Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам

«Силовые машины» Алексея Мордашова потребовали от Вьетнама через суд вернуть потраченные на создание ТЭС $250 млн. Проект был остановлен из-за санкций США против российской компании. Вне суда решить проблему до сих пор не удалось

Алексей Мордашов (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Компания «Силовые машины» Алексея Мордашова подала в Сингапурский международный арбитражный центр (SIAC) иск о взыскании средств, вложенных в проект строительства тепловой электростанции (ТЭС) «Лонг-Фу-1» во Вьетнаме, который был остановлен из-за санкций США в отношении российской компании. Об этом РБК рассказали два источника, знакомые с фактом подачи иска. Источник, близкий к «Силовым машинам», подтвердил РБК, что иск подан.

Сумму иска собеседники РБК не раскрыли. По словам одного из них, судебная претензия к заказчику строительства ТЭС — государственной компании Petrovietnam — была направлена в августе 2019 года, после того как вьетнамская сторона проигнорировала приглашение российского Минэкономразвития к переговорам на уровне правительств. Представитель МЭР отказался от комментариев.

Petrovietnam отказывалась идти на контакт с «Силовыми машинами», сказал в интервью РБК глава российской компании Тимур Липатов в июле. По его словам, уже больше года вьетнамская сторона по каким-то причинам оставляет предложения компании без ответа. «Мы стремимся к урегулированию ситуации, возникшей по причине неправомерных американских санкций, и в любой момент готовы вернуться за стол переговоров, чтобы продолжить сотрудничество или прийти к мирному соглашению о расторжении договора и переуступке вьетнамской стороне всех субподрядных контрактов», — сообщил РБК представитель «Силмаша» 29 октября, отказавшись комментировать подачу иска. В пресс-службе Petrovietnam не ответили на запрос РБК.

Почему «Силмаш» пожаловался на Вьетнам в суд в Сингапуре

Проблемы с проектом ТЭС «Лонг-Фу-1» во Вьетнаме возникли у «Силовых машин» после того, как в январе 2018 года компания попала в санкционный список Минфина США по обвинению в незаконных поставках газовых турбин в Крым. Фигурантам этого списка запрещается заключать сделки с американскими гражданами и компаниями. Липатов говорил в июле РБК, что доля американских и связанных с американским капиталом поставщиков во вьетнамском проекте была около 30%: паровые турбины с генераторами General Electrick, теплообменное оборудование испанской компании, где инвесторами выступают американцы, и так далее.