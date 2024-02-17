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Путин назвал пользу от создания «Газпрома»

Путин: за счет создания «Газпрома» удалось сохранить газовый комплекс России
«Газпром» GAZP ₽161,21 -0,24% Купить
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В результате образования «Газпрома» российская газовая промышленность осталась единой, сказал президент Владимир Путин в поздравлении по случаю 31-летия компании.

«Создание «Газпрома» позволило сохранить единство отечественного газопромышленного комплекса. И за прошедшие годы мы не раз убеждались в обоснованности и выверенности принятого тогда решения», — сказал президент.

Он также отметил вклад «Газпрома» в укрепление технологического суверенитета страны, указав на то, что с этой целью компания реализует партнерские проекты с научными организациями, металлургическими, строительными, энергетическими и другими предприятиями.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

После распада СССР активы Министерства газовой промышленности были распределены по всем бывшим союзным республикам. В 1992 году российское правительство во главе с Егором Гайдаром попыталось разбить газовую отрасль на ряд холдингов. Этим планам помешал на тот момент министр топлива и энергетики Виктор Черномырдин, которого поддержал президент Борис Ельцин. Так, 17 февраля 1993 года было создано акционерное общество «Газпром».

В конце 2023 года глава компании Алексей Миллер сообщил, что в 2024-м «Газпром» вложит в газификацию регионов 270 млрд руб. — рекордную в истории предприятия сумму. Это на 33,5 млрд руб. больше, чем было потрачено на газификацию годом ранее.

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Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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