Худайнатов попросил освободить свой крупнейший проект от основных налогов

Пайяхское месторождение включает шесть блоков на Таймыре в Красноярском крае (Арктика) в районе реки Енисей. Утвержденные запасы проекта на начало 2018 года по категории С1+С2 составляют 163,1 млн т нефти и 7,5 млрд куб. м газа. По данным международного аудита, запасы проекта по категории 2P (доказанные и вероятные запасы) составляют 266 млн т нефти.

Ранее Трутнев говорил о возможном применении схемы налоговых каникул для проектов в Арктике. «В Арктике надо создавать единую систему преференций для всех новых реализуемых инвестпроектов. <...> Режим налоговых каникул может стать базовым предложением по Арктике. Кроме того, обсуждается механизм налогового вычета по вложению в геологоразведку и еще много всего другого», — говорил вице-премьер в начале марта в интервью «Интерфаксу».

Часть мер по налоговым преференциям поддерживает и Минприроды. Еще при прежнем руководителе министерства Сергее Донском был разработан законопроект ​о введении налогового вычета из налога на прибыль в сумме потраченных на геологоразведку средств с коэффициентом 1,5–3,5 (на этот коэффициент умножаются затраты и вычитаются из налога на прибыль) — в зависимости от расположения месторождений. Для шельфовых и арктических месторождений предлагался коэффициент 3,5, говорил он РБК. Этот законопроект пока не прошел все стадии согласований и еще не принят. Но в декабре 2018 года новый глава Минприроды Дмитрий Кобылкин говорил, что ведомство готовит изменения в законодательство, направленные на привлечение инвестиций в геологоразведку: «Среди них — вычеты затрат на геологоразведку с повышающим коэффициентом из налога на прибыль».

Миллиард тонн нефти

Худайнатов объясняет необходимость льгот «целями своевременного начала добычи нефти на Пайяхской группе месторождений» и «безусловным обеспечением планируемой загрузки Северного морского пути». Майский указ Владимира Путина предполагает, что к 2024 году грузопоток по Северному морскому пути должен увеличиться до 80 млн т в год. Но пока подтверждены запасами месторождений и согласованными проектами строительства инфраструктуры только 59 млн т прогнозных грузов, следует из материалов Минприроды.

В письме Трутневу владелец «Нефтегазхолдинга» проинформировал о планах прирастить доказанные запасы Пайяхи за счет бурения в 2019 году трех геологоразведочных скважин (вдобавок к уже пробуренным 12 поисково-разведочным скважинам). «По ожидаемым результатам проводимой геологоразведки в среднесрочной перспективе (четыре-пять лет) запасы проекта могут превысить 1 млрд нефти, а потенциал роста уровней добычи может достигнуть 50 млн т нефти в год», — пишет Худайнатов. При этом в декабре 2018 года бизнесмен указывал , что компания готовит материалы в госкомиссию по запасам для постановки на баланс запасов нефти в объеме 600 млн т. Ресурсную базу проекта он оценивал в 1 млрд т нефти, но не говорил, когда можно будет достичь этой планки. Коммерческие запасы месторождений сейчас оцениваются вчетверо меньше — 266 млн т.

К письму вице-премьеру приложена логистическая схема добычи и транспортировки нефти с проекта, согласно которой добыча начнется в 2023 году (0,5 млн т), а к 2030 году достигнет 26 млн т. При каких условиях этот показатель можно будет удвоить и довести до 50 млн т, в документе не говорится. Всю нефть планируется перевозить по Северному морскому пути (СМП) через бухту Север, в том числе в Мурманск, Архангельск и Роттердам.

Освоение Пайяхи может быть увязано с месторождениями Ванкорского кластера «Роснефти». Госкомпания предложила внести вклад в обеспечение загрузки СМП, перенаправив туда нефть с Сузунского, Тагульского и Лодочного месторождений, находящихся на севере Восточной Сибири, сообщала газета «Коммерсантъ». Их запасы оцениваются в 500 млн т, а планируемая добыча — 22–24 млн т в год. Для синергии проектов «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга» потребуется построить около 600 км трубопровода мощностью 25–50 млн т нефти в год до бухты Север. Кроме того, после встречи президента Владимира Путина с главой BP Робертом Дадли стало известно, что британской компании, которой принадлежит 19,75% «Роснефти», предложено партнерство в Пайяхе.​

Аналитик АКРА Василий Танурков оценивает запасы в 1 млрд т нефти, которые Худайнатов рассчитывает получить на Пайяхе, в $7,3 млрд. «Эта цена возможна при условии строительства инфраструктуры и получения поддержки от государства, включая налоговые льготы», — отметил он. Если разработчики проекта добьются добычи нефти в 50 млн т, это будет крупнейшее по добыче нефти месторождение в России, а тем более в российской Арктике, добавил эксперт. Для сравнения: Минприроды недавно оценило запасы нефти в России в 9,04 млрд т.

Но даже при высоких вложениях в геологоразведку есть риски не подтвердить гигантские запасы, предупреждает Танурков. При текущем уровне запасов проекта «Нефтегазхолдинга» (163,1 млн т по С1+С2) пик добычи может составить 8 млн т в год, отметил он. А добыча 26 млн т к 2030 году возможна только в случае, если запасы удастся нарастить до 500 млн т.