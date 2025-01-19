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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп заявил о планах отсрочить запрет на TikTok в США

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Новая американская администрация рассмотрит возможность отсрочить на три месяца запрет TikTok в США, заявил NBC News избранный президент Дональд Трамп, который вступит в должность 20 января.

«Продление на 90 дней — это то, что, скорее всего, будет сделано, потому что это уместно. <...> Мы должны внимательно рассмотреть это. Это очень серьезная ситуация», — сказал он.

Трамп отметил, что об окончательном решении по отсрочке запрета он объявит в день инаугурации.

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США уже давно пытаются запретить TikTok, поскольку сервисом владеет китайская компания ByteDance. Вашингтон считает сбор данных американских пользователей угрозой национальной безопасности. ByteDance при это обещала, что не будет передавать данные китайскому правительству, даже если Пекин этого потребует.

17 января Верховный суд страны признал законным закон, который запрещает TikTok в США, если его владелец не продаст бизнес на территории страны до 19 января 2025 года. Если американское подразделение соцсети не будет продано к этому дню, оно окажется под запретом в стране и магазины приложений Apple (App Store) и Google (Play Market) будут обязаны удалить его.

В Белом доме при этом заявляли, что «действия по реализации закона» перейдут к администрации Трампа, которая начнет работу с понедельника, 20 января. The Washington Post писала, что новый президент может отсрочить запрет, чтобы дать время для переговоров о продаже TikTok или альтернативном решении. Источники Bloomberg сообщали, что китайские чиновники рассматривают возможность продажи приложения бизнесмену Илону Маску.

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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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