«Силовые машины» добились новой победы в споре на $570 млн

Сингапурский арбитраж подтвердил, что российский подрядчик «Силовые машины» на фоне санкций законно разорвал контракт с вьетнамской PetroVietnam на строительство ТЭЦ. PetroVietnam должна выплатить $570 млн за срыв контракта

ТЭС «Лонг Фу-1» (Фото: scigroup.vn)

Арбитраж в Сингапуре под председательством австралийского профессора Дага Джонса подтвердил свое же решение от 2023 года, обеспечившее российской компании «Силовые машины» победу в споре с вьетнамской госкомпанией PetroVietnam, который, по существу, проистекал из американских санкций. Арбитраж при Сингапурском международном арбитражном центре (SIAC) 12 марта 2025 года вновь постановил, что «Силовые машины» законно вышли в одностороннем порядке из контракта на строительство тепловой электростанции (ТЭС) «Лонг Фу-1» во Вьетнаме, сообщило профильное юридическое издание Global Arbitration Review (РБК ознакомился с его материалом). В компании «Силовые машины» подтвердили новое решение.

Повторно обратиться к своему же вердикту арбитраж был вынужден после того, как местный сингапурский суд попросил заново рассмотреть вопрос о расторжении договора. PetroVietnam утверждала, что вывод арбитражного трибунала, касающийся правомерного выхода «Силовых машин» из контракта, не был основан на аргументах, представленных сторонами. Направление дела на дополнительное разрешение вопросов обратно в трибунал (процедура ремиссии) — «уникальный случай в практике международного арбитража», отмечает управляющий партнер Dispute Resolution Club Ольга Щедракова. «Силовые машины» сообщали, что на период рассмотрения вопроса трибуналом арбитров местный суд приостановил исполнительное производство на территории Сингапура.

«12 марта 2025 года было получено дополнительное решение Сингапурского международного арбитражного центра (SIAC) по вопросу о действии второго уведомления АО «Силовые машины» об отказе от EPC-контракта (remission). Заслушав аргументы сторон, трибунал полностью согласился с позицией АО «Силовые машины» и не изменил свое первоначальное решение», — сообщил РБК представитель «Силовых машин».

В конце 2013 года совместное предприятие «Силовых машин» и PetroVietnam Technical Services Corporation получило контракт на строительство ТЭС «Лонг Фу-1» во Вьетнаме. После попадания «Силовых машин» под санкции США в 2018 году проект был приостановлен из-за блокировки взаиморасчетов. «Силовые машины» выполнили более 77% всех работ. Публично заявленной причиной для включения «Силовых машин» в санкционный список США было обозначено то, что компания «оказывала... поддержку» ОАО «Технопромэкспорт», которое было внесено под блокирующие санкции в 2015 году. Российское СП немецкого концерна Siemens и «Силовых машин» изготовило турбины, которые в итоге были поставлены в Крым для тепловых электростанций, которые строил «Технопромэкспорт».

Компенсация увеличивается из-за процентов

Арбитраж в ноябре 2023 года присудил российскому подрядчику итоговую компенсацию примерно на $520 млн (РБК писал об этом решении — первой известной победе российской компании под санкциями в международном арбитраже — и затем подробно об обстоятельствах рассмотрения спора). По данным Global Arbitration Review, с учетом начисленных процентов компенсация на сегодняшний день достигла около $570 млн (в день набегает примерно $100 тыс.). Новое решение арбитража повторяет вывод изначального — о том, что второе уведомление о прекращении контракта, направленное «Силовыми машинами» в адрес PetroVietnam, было корректным и обоснованным. В этом уведомлении подрядчик ссылался на отказ вьетнамского заказчика оплачивать платежки.

«Силовые машины» утверждали, что было выставлено в общей сложности 11 платежек, которые либо были оплачены заказчиком только частично, либо вообще не были оплачены. Общая сумма неуплаты составляла около $110 млн. «Силовые машины» вышли из договора с PVN после истечения по всем платежкам 150-дневного срока, дававшегося на оплату в соответствии с одним из пунктов контракта.

PVN, в свою очередь, доказывала, что ее дефолт был обусловлен исключительно невозможностью выплат в долларах из-за санкций против «Силовых машин», а также рядом других проблем на стороне подрядчика. Вьетнамская компания уверяла, что добросовестно предлагала варианты продолжения проекта, включая возможность изменения валюты контракта на платежное средство, которое не затрагивалось бы санкциями.

«По сути, решение остается прежним. Однако я считаю, что с принятием комментируемого нового решения был пройден важный этап: шансы на то, что решение арбитража, вынесенное в пользу «Силовых машин», не будет отменено и будет в итоге исполнено, существенно возросли», — сказал адвокат Forward Legal Евгений Зубков.

Источник, близкий к PetroVietnam, которого цитирует Global Arbitration Review, сказал, что, по его мнению, «этот [арбитражный] трибунал не годен для продолжения администрирования и разрешения данного спора». РБК направил запрос представителю PetroVietnam в России. В то же время в «Силовых машинах» заявили изданию, что PetroVietnam «продолжает злоупотреблять своими правами и использует любые процессуальные и внепроцессуальные действия, чтобы избежать уплаты».

В 2024 году «Силовые машины» смогли успешно привести в исполнение сингапурское арбитражное решение на территории России, соответствующее определение принял Арбитражный суд города Москвы. В России PetroVietnam имеет два совместных предприятия — ООО «Газпромвьет» и ООО «СК «Русвьетпетро». В марте 2025 года Верховный суд России отказался рассматривать кассационную жалобу вьетнамской компании.

«Вопрос возобновления исполнительного производства в Сингапуре теперь становится чисто техническим, и мы рассчитываем, что его возобновление произойдет в ближайшее время. Процесс исполнительного производства в России продолжается», — уточнил РБК представитель «Силовых машин». Ранее сингапурский арбитражный трибунал в принципе разрешил выплаты в пользу российской стороны в рублях.