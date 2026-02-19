Госкорпорация Вьетнама ответила на доводы «Силмаша» в споре на $570 млн

Вьетнамская госкорпорация PetroVietnam считает обоснованной приостановку рассмотрения ее заявления о пересмотре взыскания $570 млн в пользу «Силмаша». Пауза нужна до разъяснений от суда Сингапура, отменившего часть вердикта

Фото: Ralf Poller / Global Look Press

Вьетнамская государственная корпорация PetroVietnam (PVN) считает обоснованным решение Арбитражного суда Москвы, который 9 февраля 2026 года приостановил рассмотрение ее заявления о пересмотре судебных актов, разрешивших взыскание с вьетнамской компании $570 млн в пользу «Силовых машин» миллиардера Алексея Мордашова.

По мнению PVN, чтобы исключить какие-либо дальнейшие возражения со стороны «Силовых машин», логично дождаться дополнительного подтверждения от Апелляционного суда Сингапура. Именно этот суд в октябре 2025 года отменил ключевую часть решения Сингапурского международного арбитражного центра (SIAC), на которой и основано требование «Силмаша» о выплате $570 млн. Эту позицию изложили РБК представители PetroVietnam в российском суде — старший партнер «Аиткулов и партнеры» Тимур Аиткулов и старшие юристы юридической компании Роман Фридлендер и Михаил Иванников.

Суть спора

Речь идет о многолетнем конфликте вокруг контракта на строительство ТЭС «Лонг Фу-1» во Вьетнаме мощностью 1,2 ГВт. В 2013 году совместное предприятие «Силовых машин» и дочерней структуры PetroVietnam получило подряд стоимостью около $1,2 млрд. Но в 2018 году «Силовые машины» попали под санкции США, и проект «Лонг Фу-1» заморозили из-за блокировки расчетов. Российская сторона настаивает, что к тому моменту работы были выполнены более чем на 77%.

Почему «Силмаш» оказался под санкциями Официальная причина для включения российской компании в санкционный список США — компания «оказывала поддержку» ОАО «Технопромэкспорт» (включено в санкционный список в 2015 году). В частности, российское СП «Силовых машин» с Siemens изготовило турбины, которые в итоге были поставлены на тепловые электростанции в Крым, которые строил «Технопромэкспорт». В «Силмаше» тогда заявили, что не имели отношения к попаданию турбин Siemens в Крым вопреки санкциям.

В 2019 году «Силовые машины» расторгли контракт с PetroVietnam, ссылаясь на форс-мажор и просрочку оплаты со стороны заказчика, и обратились в SIAC. В ноябре 2023 года арбитраж встал на сторону российской компании, присудив ей компенсацию, которая с процентами составила $570 млн. Это стало первой публичной победой российской компании, находящейся под санкциями, в международном арбитраже после начала специальной военной операции и введения против России жестких санкций Запада.

PetroVietnam оспорила это решение, и в июле 2024 года Высокий суд Сингапура приостановил действие вердикта SIAC и отправил один из вопросов на пересмотр тем же арбитрам. В марте 2025 года арбитры подтвердили свою позицию — арбитраж при Сингапурском международном арбитражном центре второй раз постановил, что «Силовые машины» законно вышли в одностороннем порядке из контракта на строительство. Но 10 октября 2025 года Апелляционный суд Сингапура вынес окончательное решение, которым отменил пункт решения SIAC и все вытекающие из него части, связанные с выплатой компенсации.

В итоге PetroVietnam, требуя пересмотра в российском арбитражном суде, настаивала, что решение SIAC полностью утратило силу. 9 февраля Арбитражный суд Москвы приостановил рассмотрение ее заявления о пересмотре судебных актов, разрешивших взыскание $570 млн в пользу «Силовых машин».

Почему в PVN согласны с решением апелляции

Как пояснили РБК представители PetroVietnam, Апелляционный суд Сингапура отменил решение SIAC потому, что, по его мнению, адвокаты, представлявшие «Силовые машины», не заявили в арбитражном процессе аргументы, на основании которых состав арбитража пришел к выводу о законности расторжения договора между сторонами. Иными словами, по мнению юристов вьетнамской госкорпорации, состав арбитража придумал этот довод за адвокатов «Силовых машин» уже после завершения слушаний — на стадии подготовки решения SIAC. Это лишило PVN права возразить на этот довод, поскольку компания не знала о нем до момента вынесения решения SIAC. То, что арбитры самостоятельно ввели в решение аргумент, который не заявлял никто из сторон, является фундаментальным нарушением прав стороны в процессе — а именно права на представление своей позиции, отметили в юридической фирме «Аиткулов и партнеры».

В подтверждение они приводят пункт 131 решения Апелляционного суда Сингапура, из которого следует, что «нарушение трибуналом правила о справедливом слушании было серьезным по своему характеру». «Его решение в п. 548 не имело никакой связи с доводами сторон и, более того, противоречило фактической позиции, занятой [«Силовыми машинами»] в арбитраже», — указал сингапурский суд. Он также подчеркнул, что речь идет о «ключевом решении, которое затрагивало суть спора об ответственности». В пункте 132 решения апелляционной инстанции прямо указано, что в решении SIAC отменяется пункт 548, а также любые другие части решения, вытекающие из него.

Таким образом, поясняют представители PetroVietnam, Апелляционный суд Сингапура отменил пункт, на котором строился вывод о законности расторжения договора и, соответственно, о праве на компенсацию, и его отмена автоматически затрагивает денежное взыскание. Из отмененного п. 548, в частности, вытекает п. 955, в котором установлен размер денежного взыскания с PetroVietnam в пользу «Силовых машин». Таким образом, представители вьетнамской компании не видят в этом решении никакой правовой неясности, настаивают они.

Инициатива приостановить разбирательство, по словам представителей PetroVietnam, исходила от Арбитражного суда Москвы, и PVN эту позицию поддержала. «На обсуждение сторон судом поставлен вопрос о приостановлении рассмотрения заявления до получения разъяснений. Представитель ООО «Корпорация нефти и газа Вьетнама» (структура PetroVietnam, один из ответчиков по иску «Силмаша». — РБК) не возражал. Представитель АО «Силовые машины» заявил возражения, настаивал на отложении судебного заседания», — говорится в определении суда, размещенном в картотеке арбитражных дел.

«Совершенно ожидаемо, что Арбитражный суд Москвы решил дождаться того, чтобы апелляционное постановление было разъяснено тем же самым судом, который вынес его (Апелляционным судом Сингапура. — РБК)», — отмечают юристы вьетнамской компании.

Представители PVN обращают внимание на то, что апелляционное постановление суда Сингапура от 10 октября 2025 года уже имеет юридическую силу на территории России. «Силовые машины» и их представители не инициировали процедуру отказа в признании этого решения в России в установленные законом порядке и сроки, — поясняют юристы. — Тем самым они лишили себя возможности заявлять какие-либо возражения против апелляционного постановления в российских судах».

Кроме того, представители PVN ссылаются на статью V Нью-Йоркской конвенции 1958 года. Она прямо предусматривает, что в признании и приведении в исполнение иностранного арбитражного решения может быть отказано по просьбе стороны, против которой оно направлено, если это решение «было отменено или приостановлено исполнением компетентной властью страны, где оно было вынесено, или страны, закон которой применяется». Сингапур является местом вынесения решения SIAC, и Апелляционный суд Сингапура его отменил — значит, по мнению вьетнамской стороны, у России есть все основания решение не исполнять. Утверждения о том, что «акты судов Сингапура не отменяют нормы российского законодательства», в данном случае не учитывают прямое требование Нью-Йоркской конвенции, участницей которой является и Россия, настаивают юристы.

Что на это отвечают в «Силмаше»

В «Силовых машинах» не согласны с доводами PetroVietnam. Как пояснили РБК в компании, решение Апелляционного суда Сингапура имеет значение только для приведения в исполнение вердикта SIAC на территории Сингапура и не влияет на полномочия российских судов. «Судебные акты государственного суда Сингапура не отменяют нормы российского законодательства и объем принятых Россией обязательств по Нью-Йоркской конвенции 1958 года, сообщили РБК в российской компании. — Кроме того, Нью-Йоркская конвенция говорит о возможности отказа в признании решения международного коммерческого арбитража в случае его полной отмены, которого не произошло», — подчеркнули там.

Кроме того, «Силмаш» обращает внимание, что решение апелляционного суда Сингапура не признано на территории России. Представители PetroVietnam, по словам российской стороны, не пытались этого сделать, понимая, что между странами отсутствует принцип взаимности и нет соглашений о взаимном признании иностранных судебных решений.

По мнению российской компании, решение SIAC не было полностью отменено — апелляционный суд отменил лишь один пункт, не указав правовых последствий и не отменив исполнительное производство в Сингапуре. «Апелляционный суд Сингапура создал неприемлемую для коммерческих судов правовую неопределенность. Решение фактически есть, но в чем оно заключается и какие действия должны предпринять стороны, не указано», — заявили в компании.

Там также отметили, что PetroVietnam использует ситуацию для затягивания процесса, инициируя многочисленные жалобы и иски, хотя факт существенного нарушения с ее стороны обязательств по оплате уже установлен и подтвержден SIAC и сингапурскими судами.

Как ситуацию оценивают независимые юристы

Опрошенные РБК юристы сходятся во мнении, что Нью-Йоркская конвенция не требует полной отмены арбитражного решения для отказа в его исполнении. Решающее значение имеет то, насколько отмененная часть связана с денежным требованием. В споре «Силовых машин» и PetroVietnam эксперты видят основания скорее отказать во взыскании, но отмечают, что окончательное решение остается на усмотрение суда.

Руководитель группы разрешения споров CLS Павел Кисловский считает, что в споре «Силовых машин» и PetroVietnam в исполнении решения SIAC должно быть скорее отказано, так как был отменен ключевой пункт, из которого вытекает денежное взыскание. «Нью-Йоркская конвенция не требует, чтобы арбитражное решение было отменено полностью, — подтверждает он. — Если суд по месту арбитража отменил ту часть решения, которая касается самого обязательства или суммы взыскания, этого уже достаточно, чтобы возник вопрос о невозможности его исполнения в другой стране».

По словам Кисловского, международная практика исходит из того, что, если отменена ключевая часть решения, суды других стран учитывают это при решении вопроса о признании и исполнении. При этом иногда допускается исполнение «оставшейся части» — но только если она действительно самостоятельна и не зависит от отмененного элемента. Основной вопрос, который может возникнуть — это можно ли исполнять конкретное денежное присуждение, если его правовая основа была отменена. Если без отмененной части требуется заново устанавливать ответственность или пересчитывать сумму, суды, как правило, не рассматривают такое решение как подлежащее исполнению, говорят в CLS.

Старший партнер АБ Nordic Star Андрей Гусев обращает внимание на принцип делимости. «Полная отмена арбитражного решения для применения ст. V (1) (e) не требуется. Норма говорит о решении, которое «было отменено» компетентной властью страны вынесения, и не содержит разграничения между полной и частичной отменой», — говорит юрист. По его словам, ключевым является вопрос, отделима ли отмененная часть от остальной. Если отменен именно тот пункт, из которого вытекает денежное обязательство, и остальные положения решения функционально зависят от него, суд по месту исполнения может прийти к выводу, что исполнять «фактически нечего». В этом случае частичная отмена по сути приравнивается к отмене решения в соответствующей части.

Гусев также подчеркивает, что формулировка may be refused («может быть отказано») оставляет судам право усмотрения — они вправе отказать, но не обязаны делать это автоматически.

Партнер Forward Legal Олесь Груздев напоминает, что вопросы признания иностранных арбитражных решений — это область суверенитета каждого государства. «Статья V (1) (e) (Нью-йоркской Конвенции, на которую ссылаются стороны спора. — РБК) говорит, что в признании иностранного решения может быть отказано, если сторона, против которой принято решение, докажет, что решение не является окончательным или было отменено. В международной практике были случаи, когда государственный суд места арбитража отменял решение, но в другой стране его все равно приводили в исполнение. Это связано с тем, что статья V (1) (e) говорит про право государства, а не обязанность», — отмечает юрист.

По его словам, суд государства, где испрашивается исполнение, может вообще проигнорировать факт частичной отмены и привести решение в полном объеме — или, наоборот, отказать, даже если отмены не было. «Тем не менее, хотя суды вправе проигнорировать факт отмены решения трибунала (полностью или частично), зачастую они обращают на это внимание. И это может повлечь отказ в признании решения», — добавляет Груздев.