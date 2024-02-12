«Силовые машины» выиграли иск против Вьетнама в арбитраже Сингапура

«Силовые машины» выиграли арбитраж в Сингапуре против вьетнамской госкомпании PetroVietnam. Сумма взаимных претензий превышала $4 млрд. Это первая публичная победа российской подсанкционной компании в международном арбитраже

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Компания «Силовые машины» Алексея Мордашова, с 2018 года находящаяся под санкциями США, добилась положительного решения по иску против вьетнамской госкорпорации Vietnam Oil and Gas Group (PetroVietnam) в Сингапурском международном арбитражном центре (SIAC). Об этом рассказал РБК источник, знакомый с ходом арбитражного процесса, и подтвердили в компании «Силовые машины». О победе «Силовых машин» в международном арбитраже знает и федеральный чиновник.

Это первая публичная победа российской компании, находящейся под санкциями, в международном арбитраже по крайней мере с 2022 года, когда Запад ввел против России жесткие санкции после начала специальной военной операции на Украине.

Российская компания инициировала арбитражное разбирательство в Сингапуре в 2019 году, требуя компенсировать потраченные на совместный проект средства. В конце 2013 года совместное предприятие «Силовых машин» и PetroVietnam Technical Services Corporation (дочерней компании PetroVietnam) получило контракт на строительство ТЭС «Лонг Фу-1» во Вьетнаме. Стоимость контракта оценивалась в $1,2 млрд. После попадания «Силовых машин» под санкции США проект был приостановлен из-за блокировки взаиморасчетов. Проблему пытались решить на уровне российско-вьетнамской межправительственной комиссии. Как писала в 2022 году вьетнамская газета Tuoi Tre, к моменту остановки проект был реализован на 77,6%.

В начале 2019 года «Силовые машины» приостановили свое участие в контракте, сославшись на форс-мажор. Вьетнамская сторона не была согласна признать американские санкции как основание для форс-мажора. PetroVietnam Technical Services Corporation объясняла, что блокировка проекта из-за американских санкций нанесла ущерб обеим сторонам. Даже если бы партнеры договорились о компенсации для «Силовых машин», заплатить ее было бы невозможно из-за санкций, писали вьетнамские СМИ.

Иск «Силовых машин» удовлетворен на сумму более $500 млн, сообщил РБК источник, знакомый с ходом разбирательства. Это фактические расходы на строительство проекта, включая неоплаченные счета, стоимость оборудования и работ, которые были заказаны и выполнены к дате расторжения контракта. Вьетнамская сторона подавала встречный иск с финансовыми требованиями на сумму около $3,5 млрд — о различных убытках, включая требование компенсировать стоимость строительства станции вместе с процентами за четыре года на всю сумму требований, но арбитраж его отклонил, знает источник РБК.

В ответ на запрос РБК представитель «Силовых машин» сообщил, что «SIAC вынес решение в пользу «Силовых машин» в ноябре 2023 года». «Силовые машины» удовлетворены решением суда, однако условия решения конфиденциальны и не могут быть раскрыты любой из сторон на данном этапе, — уточнили в компании. — Действия «Силовых машин» обусловлены спецификой исполнения решений международных коммерческих арбитражей и регламентом SIAC».

Дмитрий Дякин, партнер юридического бюро «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и партнеры», представлявший в споре «Силовые машины», отказался от комментариев.

РБК направил запрос в Министерство иностранных дел Вьетнама и PetroVietnam.

Что дальше

Управляющий партнер юридической фирмы Lidings Андрей Зеленин подтверждает, что ему неизвестно о публичных победах российских компаний в международных арбитражных судах в похожих обстоятельствах, когда истец находится под санкциями. В силу конфиденциальности решения и специфики самого спора дело вряд ли можно с уверенностью назвать юридическим прецедентом, оговаривается эксперт, но «достигнутый результат станет как минимум примером и ориентиром для других российских бизнесов, ищущих справедливости в зарубежных инстанциях».

Только в редких случаях, отмечает он, ответчик добровольно соглашается исполнить арбитражное решение, поэтому в большинстве случаев заявитель начинает обращаться за приведением в исполнение арбитражного решения в тех юрисдикциях, где может находиться имущество должника. «В этом плане «Силовым машинам», можно сказать, повезло, потому что у PetroVietnam есть ряд совместных предприятий в России», — говорит Зеленин. Однако, учитывая введенные против «Силовых машин» санкции США (и тот факт, что санкции ЕС действуют против Мордашова, в интересах которого управляет инвестициями ООО «Севергрупп», владелец 100% «Силовых машин»), компания не сможет свободно пытаться арестовывать активы PetroVietnam в различных странах мира, тем более недружественных России.

Согласно правилам SIAC (.pdf), по умолчанию решения арбитража конфиденциальны, если только обе стороны не дадут письменного согласия на разглашение. Но о таких решениях чаще всего становится известно, когда выигравшая в арбитраже сторона ходатайствует в национальные суды о принудительном исполнении арбитражного решения, отмечает Зеленин.

Как правило, международные арбитражные решения (вердикт SIAC относится именно к таким) могут быть признаны и приведены в исполнение по конвенции ООН, известной как Нью-Йоркская конвенция, в странах — участницах этой конвенции. Одновременно проигравшая сторона может подать в национальный суд той страны, где располагается арбитраж, заявление об отмене арбитражного решения по ограниченным основаниям.

«Силовые машины» в начале февраля 2024 года подали исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы против PetroVietnam и ее московского представительства. Содержание этого иска неизвестно. Заявление о признании и приведении в исполнение иностранного арбитражного решения может быть подано по месту нахождения имущества должника, следует из Арбитражного процессуального кодекса России.

Иностранные санкции, как правило, осложняют приведение в исполнение иностранных (международных) арбитражных решений. Платежи от или в пользу подсанкционной организации могут быть невозможны без получения соответствующих лицензий от регуляторов. «Урегулирование или принудительное исполнение арбитражного решения, будь оно в пользу или против подсанкционной стороны, вероятнее всего, потребует исключения или лицензии в рамках применимого санкционного режима, чтобы подсанкционная сторона могла осуществить или получить платеж», — отмечают специалисты юрфирмы Linklaters.

Кроме того, проигравшая сторона может ссылаться на то, что решение не может быть исполнено по причине того, что из-за действия санкций оно будет противоречить «публичному порядку» (public policy) страны, где решение приводится в исполнение. Впрочем, национальные суды зачастую не разрешают ссылаться на публичный порядок, если речь идет об односторонних санкциях (в отличие, например, от международных санкций ООН). В 2018 году международный арбитраж в Париже вынес решение в пользу иранской компании NGSC в споре с французской Sofregaz по поводу строительного контракта в Иране, прекращенного по причине различных санкций против страны. В 2019 году Sofregaz попросила парижский апелляционный суд отменить решение арбитража, ссылаясь на то, что проект не мог быть завершен из-за санкций. Однако в 2020 году суд отказал в этом ходатайстве, постановив, что односторонние санкции США не могут быть основанием, чтобы считать нарушенным международный публичный порядок Франции. В то же время суд посчитал, что резолюции ООН или нормативно-правовые акты Евросоюза, налагающие санкции на Иран, будут являться частью публичного порядка Франции, поскольку они направлены на содействие международной безопасности и миру.