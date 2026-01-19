Венгерская MOL назвала срок завершения сделки с «Газпром нефтью» по NIS
Венгерская группа MOL подписала с «Газпром нефтью» предварительное обязывающее соглашение о покупке ее 56,15% акций в сербской компании NIS.
Стороны планируют подписать договор купли-продажи до 31 марта, для завершения сделки нужно, среди прочего, одобрение Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США и властей Сербии.
Сербский министр горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович ранее допустила, что сделка будет завершена до 24 марта — в этот день истекает срок лицензии OFAC на переговоры об изменении структуры собственности NIS (компания с января 2025 года находится под американскими санкциями).
Председатель и генеральный директор MOL Жолт Хернади сообщил, что группа MOL ведет переговоры с национальной нефтяной компанией Объединенных Арабских Эмиратов ADNOC о присоединении к владельцам NIS в качестве миноритарного акционера.
Материал дополняется
