«Роснефть» задумалась о загрузке Севморпути своей нефтью с Ванкора

«Роснефть» задумалась о загрузке Севморпути своей нефтью с Ванкора

«Роснефть» решила построить 600-километровый нефтепровод к побережью Таймыра для нефти Ванкорского кластера, чтобы загрузить Северный морской путь. Это поможет Пайяхскому проекту Эдуарда Худайнатова

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

«Роснефть» предложила внести вклад в обеспечение загрузки Северного морского пути, перенаправив туда нефть со своих новых месторождений Ванкорского кластера, основного добывающего актива компании в Восточной Сибири. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников.

Речь идет о Сузунском, Тагульском и Лодочном месторождениях на севере Восточной Сибири, уточняет издание. Оттуда «Роснефть» хочет довести нефть до побережья полуострова Таймыр, построив около 600 км трубопровода до бухты Север. Ресурсы этих залежей — 1,9 млрд т, запасы — 500 млн т, планируемая добыча — 22–24 млн т в год. Расчетная мощность трубопровода составит 25 млн т с возможностью увеличения до 50 млн т.

Проект компания хочет реализовать в связке с разработкой Пайяхской группы месторождений «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова. Через них «Роснефть» предлагает проложить трубопровод. Оценить целесообразность создания такой инфраструктуры попросили курирующего транспорт вице-премьера Максима Акимова. Письмо с соответствующими предложениями ему направил Худайнатов вместе с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым.

Источник, близкий к «Нефтегазхолдингу», подтвердил РБК, что такое письмо было отправлено Акимову.

Авторы инициативы указали на риски срыва поручения президента Владимира Путина обеспечить к 2024 году грузовую базу для Севморпути в объеме 80 млн т грузов. Именно поэтому они считают, что такой проект позволил бы загрузить Северный морской путь.