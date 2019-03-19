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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+44,29%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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СМИ узнали о планах «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга» создать СП на Таймыре
«Роснефть» намерена выйти на Западно-Иркинский участок рядом с Пайяхским месторождением «Нефтегазхолдинга». Запасы участка оцениваются в 500 млн т., для добычи и транспортировки нефти по Севморпути две компании могут создать СП
Участок бурения Таналау на Таймыре (Фото: Денис Кожевников / ТАСС)

Компании «Роснефть» и «Нефтегазхолдинг» могут создать совместное предприятие по освоению нефтяных участков на полуострове Таймыр, учитывая планы по совместной транспортировке нефти. Об этом сообщают источники газеты «Коммерсантъ». Один из собеседников газеты подчеркнул, что вопрос создания СП «постоянно витает в воздухе».

По словам источников, глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Дмитрия Медведева поручить Минприроды разыграть на конкурсе лицензию на Западно-Иркинский участок. Главным условием конкурса станет транспортировка нефти по Севморпути.

Собеседники газеты отмечают, что проведение конкурса затруднительно из-за того, что участок частично заходит на границы заказника Бреховские острова, где запрещено заниматься геологоразведкой. По данным «Коммерсанта, » Сечин просит Медведева снять сезонные ограничения на геологоразведку в заказнике «с соблюдением норм экологической безопасности». Минприроды готово предоставить лицензию для Западно-Иркинского участка, однако предлагает «Роснефти» обсудить этот вопрос с правительством Красноярского края.

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Запасы участка оцениваются компанией в 500 млн т нефти, он находится рядом с Салпадаяхским участком «Роснефти». По информации газеты, Западно-Иркинский участок также граничит с Пайяхской группой месторождений «Нефтегазхолдинга», владельцем которой является экс-глава «Роснефти» Эдуард Худайнатов. Запасы этой группы месторождений на госбалансе составляют 163 млн т, сама компания, по данным «Коммерсанта», оценивала их в 500-600 млн т. Также «Нефтегазхолдингу» принадлежит Иркинский участок, запасы нефти которого оцениваются в 3,3 млн т., а газа — в 15,5 млрд куб. м.

В конце февраля «Роснефть» предложила перенаправить на Севморпуть нефть со своих месторождений Ванкорского кластера. Речь шла о Сузунском, Тагальском и Лодочном месторождениях. Нефть будет поступать из Восточной Сибири на Таймыр по трубопроводу длинной около 600 км и мощностью 25 млн т (возможно увеличение до 50 млн т). Запасы месторождений оцениваются в 500 млн т, ресурсы — в 1,9 млрд т., компания намерена добывать 22-24 млн т в год. «Роснефть» планирует реализовать этот проект совместно с разработкой Пайяхской группы месторождений «Нефтегазхолдинга».

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Худайнатов попросил у курирующего Арктику вице-премьера Юрия Трутнева освободить Пайяхское месторождение от НДПИ и ввести вместо этого налоговый вычет на геологоразведочные работы, писал РБК 15 марта. Владелец «Нефтегазхолдинга» объяснил эту просьбу «безусловным обеспечением планируемой загрузки Севморпути». Согласно майскому указу президента Владимира Путина, к 2024 году грузопоток по Севморпути необходимо увеличить до 80 млн т в год. По словам Худайнатова, в ближайшие четыре-пять лет запасы Пайяхского месторождения могут превысить 1 млрд т нефти.
Автор: Григорий Дубов
Теги: «Роснефть», Нефтегазхолдинг, Таймыр, совместное предприятие ..., нефтяное месторождение
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