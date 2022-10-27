Минпромторг рекомендовал убрать «псевдоорганическую» еду из магазинов

Минпромторг направил ретейлерам рекомендацию убрать с полок органические продукты без российского сертификата подтверждения. «Мимикрировать» под органические могут до 70% продуктов с такими указаниями на упаковке

Фото: Андрей Любимов / РБК

Минпромторг предупредил торговые сети и онлайн-ретейлеров о недопустимости продажи органических продуктов, которые не имеют сертификата, подтверждающего, что они произведены по требованиям закона «Об органической продукции». Соответствующие разъяснения министерство направило в конце октября представителям крупнейших объединений ретейлеров — Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Союзу независимых сетей России и Ассоциации компании интернет-торговли (АКИТ). Копия документа есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил источник РБК, близкий к Минпромторгу.

Рекомендации «о недопущении реализации несертифицированной органической продукции» действительно были направлены в объединения ретейлеров, подтвердили РБК в Минпромторге. Рекомендации, как уточнили в министерстве, разработало Роскачество, они согласованы с Минсельхозом, Росаккредитацией и Росстандартом.

Разъяснения носят «исключительно рекомендательный характер», подчеркнули в министерстве. Их цель — не допустить распространения продукции производителей, которые сознательно вводят потребителей в заблуждение.

В АКИТ сообщили, что не осведомлены о рекомендациях Минпромторга, в АКОРТ отказались от комментариев. Союз независимых сетей на момент публикации на запрос не ответил.

Какие продукты могут называться органическими

С 1 января 2020 года в России вступил в силу закон «Об органической продукции», согласно которому производители имеют право размещать на своих продуктах надписи «органический» только в случае, если у них есть сертификат о соответствии. Речь идет о документе, подтверждающем, что при производстве продукта были соблюдены национальные и международные стандарты по производству органической продукции. Сертификат выдается после проверки специальными органами по сертификации, аккредитованными Росаккредитацией (среди таких организаций в том числе Роскачество). Для маркировки производители органики должны использовать графическое изображение — знак органической продукции единого образца, утвержденный Минсельхозом.

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Компания, у которой нет такого сертификата и которая не входит в Единый государственный реестр органической продукции, который ведет Минсельхоз, не может продавать свою продукцию как органическую (то есть произведенную без применения агрохимикатов, пестицидов, стимуляторов роста). Кроме этого без сертификата соответствия запрещается использовать в ценниках и в описании товара слово «органический».

Прохождение сертификации добровольное: суть закона об органической продукции заключается в том, что производители для привлечения большего количества покупателей по своему желанию могут предоставить потребителям информацию о том, что при производстве их продукта были соблюдены повышенные требования к сырью, технологии производства и конечному продукту, разместив на товаре маркировку «органический», поясняет исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко. Стоимость сертификата начинается от 10 тыс. руб., уточняют в Роскачестве.

Как много органических продуктов продается в России

По данным Союза органического земледелия, на 26 сентября в реестре производителей органической продукции Минсельхоза было 129 компаний. В Роскачестве говорят, что, по их данным, российский сертификат соответствия на текущий момент получили 135 производителей органики.

Общий объем рынка органической продукции Роскачество оценивает в 27,6 млрд руб.: из них 16 млрд руб. — сертифицированная продукция, а 11 млрд руб. — продукция без сертификата. Таким образом, почти 40% рынка органических продуктов в денежном выражении — это товары, которые не имеют подтверждения своего статуса улучшенного качества.

У Национального органического союза другие оценки. «На полках сейчас 60–70% продукции (в натуральном выражении. — РБК), которая мимикрирует под органику, то есть называется органической на русском или английском языке либо имеет приставку эко и био, но не имеет подтверждения», — поясняет Мироненко. По словам эксперта, это результат отсутствия должного контроля за соблюдением требований законодательства об органике. «Это продукция, которая либо получила ложные сертификаты, либо имеет название organic на английском языке», — поясняет Мироненко.

Чтобы маркировать продукцию как органическую, некоторые недобросовестные лица пользуются лазейкой — создают и регистрируют в Росстандарте собственную систему так называемой добровольной сертификации (это предусмотрено, в частности, ч. 1 ст. 5 закона «Об органической продукции»), указывает Мироненко. Для регистрации подобной системы необходим минимальный набор документов, а перечень объектов, подлежащих сертификации, и характеристик, на соответствие которым осуществляется добровольная сертификация, заявитель определяет самостоятельно, добавляет собеседник РБК.

Росстандарт при регистрации систем добровольной сертификации не проверяет, соответствует ли заявитель требованиям закона «Об органической продукции», а именно есть ли у него аккредитация, отмечает Мироненко. Вместе с системой добровольной сертификации заявитель регистрирует знак соответствия, похожий на знак органической продукции единого образца, который «впоследствии используется для маркировки псевдоорганической продукции». В результате создается ситуация, когда производитель, обратившись к владельцу такой системы добровольной сертификации, не прошедшему аккредитацию, получает сертификаты на соответствие зарегистрированной системе и маркировку продукции знаком, похожим на единый знак органической продукции. Реестры этих систем открытые — они публикуются на сайте Росстандарта и воспринимаются потребителями как реестры органической продукции, добавляет Мироненко.

Таких неофициальных сертификатов, по словам эксперта, выдано уже практически в два раза больше, чем в официальных.

Продажа фальсифицированной органической продукции идет в первую очередь через маркетплейсы, поскольку они «не несут ответственности за то, что продают»: в отличие от магазинов розничной торговли и онлайн-магазинов для них не установлено требование проверять у продавцов, размещающих свою продукцию на их площадках, необходимые сертификаты, в том числе о натуральном составе и способе производства согласно закону «Об органической продукции», поясняет Мироненко.

Готовы ли ретейлеры снимать продукты с полок

Рекомендации по органическим продуктам от Минпромторга поступили в торговую сеть «Азбука вкуса», сообщили РБК в пресс-службе компании. «На данный момент мы связались с поставщиками и производителями и запросили зарегистрированную на территории России сертификацию органической продукции», — уточнил представитель «Азбуки вкуса».

«Если сертификата нет, а знак стоит, мы товар на полку поставить не можем», — поясняют в сети. Производители, у которых отсутствует сертификат, должны убрать с новых партий русскоязычную маркировку «органический» — в этом случае «Азбука Вкуса» продолжит с ними сотрудничество.

В торговой сети «Лента» ответили, что у них нет органической продукции, которая не соответствует требованиям текущего законодательства.

У маркетплейса Ozon на постоянной основе работает автоматическая система проверки товаров с упоминанием органической продукции, сообщили РБК в компании. «Товары с таким описанием проверяются по Единому госреестру, и если право на указание особых свойств продукта не подтверждается, то карточка товара скрывается, пока продавец не скорректирует описание и не уберет упоминание органики», — уточнили в Ozon, добавив, что также оперативно реагируют и на сигналы о нарушениях по органической продукции со стороны Роскачества.

РБК направил запрос ретейлерам «Ашан», X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») и Metro Cash & Carry. В торговой сети «Магнит» и в «Яндекс.Маркете» от комментариев отказались.