефти». По информации газеты, Западно-Иркинский участок также граничит с Пайяхской группой месторождений «Нефтегазхолдинга», владельцем которой является экс-глава «Роснефти» Эдуард Худайнатов. Запасы этой группы месторождений на госбалансе составляют 163 млн т, сама компания, по данным «Коммерсанта», оценивала их в 500-600 млн т. Также «Нефтегазхолдингу» принадлежит Иркинский участок, запасы нефти которого оцениваются в 3,3 млн т., а газа — в 15,5 млрд куб. м.