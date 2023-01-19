Мантуров рекомендовал открыть киоски с одеждой и продуктами у входов в ТЦ

В правительстве рекомендовали регионам дать места для торговли малому и среднему бизнесу у торговых центров. Такой механизм был бы интересен фермерам и кооперативам, но вызывает вопросы у ТЦ, опасающихся снижения доходов магазинов

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Вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров рекомендовал региональным руководителям организовать работу по открытию киосков и других нестационарных объектов для товаров российских производителей у входов в торговые центры и магазины. Соответствующая рекомендация за подписью Мантурова была разослана по регионам 11 января 2023 года (копия документа есть в распоряжении РБК). Подлинность документа подтвердили в аппарате зампреда правительства.

Мера нужна, чтобы создать условия для сбыта продукции отечественных производителей и фермеров, и дана для реализации выпущенного еще в начале 2021 года распоряжения правительства, в котором идет речь о мерах обеспечения продовольственной безопасности, стимулировании предпринимательской активности и расширении возможностей сбыта отечественной продукции.

Правительство предлагает использовать для продвижения продукции отечественного малого и среднего бизнеса покупательский трафик крупных торговых центров и магазинов, разместив у входов в них нестационарные торговые объекты (к ним относятся, в частности, павильоны, киоски, палатки, лотки и автолавки), следует из документа. Мантуров перечисляет широкий круг предпринимателей, которым рекомендуется предоставить места для торговли у магазинов, — это производители сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в том числе фермеры, производители текстиля, одежды и обуви. Предоставлять торговые места предлагают без проведения торгов, на льготных условиях или на безвозмездной основе.

В пресс-службе Минпромторга в ответ на запрос РБК подчеркнули, что документ носит рекомендательный характер. «Схему размещения нестационарных торговых объектов разрабатывает и утверждает орган местного самоуправления», — уточнили в ведомстве, добавив, что размещение предполагается «снаружи, на муниципальных землях».

Хотя направленное главам регионов предложение позиционируется как рекомендательное, в документе указано, что до 1 июля 2023 года региональные власти должны предоставить в Минпромторг доклад с приложением фотоматериалов нестационарных торговых объектов, размещенных возле входов в магазины и торговые центры.

Что говорят регионы

Некоторые региональные правительства, по данным РБК, уже начали работать над исполнением рекомендации.

В аппарате губернатора Краснодарского края РБК сообщили, что краевой департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя прорабатывает решение этого вопроса. В министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области также подтвердили, что получили рекомендацию и работают над ней. В департаменте информационной политики Свердловской области отметили лишь, что существуют разные варианты размещения малоформатных торговых объектов. «Каждый торговый центр определяет самостоятельно формы размещения, график работы и иные условия взаимодействия», — указали в пресс-службе.

В Тульской области торговые центры и сетевые магазины предоставляют малым и средним предпринимателям места для реализации продукции собственного производства, исходя из своих возможностей, уточнили РБК в правительстве региона. Такие места располагаются как в самих зданиях торговых центров, так и в непосредственной близости от входа в торговые объекты, добавили в пресс-службе областного правительства.

Власти Волгоградской области попросили предоставить места для нестационарных торговых объектов «на договорной основе» непосредственно руководителей сетевых розничных магазинов и торговых центров. Копия обращения комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области к руководителям ТЦ и сетей есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил источник на рынке ретейла. В администрации Волгоградской области на запрос РБК не ответили.

Несколько регионов уже проинформировали о рекомендации крупнейшего российского ретейлера X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик»), рассказал РБК директор по взаимодействию с органами государственной власти компании Станислав Богданов. О каких именно регионах идет речь, он не уточнил.

Как бизнес относится к рекомендации

Механизм, дающий возможность получить место для нестационарного торгового объекта возле торговых центров или крупных магазинов на льготных условиях, был бы интересен фермерам и кооперативам, которые самостоятельно реализуют свою продукцию, говорит председатель совета Союза сыроваров Олег Сирота. Но он сомневается, что практика станет массовой: «Во многих регионах рядом с такими объектами земля находится в частной собственности, а муниципальная уже занята другими объектами торговли, с которыми заключены долгосрочные договоры. Так что это единичные случаи, когда есть возможность поставить нестационарный объект, в лучшем случае можно поставить автолавку или фуд-трак», — объясняет Сирота.

Если при исполнении рекомендации будет проведена комплексная индивидуальная работа с предпринимателями и «тонкая настройка» крупных торговых мест, некоторые сетевые магазины и ТЦ смогут получить полезное дополнение — синергетический эффект с общим увеличением продаж, считает управляющий директор Российского совета торговых центров (РСТЦ) Олег Войцеховский. Но «обязаловка не применима»: размещение нестационарных торговых объектов должно вписываться в концепцию торговых мест, чтобы новые торговые объекты не ожидали, что «получат трафик на благоустроенной территории, то есть придут на все готовенькое и отнимут часть прибыли «наторгованного места», подчеркивает эксперт.

Опасение, что власти примут решение о размещении таких торговых объектов в одностороннем порядке, выразила гендиректор волгоградского ТЦ «Ворошиловский» Надежда Васильева. «Понаставив киосков, обесценят ТЦ как объект. Это будет совершенно неэстетично и неуправляемо и, как следствие, снизит доходность, а для бюджета снизит поступление налогов. Страшно представить ТЦ с этими избушками у центрального входа», — сказала она.

Нестационарные торговцы фактически будут пользоваться результатами маркетинга крупного ретейла и девелоперов ТЦ, а в каких-то случаях — загораживать витрины и фасады, продолжает Войцеховский. «Неизбежно придется учитывать хотя бы базовые требования урбанистики и дизайна. Никто не отменит и требований по поддержанию территории в чистоте и обеспечению безопасности. Кто будет всем этим заниматься и кто выделит бюджет, не вменят ли данные требования крупноформатной торговле?» — рассуждает он. Кроме того, Войцеховский обращает внимание, что распоряжением настоятельно рекомендуется предоставлять торговые площадки на льготных условиях или даже безвозмездно. «Что изначально создаст им значительные конкурентные преимущества перед стационарной торговлей», — убежден эксперт.

Установить нестационарные павильоны и палатки на территории земельного участка ТЦ или отдельного магазина не всегда возможно, отмечает директор департамента торговой недвижимости Accent Capital Светлана Кузьмина: «Размещение объектов торговли на паркинге или прилегающей территории противозаконно из-за ограничений по целевому использованию», — объясняет она. В случае если торговые объекты будут размещены на муниципальной территории, ТЦ будут воспринимать их как конкурента.

Сейчас в ряде торговых центров нет продовольственных арендаторов и нет уверенности, что там будут востребованы объекты с фермерской продукцией, отмечает гендиректор компании «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. Но главное сомнение эксперта в том, что у фермеров будет достаточно продукции для постоянной торговли, а не только для аренды торгового объекта в периоды ее избытка.

«Фермеры все активнее развивают продажи онлайн и взаимодействие с крупнейшими ретейлерами, поэтому формат нестационарных торговых объектов немного устарел и нужны более технологичные решения — например, специальные фермерские рынки или оптово-распределительные центры по образцу «Фуд Сити», — считает Бурмистров.

X5 Group рассмотрит предложения о предоставлении мест у своих магазинов для нестационарных объектов торговли с учетом экономического эффекта, говорит Богданов. Сети, которыми управляет компания, уже поддерживают сбыт фермерской продукции в рамках проекта «Фермерский островок» (торговля в формате «магазин в магазине») и через торгово-закупочные сессии, а также сдают в субаренду торговые площади в магазинах, добавляют в компании.

Представитель «Ленты» сообщил, что ретейлер ежегодно проводит сезонные ярмарки на парковках своих гипермаркетов, но текущую инициативу по предоставлению мест для нестационарных торговых объектов комментировать не стал. РБК направил запросы ретейлерам «Магнит» и Metro Cash & Carry.