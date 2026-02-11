Суд Москвы приостановил спор «Силовых машин» с PetroVietnam на $570 млн

Арбитражный суд Москвы приостановил рассмотрение ходатайства вьетнамской государственной компании PetroVietnam: она требовала пересмотреть судебные акты, по которым должна выплатить около $570 млн в пользу «Силовых машин»

Фото: Ralf Poller / Global Look Press

Арбитражный суд Москвы приостановил рассмотрение ходатайства вьетнамской государственной компании PetroVietnam (PVN): она требовала пересмотреть судебные акты, разрешившие взыскание с нее около $570 млн в пользу АО «Силовые машины». Соответствующее решение было принято по итогам заседания в понедельник, 9 февраля, следует из карточки дела в картотеке арбитражных дел.

Источник РБК, знакомый с деталями разбирательства, сообщил, что российский арбитражный суд не стал выносить решение и приостановил рассмотрение вопроса до получения разъяснений апелляционного суда Сингапура. Он пояснил, что PetroVietnam инициировала в России процедуру пересмотра принятых судебных актов о приведении в исполнение решения Сингапурского международного арбитражного центра (SIAC) по вновь открывшимся обстоятельствам. По мнению вьетнамской стороны, решение SIAC, обязывающее ее выплатить «Силовым машинам» около $570 млн, полностью отменено и не подлежит приведению в исполнение на территории России до вынесения SIAC нового решения. При этом, по словам собеседника РБК, акты судов Сингапура не отменяют нормы российского национального законодательства и объем принятых Россией обязательств в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией 1958 года.

Суть спора

В конце 2013 года совместное предприятие «Силовых машин» и PetroVietnam Technical Services Corporation (дочерней компании PetroVietnam) получило контракт на строительство ТЭС «Лонг Фу-1» мощностью 1,2 ГВт во Вьетнаме. Стоимость контракта оценивалась в $1,2 млрд. После попадания «Силовых машин» под санкции США проект был приостановлен из-за блокировки взаиморасчетов. Проблему пытались решить на уровне российско-вьетнамской межправительственной комиссии. К моменту остановки проект был реализован на 77,6%.

Официальная причина для включения российской компании в санкционный список США — компания «оказывала поддержку» ОАО «Технопромэкспорт» (включено в санкционный список в 2015 году). В частности, российское СП «Силовых машин» с Siemens изготовило турбины, которые в итоге были поставлены на тепловые электростанции в Крым, которые строил «Технопромэкспорт». В «Силмаше» тогда заявили, что не имели отношения к попаданию турбин Siemens в Крым вопреки санкциям.

После неудачных переговоров российская компания в 2019 году направила уведомления о расторжении контракта, ссылаясь на форс-мажор и существенную просрочку оплаты со стороны PVN. В итоге в соответствии с арбитражной оговоркой, содержащейся в контракте, «Силовые машины» инициировали арбитражное разбирательство в SIAC с требованием вернуть потраченные на создание ТЭС средства.

В ноябре 2023 года SIAC вынес решение в пользу «Силовых машин». Это стало первой публичной победой российской компании, находящейся под санкциями, в международном арбитраже после начала специальной военной операции и введения против России жестких санкций Запада.

PetroVietnam тогда обратилась в Высокий суд Сингапура с заявлением об отмене арбитражного решения. В июле 2024 года сингапурский суд приостановил решение SIAC. В то же время «Силовые машины» обратились в Арбитражный суд города Москвы с иском о приведении арбитражного решения в исполнение. Суд решил, что возбуждение PetroVietnam дела об отмене решения SIAC в месте, где оно было вынесено, не должно рассматриваться как основание для отказа в его признании и приведении в исполнение в России.

В марте 2025-го арбитраж при Сингапурском международном арбитражном центре второй раз постановил, что «Силовые машины» законно вышли в одностороннем порядке из контракта на строительство тепловой электростанции «Лонг Фу-1» во Вьетнаме. Сингапурский арбитраж также подтвердил свое решение от 2023 года о присуждении «Силовым машинам» компенсации. Однако в октябре 2025 года Апелляционный суд Сингапура вынес решение, которое отменило один пункт мотивировочной части решения SIAC, принятого в марте, а также все вытекающие из него пункты, связанные с выплатой компенсации.

В итоге PetroVietnam, требуя пересмотра в российском арбитражном суде, настаивала, что решение SIAC полностью утратило силу.

«Какие части решения «выжили», не разобрался даже Верховный суд Сингапура. После нескольких судебных совещаний по делам об отмене приказа на исполнение арбитражного решения сторонам предложено запросить разъяснения Апелляционного суда Сингапура, поскольку судья, принимающий решение о выдаче судебного приказа не смог определить правовые последствия данного решения», — пояснил собеседник РБК итоги заседания 9 февраля.

Поясняя эту ситуацию, источник указывает, что проблема возникла из-за решения Апелляционного суда Сингапура в октябре 2025 года. Тот, по его словам, «по сути, повторно инициирует процедуру remission (передачи вопроса на повторное рассмотрение арбитрам. — РБК), но другим составом арбитров», хотя первоначальный состав уже подтвердил свои выводы в марте 2025 года, что, как утверждает собеседник, «противоречит базовым основам арбитражного процесса». В результате «ни одно из итоговых решений арбитражного суда прямо не отменено и не указаны правовые последствия отмены одного пункта». Это, как утверждает собеседник РБК, создало правовой тупик, так как «решение фактически есть, но в чем оно заключается и какие действия должны предпринять стороны, не указано».

Параллельно с процессами в Сингапуре развивалось исполнительное производство в России. Осенью 2024 года «Силовые машины» добились начала взыскания активов PetroVietnam в России. Ключевым объектом выступали доли вьетнамской компании в совместных российских предприятиях ООО «СК «Русвьетпетро» и ООО «Газпромвьет». Однако 9 декабря 2025 года Арбитражный суд Москвы отказал службе судебных приставов в обращении взыскания на эти доли. Адвокаты PetroVietnam тогда расценили это как переломный момент, который усилил их надежды на полный пересмотр решения о признании вердикта SIAC в России.

РБК направил запрос в «Силовые машины» и PetroVietnam.