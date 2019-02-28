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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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«Роснефть» задумалась о загрузке Севморпути своей нефтью с Ванкора
«Роснефть» решила построить 600-километровый нефтепровод к побережью Таймыра для нефти Ванкорского кластера, чтобы загрузить Северный морской путь. Это поможет Пайяхскому проекту Эдуарда Худайнатова
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

«Роснефть» предложила внести вклад в обеспечение загрузки Северного морского пути, перенаправив туда нефть со своих новых месторождений Ванкорского кластера, основного добывающего актива компании в Восточной Сибири. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников.

Речь идет о Сузунском, Тагульском и Лодочном месторождениях на севере Восточной Сибири, уточняет издание. Оттуда «Роснефть» хочет довести нефть до побережья полуострова Таймыр, построив около 600 км трубопровода до бухты Север. Ресурсы этих залежей — 1,9 млрд т, запасы — 500 млн т, планируемая добыча — 22–24 млн т в год. Расчетная мощность трубопровода составит 25 млн т с возможностью увеличения до 50 млн т.

Проект компания хочет реализовать в связке с разработкой Пайяхской группы месторождений «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова. Через них «Роснефть» предлагает проложить трубопровод. Оценить целесообразность создания такой инфраструктуры попросили курирующего транспорт вице-премьера Максима Акимова. Письмо с соответствующими предложениями ему направил Худайнатов вместе с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым.

Источник, близкий к «Нефтегазхолдингу», подтвердил РБК, что такое письмо было отправлено Акимову.

Авторы инициативы указали на риски срыва поручения президента Владимира Путина обеспечить к 2024 году грузовую базу для Севморпути в объеме 80 млн т грузов. Именно поэтому они считают, что такой проект позволил бы загрузить Северный морской путь.

Представители «Нефтегазхолдинга» и «Роснефти» пока не ответили на запросы РБК.

Источник «Коммерсанта» в «Росатоме» пояснил, что позиция корпорации такая: чем больше проектов в Арктике, тем больше грузооборот и потребность в атомных ледоколах. Издание указывает, что освоение Пайяхской группы месторождений и так называемый единый арктический маршрут транспортировки нефти в районе Таймыра обсуждались в начале недели на заседании правительственной рабочей группы по развитию Севморпути под председательством Акимова.

Спорный момент заключается в следующем: ​месторождения Ванкорского кластера уже подключены к системе «Транснефти». Если сырьевые потоки развернут на север, то инфраструктура «Транснефти» опустеет и начнет простаивать. Один из источников издания в отрасли пояснил, что транспортировка с Ванкора до Севморпути с использованием ледовых танкеров окажется вдвое дешевле, чем альтернативный маршрут по системе «Транснефти» через Дальний Восток.

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Худайнатов попросил господдержку для крупнейшего проекта в Арктике

План по развитию Пайяхинского месторождения входит в федеральный проект «Северный морской путь». В конце января Худайнатов обратился в Минфин с просьбой поддержать Пайяху и предоставить госгарантии для банков-кредиторов в рамках привлечения проектного финансирования. «Нефтегазхолдинг» планирует довести добычу на пике до более 50 млн т в год к 2030-му​. Нигде в России не добывается столько нефти в годовом выражении. Одно из крупнейших в стране, Самотлорское месторождение «Роснефти» с запасами 2,7 млрд т, в 2018 году принесло 19,3 млн т нефти.

Теперь же, указывает издание, Худайнатов просит правительство включить в федеральный проект еще и ресурсы Ванкорского кластера. В одной из последних версий паспорта проекта, с которой ознакомилась газета, на развитие морского терминала в бухте Север для отгрузки нефти с Пайяхи заложено 81 млрд руб. внебюджетных инвестиций. Общей оценки стоимости проекта компании не привели.

Авторы: Анна Трунина, Алина Фадеева
Теги: «Роснефть», «Росатом», Нефтегазхолдинг, Северный морской путь
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