MOL: договор о покупке доли «Газпром нефти» в NIS будет подписан до 31 марта

Венгерская MOL назвала срок завершения сделки с «Газпром нефтью» по NIS

Фото: Adam Radosavljevic / Shutterstock

Венгерская группа MOL подписала с «Газпром нефтью» предварительное обязывающее соглашение о покупке ее 56,15% акций в сербской компании NIS.

Стороны планируют подписать договор купли-продажи до 31 марта, для завершения сделки нужно, среди прочего, одобрение Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США и властей Сербии.

Сербский министр горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович ранее допустила, что сделка будет завершена до 24 марта — в этот день истекает срок лицензии OFAC на переговоры об изменении структуры собственности NIS (компания с января 2025 года находится под американскими санкциями).

Председатель и генеральный директор MOL Жолт Хернади сообщил, что группа MOL ведет переговоры с национальной нефтяной компанией Объединенных Арабских Эмиратов ADNOC о присоединении к владельцам NIS в качестве миноритарного акционера.

Материал дополняется