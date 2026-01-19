 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

Венгерская MOL назвала срок завершения сделки с «Газпром нефтью» по NIS

MOL: договор о покупке доли «Газпром нефти» в NIS будет подписан до 31 марта
Фото: Adam Radosavljevic / Shutterstock
Фото: Adam Radosavljevic / Shutterstock

Венгерская группа MOL подписала с «Газпром нефтью» предварительное обязывающее соглашение о покупке ее 56,15% акций в сербской компании NIS.

Стороны планируют подписать договор купли-продажи до 31 марта, для завершения сделки нужно, среди прочего, одобрение Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США и властей Сербии.

Сербский министр горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович ранее допустила, что сделка будет завершена до 24 марта — в этот день истекает срок лицензии OFAC на переговоры об изменении структуры собственности NIS (компания с января 2025 года находится под американскими санкциями).

Председатель и генеральный директор MOL Жолт Хернади сообщил, что группа MOL ведет переговоры с национальной нефтяной компанией Объединенных Арабских Эмиратов ADNOC о присоединении к владельцам NIS в качестве миноритарного акционера.

В Минэнерго Сербии объявили о договоренностях с «Газпромом» по NIS
Бизнес
Фото:Владимир Терешков / Shutterstock

Материал дополняется

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Теги
NIS Газпром нефть Сербия Венгрия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 90,16 (-0,38) Инвестиции, 17:49 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 77,76 (-0,08) Инвестиции, 17:49
Датский генерал опроверг слова Трампа о российских кораблях у Гренландии Политика, 20:53
Защитник сборной Англии Марк Гехи перешел в «Манчестер Сити» Спорт, 20:49
Стали известны место и дата похорон модельера Валентино Гаравани Общество, 20:45
Трамп ответил на вопрос о применении силы в Гренландии Политика, 20:41
На ЗАЭС возобновили подачу электроэнергии по линии «Ферросплавная-1» Общество, 20:36
Президент Болгарии решил уйти в отставку Политика, 20:32
Россиян допустили на юниорские турниры по бейсболу и софтболу Спорт, 20:31
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Глава ЦИК Украины заявил об огромных трудностях при организации выборов Политика, 20:31
FIS допустила на международные старты еще трех российских спортсменов Спорт, 20:21
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:10
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
Что известно о «Совете мира» Трампа и кого в него пригласили Политика, 19:57
Умер основатель дома моды Valentino Общество, 19:54
Профсоюз предупредил об износе железной дороги до аварии под Кордовой Общество, 19:45