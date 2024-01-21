Bloomberg объяснил падение цен на газ в Европе на фоне холодов

Цены на газ в Европе сильно упали, этому помогли инвестиции в солнечные панели, ветряные турбины и атомную энергию — газ потерял прежнее значение для производства энергии. Трейдеры отмечают, что «зима на газовом рынке закончилась»

Фото: Hans Blossey / imagebroker.com / Global Look Press

Цены на газ в Европе упали на 60% в течение 2023 года, а в 2024-м снизились еще на 12%, несмотря на изменение торговых маршрутов из-за атак хуситов и роста спроса, вызванного холодами. Как пишет Bloomberg, это произошло благодаря возобновляемой энергии.

Увеличение количества ветряных турбин и солнечных станций в Европе помогло сократить потребность в газе, этому также способствовало восстановление производства атомной энергии во Франции. В результате значение топлива в энергобалансе Европы упало.

«Это вторая зима, которую Европа проводит без российского газа. Тот факт, что сейчас существует прецедент — зима 2022–2023 годов, которая прошла без каких-либо проблем, — помогает успокоить нервы трейдеров», — отметил глава отдела европейских исследований нефти и газа HSBC Holdings Ким Фустье.

Цены на газ в Европе 17 января упали до минимума за более чем пять месяцев, опустившись до €28,23 за 1 МВт·ч, или $322,14 за 1 тыс. куб. м.

«Было бы не таким уж смелым заявлением сказать, что зима на газовом рынке закончилась, потому что хранилища переполнены», — сказал The Financial Times один из газовых трейдеров. Другой собеседник газеты отметил, что некоторые трейдеры уже начали заниматься обеспечением поставок на следующую зиму.

Вместе с тем впереди много потенциальных проблем, напоминает Bloomberg. В конце этого года истекает срок договора России и Украины о транзите газа, что может привести к еще большему сокращению поставок из России. При этом, несмотря на огромные инвестиции в сжиженный природный газ (СПГ), большая часть новых мощностей появится на рынке не раньше 2025 и 2026 годов. Кроме того, все чаще фиксируют аномальные погодные явления, что создает нагрузку на энергетическую систему, а иногда и повышая газовый спрос.

В Азии запасы газа находятся на высоком уровне, благодаря чему снижаются цены — они на самом низком уровне с июня. Японские покупатели СПГ активно распродают запасы, так как у них слишком много сжиженного газа, часть объемов могут отправить в Европу, отмечает агентство. Фьючерсы на газ падают и в США — примерно на 20% на прошлой неделе, поскольку объемы газа в хранилищах остаются на уровне, значительно превышающем средний за пятилетие. Холода повысили спрос на электроэнергию, были приостановлены работы на некоторых газовых скважинах, но на рост фьючерсов это повлияло слабо.

Российские власти на фоне введения международных санкций прогнозировали большие проблемы для потребителей газа в Европе. «Нам остается только одно: как в известной русской сказке приговаривать «мерзни, мерзни, волчий хвост», — говорил президент Владимир Путин в сентябре 2022-го.

В «Газпроме» допускали, что зима в 2024 году будет сложнее ситуации в конце 2022-го. «Да, Европа переживет. Только что будет с закачкой уже к зиме 2023 и 2024 годов?» — задавался вопросом глава компании Алексей Миллер и отмечал, что, если «какая-нибудь одна неделя или даже пять дней будут аномально холодными», за это время «можно заморозить целые города, целые земли».